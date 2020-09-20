Налог за использование дорог и другие фейки в исполнении антироссийских СМИ

На территории РФ работает немало либеральных изданий, которые изо дня в день засоряют информационное пространство русофобскими вбросами и фейками. Страна должна знать своих «героев», в связи с этим Федеральное агентство новостей на еженедельной основе публикует рейтинг антироссийских СМИ.
Лидером этой недели стали подконтрольные Михаилу Ходорковскому «Открытые Медиа», на страницах которых было опубликовано 74 очерняющих нашу страну материала. На второй строчке расположилась «Новая газета», выпустившая 63 фейка. Ну а замкнула тройку главных информационных «помоек» России радиостанция «Эхо Москвы», на сайте которой за последние дни появилось 62 русофобские статьи.
Впрочем, это далеко не единственные СМИ, достойные данного рейтинга. В частности, можно отметить Telegram-канал «Незыгарь», авторы которого заявили, что сервис «Платон», предназначенный для взимания налога с грузовиков, теперь возьмется и за легковые авто.
К слову, этот бред тут же подхватили и в издании «Русский монитор», где заявили, что, мол, таким образом власти страны решили пополнить государственную казну.
Однако, как выяснилось, данная информация не имеет никакого отношения к реальности, о чем рассказали в пресс-службе «Платона».
«Информация не соответствует действительности. Госсистема «Платон» создана для соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы только для транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн», - заявили в организации.
Помимо этого, либеральные СМИ врали россиянам, что акцизы на табак в стране вырастут на 20%, а коронавирусная инфекция обитает даже в воде и продуктах питания. Эти и другие фейки, а также их опровержения можно прочитать в 38-м выпуске рейтинга антироссийских СМИ.
А.М. Василевский
Впрочем, это далеко не единственные СМИ, достойные данного рейтинга. В частности, можно отметить Telegram-канал «Незыгарь», авторы которого заявили, что сервис «Платон», предназначенный для взимания налога с грузовиков, теперь возьмется и за легковые авто.
К слову, этот бред тут же подхватили и в издании «Русский монитор», где заявили, что, мол, таким образом власти страны решили пополнить государственную казну.
Однако, как выяснилось, данная информация не имеет никакого отношения к реальности, о чем рассказали в пресс-службе «Платона».
«Информация не соответствует действительности. Госсистема «Платон» создана для соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы только для транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн», - заявили в организации.
Помимо этого, либеральные СМИ врали россиянам, что акцизы на табак в стране вырастут на 20%, а коронавирусная инфекция обитает даже в воде и продуктах питания. Эти и другие фейки, а также их опровержения можно прочитать в 38-м выпуске рейтинга антироссийских СМИ.
А.М. Василевский
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Может потому, что народ от правительства ничего хорошего не ждёт?
А в то, что увеличатся? И вот так во всём.
Именно поэтому достоверность подобных новостей никто особо не проверяет.
Господа из правительства, начните реально снижать цены, или увеличивать покупательную способность населения. Не можете, тогда и не удивляйтесь, что лжи, распространяемой различными эхами, голосами, и прочими медиа, верят охотнее чем вам.
На сколько обещали повысить цены на ЖКХ с июля? На 4%? А повысили на 58% по сравнению с июлем прошлого года.
Пенсионный возраст надо поднимать, потом выход против поднятия.
"но это другое" (с)
Сугубо гражданский шпак пытался умничать на военную тематику. Теперь пошел на повышение, на сайте публикуется. Кому он служит? Вот этому уголовнику.