Жить стало лучше! Жить стало веселее! Средняя зарплата по России

Ну, щас запануем! (с)



Я так себе понимаю - если существуют вакансии на 20-25 тыс руб, то чтобы получить по статистике среднюю (или даже медианную) зарплату в 50 тыр, должны быть вакансии и по 75 тыр и больше (причем в количествах) - так как 20-25 - это основной массив вакансий. Но таковых ПРОСТО НЕТ!



И мне вот интересно - как это так у вас получается, что 80-90% граждан работают за еду за зарплату в 20-25, а средняя по стране - в 2 раза больше? Это сколько же должны получать остальные 10%, чтобы получить такие цифры? По-моему тут кто-то нас обманывает.



А как у вас?



И, да!



Хотелось бы отметить, что з/п в таких объявлениях указываются по максимуму. То есть - с учетом соблюдения норм выработки и процента выполнения планов и показателей. В противном случае -кукиш, а не премия (которая может составлять до 50% от з/п) и + (точнее - минус) за любые косяки в виде штрафов.