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Жить стало лучше! Жить стало веселее! Средняя зарплата по России

Жить стало лучше! Жить стало веселее! Средняя зарплата по России (7 фото)

Автор:
20 сентября 2020 17:21
Метки: Жить стало веселее   жить стало лучше   зарплата   средняя   
860
7
Многие именно так и объясняют такую среднюю зарплату, как показано на картинке. Что, да, большинство получает низкие зарплаты, но есть отдельно выдающиеся личности, которые получают очень большие. И если, мол, всё сложить и поделить - то именно так и получается. Но это - неправда.
Много вы знаете людей, которые получают больше 100 тыс руб? Таких единицы на сотни тысяч.

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Метки: Жить стало веселее   жить стало лучше   зарплата   средняя   
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1k
V2.Smirnov 4 дня назад
Точно-точно! Работаем за пайку ежатины. Вот только домой с дачи я поеду завтра утром. Потому что сейчас там:
Точно-точно! Работаем за пайку ежатины. Вот только домой с дачи я поеду завтра утром. Потому что сейчас там:
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2k
svp 68 V2.Smirnov 4 дня назад
Это фото из столицы Бангладеш - Дакки , одной из беднейших стран мира , где средний заработок чуть больше 30 долларов на человека в месяц. Так что пробки из машин, не говорят о состоятельности граждан в этих странах. Скорей всего они говорят от плохих дорожных развязках и всё.
Это фото из столицы Бангладеш - Дакки , одной из беднейших стран мира , где средний заработок чуть больше 30 долларов на человека в месяц. Так что пробки из машин, не говорят о состоятельности граждан в этих странах. Скорей всего они говорят от плохих дорожных развязках и всё.
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−8
Данила Сандраков 3 дня назад
На каждую специальность есть свой рынок труда. Каждый ещё в детстве решает кем быть. Я вот Айтишник, точнее директор по ИТ. У меня с зп всё хорошо! Хочет человек быть автослесарем? Ну значит пусть мирится с зарплатой 40-70к. Хочет быть столяром, ну его проблема.
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18k
Вишенка Крокодилова Данила Сандраков 3 дня назад
Согласна. Я учила английский с трех лет, окончила ЛГУ с красным дипломом, защитила диссертацию - зарабатываю 78 т.р. А как хотелось погулять весной вместо того, чтобы готовиться к экзаменам! Постоянно мысленно благодарю свою маму за то, что отдала меня учить язык - теперь имею свой кусок хлеба с маслом.
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4k
crossnet2013 3 дня назад
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4k
Сергей 3 дня назад
То повышение уровня жизни,то борьба с бедностью.а по факту социальное расслоение,и разворовывание страны при обнуленном принимают грандиозные масштабы.путин где ледоколы!!!!????
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22k
Кура́тор 4 дня назад
Жить стало лучше! Жить стало веселее! Средняя зарплата по России
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7k
arhshed 4 дня назад
Набросы продолжаются. И опять самое дно тарифной сетки. Сколько должен получать оператор службы поддержки? Учитывая, что эта работа ни профильного образования ни специальных навыков. И да, на дне всегда наибольшая текучка. Одни бухают и их увольняют за прогулы, другие осознают что не для того мама гения растила, третьи при первой возможности перебегают к другому работодателю если там хоть на тысячу больше обещают, четвертые оказываются толковыми и идут на повышение. Поэтому таких объявлений всегда хватает.

