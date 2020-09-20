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Налог за использование дорог и другие фейки в исполнении антироссийских СМИ

Налог за использование дорог и другие фейки в исполнении антироссийских СМИ (2 фото)

Автор:
20 сентября 2020 18:13
Метки: враги России   вранье за деньги   осторожно   политика   
634
2
На территории РФ работает немало либеральных изданий, которые изо дня в день засоряют информационное пространство русофобскими вбросами и фейками. Страна должна знать своих «героев», в связи с этим Федеральное агентство новостей на еженедельной основе публикует рейтинг антироссийских СМИ.

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Метки: враги России   вранье за деньги   осторожно   политика   
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3k
Schumacher 4 дня назад
мать их еп. мля а когда можно будет расстрелы предателей Отечества в частном порядке проводить???
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1k
Скальпы Гуронов День назад
Список это конечно хорошо... Вот если бы он ещё и по еб@льнику либерасту бил...
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31k
Игорь 3 дня назад
Автор, а задаться вопросом: "Почему такие "новости" воспринимаются людьми, как достоверные?" Не судьба?

Может потому, что народ от правительства ничего хорошего не ждёт?
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1k
Андрей Игорь 3 дня назад
Ну тут стоит заметить, что когда правительство и Гос.Дума ничего не делают, народ это уже с одобрением воспринимает. Так как когда они начинают что-то делать и/или говорить, то народу только хуже становится от их действий.
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18k
Владимир Игорь 3 дня назад
Какой народ? Полтора процента хомяков радостью потребляющих этот бред? Так это не народ ни разу.
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31k
Игорь Владимир 2 дня назад
Вы поверите, что с 1октября цены на ЖКХ снизятся?
А в то, что увеличатся? И вот так во всём.

Именно поэтому достоверность подобных новостей никто особо не проверяет.
Господа из правительства, начните реально снижать цены, или увеличивать покупательную способность населения. Не можете, тогда и не удивляйтесь, что лжи, распространяемой различными эхами, голосами, и прочими медиа, верят охотнее чем вам.

На сколько обещали повысить цены на ЖКХ с июля? На 4%? А повысили на 58% по сравнению с июлем прошлого года.
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2k
Vladimir Klishin 3 дня назад
А ещё пока я президент, подъема пенсионного возраста не будет! Ой простите, это из другой оперы.
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3k
Алексей Куликов Vladimir Klishin 3 дня назад
Конституция плохая её надо менять, и потом выход против конституции.
Пенсионный возраст надо поднимать, потом выход против поднятия.
"но это другое" (с)
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1k
Андрей Vladimir Klishin 3 дня назад
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
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1k
Скальпы Гуронов Vladimir Klishin День назад
Да?! А тогда Украину уже слили? А к Белоруссии подбирались?!
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2k
Zhora 4 дня назад
Помню несколько лет назад в СМИ активно обсуждалась тема, что будут подняты акцизы на бензин на 2-3 рубля за литр. А взамен будет отменён транспортный налог. Акцизы подняли, бензин подорожал. Но транспортный налог так и не отменён. Или это фейк ?! И на самом деле отменили ?
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7k
HUBLOT 4 дня назад
Некоторое время назад на "фишках" трудился платный бот под погонялом "А.М. Василевский".
Сугубо гражданский шпак пытался умничать на военную тематику. Теперь пошел на повышение, на сайте публикуется. Кому он служит? Вот этому уголовнику.
Некоторое время назад на "фишках" трудился платный бот под погонялом "А.М. Василевский". Сугубо гражданский шпак пытался умничать на военную тематику. Теперь пошел на повышение, на сайте публикуется. Кому он служит? Вот этому уголовнику.
Некоторое время назад на "фишках" трудился платный бот под погонялом "А.М. Василевский". Сугубо гражданский шпак пытался умничать на военную тематику. Теперь пошел на повышение, на сайте публикуется. Кому он служит? Вот этому уголовнику.
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40k
Митрий 4 дня назад
Неделю назад слышал новость на совсем нелиберальном "Вести ФМ" об инициативе Минтранса сделать общественный транспорт бесплатным. Правда, при этом почти все дороги (даже в городах) станут платными. Помню, как транспортный налог отменить хотели, но что-то пошло не так...
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209k
NAZARETH 4 дня назад
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
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1k
Андрей NAZARETH 3 дня назад
Ну да, "БЕЗ СЛОВ..." у нас то что говорит власть - народ понимает, что будет с точностью наоборот и так оно и происходит...
Ну да, "БЕЗ СЛОВ..." у нас то что говорит власть - народ понимает, что будет с точностью наоборот и так оно и происходит...
Ну да, "БЕЗ СЛОВ..." у нас то что говорит власть - народ понимает, что будет с точностью наоборот и так оно и происходит...
Ну да, "БЕЗ СЛОВ..." у нас то что говорит власть - народ понимает, что будет с точностью наоборот и так оно и происходит...
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