А есть зарплаты и по 50 и по 75 и намного больше. И там уже без нужды не суетятся - все понимают, что записи в трудовой каждые полгода-год резюме не красят. Да и специализация берет свое: хороший дорогой специалист может искать работу по полгода и это нормально. А еще многие компании стараются максимально закрывать такие должности переводом, т.к. это отлично мотивирует персонал: люди видят, что если реально пахать то можно получить и зарплату выше и работу интереснее. У нас, например, в отделе 10 человек. Начальница ушла в декрет и в результате трое в должности на одну ступеньку передвинулись плюс новую девочку перевели. Скорее всего и на ее место тоже не со стороны взяли. А где-то в конце цепочки открылась вакансия младшего специалиста за 25 тыр. Ужос! На сайтах одни копеечные зарплаты!
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16k
Евгений 4 дня назад
Посмотрел вакансии в нашем районе. Есть и архивариус с почти 14000 рублей и водитель карьерного самосвала за 50000. Это учитывая, что у нас якобы с полярками.
Знакомый работает экскаваторщиком. Говорит, что можно и 150000 в месяц заработать, но в таком темпе и двух месяцев не выдержать.
Сам в прошлом месяце 26000 получил. Обещают с октября поднять зарплату аж на целых 4%!!!
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4k
Бу 4 дня назад
Путин уходи
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2k
AjaX7 Бу 4 дня назад
Ну уйдет, и че, на следующий день зарплаты вырастут у всех?)
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11k
Vladimir Бу 3 дня назад
Уроки иди учи.
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1k
Борис 4 дня назад
Вот автор прикинь, а у меня много друзей у которых ЗП 100 и выше тыс руб. в месяц. Может тут проблема кто на что учился? Кроме того по фотографии газеты бесплатных объявлений сложно делать расчет ЗП по всей стране, тем более там мелькают вакансии и по 50тыс. Руб. Да и со временем ЗП имеют тенденцию рости.
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1k
Борис Иван Кемеров 3 дня назад
Нет, а разве в статье была запись только для жителей Новосибирска? Посыл изначально был много ли вы знаете людей у кого ЗП выше 100к в месяц?
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3k
cfhfwby Борис 3 дня назад
Судя по грамотности, вы-диЛектор?
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Борис 3 дня назад
А дальше рассказывалось про Новосибирск. Или думаешь в Бердске много людей получают сотку???? Думаю 100-150. А если взять какую-нибудь Бугульму - то и того меньше.
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1k
Борис cfhfwby 3 дня назад
Нет, юноша, я не директор, я владелец бизнеса
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32k
Alex Иван Кемеров 3 дня назад
Бывал в Новосибирске.
Знакомился с обычными новосибирскими девушками и общался с ними.
Не производит Новосибирск впечатление города, где большинство живет на 20т.р.
Причем от слова - совсем.
Даже больше скажу - в среднем жители Новосибирска производят впечатление более состоятельных людей, чем, например, в среднем, жители Парижа.
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7k
HUBLOT 4 дня назад
Средняя зарплата высчитывается как-то так...
Средняя зарплата высчитывается как-то так...
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29k
Volga_34 4 дня назад
Жить стало лучше! Жить стало веселее! Средняя зарплата по России
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25k
labuda.blog Volga_34 3 дня назад
Жить стало лучше! Жить стало веселее! Средняя зарплата по России
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3k
schmubu 4 дня назад
объясните-ка мне пжалста, почему там пишут "смена 3/3 означает 12-14 часов"?
я так понимаю, предприятие работает в три смены, ты работаешь три дня в утреннюю, 3 дня в вечернюю, три дня в ночь. смены по 8 часов.
что я неправильно понял?
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202
Старичок schmubu 4 дня назад
Немножко не так. Три дня работы потом три дня отдыха.и смены ,скорее всего, по 12. Сейчас это модно.
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3k
schmubu Старичок 4 дня назад
а в чём выигрыш то?
3*12=36часов за 6 дней.
т.е. в среднем смена 6 часов, меньше обычной, а смены длится 12 часов, человек устает, продуктивность падает после 8 часов.
сплошные минусы.
за счёт чего эта модель стала "модной"?
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202
Старичок schmubu 3 дня назад
Этот вопрос к работодателям.
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202
Старичок 4 дня назад
Ванюшка не может не набросить говнеца на вентилятор. Сам то свои картинки внимательно рассматривал?
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5k
Михалыч 4 дня назад
Судя по новым (до 5лет) машинам, на которых вы, россияне, ездите, и по количеству новостроек, кто-то пистит. У нас, во втором по населению лаптии городе, за 10 лет не построили ни одного многоквартирного дома...
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8k
12345678910 4 дня назад
А при чем здесь государство? У нас с 1991 года свободный рынок ( благодаря либерахам-скакуасам) и з.п. определяют владельцы частного бизнеса Так что афтор не жалуйся ,а жуй свободу в рынке черпаком !!!
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206k
Booharik 4 дня назад
В названии поста, в первых двух предложениях, восклицательный знак следует изменить на вопросительный. Так будет ближе к тексту поста.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
В 18 году средняя зарплата в России была что-то около 30, сейчас больше 50.

Неужели действительно зарплата поднялась за 2 года почти в 2 раза? Много среди вас таких?

Или просто правильно посчитали?
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1k
Борис ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
Вот у Вас откуда такие сведения? Я зашел в поисковик средняя ЗП за 2018 год 43.400 руб в 2020 - 46.957 руб (ну к концу года она подрастет)
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Борис 3 дня назад
Вот и я говорю - считать по другому стали. В 17 году устраивал я на работу, сравнивал свою зарплату со среднестатистической. Да и потом статистика была
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32k
Alex ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Учитывая сколько россиян отдыхают за границей - уровень жизни в России, явно недооценен. Вряд-ли каждый вылетевший на отдых за границу весь год сидел на хлебе и воде.
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8k
MihailoSerbiya 4 дня назад
Aaaapeluyu na Vashe soznanie i sovest !
1. Ne pokupaem zapadnie produkti .
2. Ne polzuemsa uslugami zapadnih firm .
3. Ne smotrim zapadnie filmi ( propagandu ).
4. Na zapad smotrim kak na vorov i ubic .
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☣️Месть печенегов☣️ MihailoSerbiya 4 дня назад
Да кто же вам мешает?!
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55k
Опиум для народа ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
С сербского компа пишет,с сербской винды,не иначе.)))
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55k
Опиум для народа MihailoSerbiya 4 дня назад
Ты,п"дарас(западный,кстати))),даже клаву с кириллицей взять не можешь,а всё туда же...
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