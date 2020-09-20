Жить стало лучше! Жить стало веселее! Средняя зарплата по России

Многие именно так и объясняют такую среднюю зарплату, как показано на картинке. Что, да, большинство получает низкие зарплаты, но есть отдельно выдающиеся личности, которые получают очень большие. И если, мол, всё сложить и поделить - то именно так и получается. Но это - неправда.
Много вы знаете людей, которые получают больше 100 тыс руб? Таких единицы на сотни тысяч.
Много вы знаете людей, которые получают больше 100 тыс руб? Таких единицы на сотни тысяч.
А многие крутые бизнесмены, включая моих знакомых (не говоря про олигархов) на собственных предприятиях вообще з/п не получают, а если получают - то чисто символическую, то есть - статистику не портят.
И есть объективная реальность под названием "рынок труда". То есть - какую реально зарплату готов предложить работодатель сегодня. Один камрад из Новосиба просто глянул в местных газетах какие вакансии и по какой цене. Смотрим.
И есть объективная реальность под названием "рынок труда". То есть - какую реально зарплату готов предложить работодатель сегодня. Один камрад из Новосиба просто глянул в местных газетах какие вакансии и по какой цене. Смотрим.
Более квалифицированные специальности.
Лаборант-оператор в химическую лабораторию - 22 т.р.
Фрезеровщику обещают платить аж - 35 т.р.
Может есть з/п и повыше?
Лаборант-оператор в химическую лабораторию - 22 т.р.
Фрезеровщику обещают платить аж - 35 т.р.
Может есть з/п и повыше?
Менеджер смены - тридцатка, уже не плохо! Но это надо понимать график смены 3/3 - это по 12-14 часов в сутки на ногах. И с условием того, что "Срочно!" - иначе предложили бы те же самые 15-20 тыр. Ну, а курьер - тот вообще работает за еду!
Ну, и про офисный планктон.
Вакансия от не самой маленькой и не самой бедной корпорации Яндекс:
Ну, и про офисный планктон.
Вакансия от не самой маленькой и не самой бедной корпорации Яндекс:
Одна из крупнейших корпораций России готова платить за 40 часовую неделю аж 19 200 рублей в месяц.
Вывод:
В не самом маленьком городе России, Новосибирске (3-й по стране), средние зарплаты (судя по газете) находятся в диапазоне 20-25 тысяч рублей. То есть в 2 (два) раза меньше средней зарплаты в 50 тыс руб, декларируемой Росстатом. Что происходит в небольших городах с работой и зарплатой - не сложно себе представить.
Ну, и буквально тока што:
Вывод:
В не самом маленьком городе России, Новосибирске (3-й по стране), средние зарплаты (судя по газете) находятся в диапазоне 20-25 тысяч рублей. То есть в 2 (два) раза меньше средней зарплаты в 50 тыс руб, декларируемой Росстатом. Что происходит в небольших городах с работой и зарплатой - не сложно себе представить.
Ну, и буквально тока што:
Ну, щас запануем! (с)
Я так себе понимаю - если существуют вакансии на 20-25 тыс руб, то чтобы получить по статистике среднюю (или даже медианную) зарплату в 50 тыр, должны быть вакансии и по 75 тыр и больше (причем в количествах) - так как 20-25 - это основной массив вакансий. Но таковых ПРОСТО НЕТ!
И мне вот интересно - как это так у вас получается, что 80-90% граждан работают за еду за зарплату в 20-25, а средняя по стране - в 2 раза больше? Это сколько же должны получать остальные 10%, чтобы получить такие цифры? По-моему тут кто-то нас обманывает.
А как у вас?
И, да!
Хотелось бы отметить, что з/п в таких объявлениях указываются по максимуму. То есть - с учетом соблюдения норм выработки и процента выполнения планов и показателей. В противном случае -кукиш, а не премия (которая может составлять до 50% от з/п) и + (точнее - минус) за любые косяки в виде штрафов.
Я так себе понимаю - если существуют вакансии на 20-25 тыс руб, то чтобы получить по статистике среднюю (или даже медианную) зарплату в 50 тыр, должны быть вакансии и по 75 тыр и больше (причем в количествах) - так как 20-25 - это основной массив вакансий. Но таковых ПРОСТО НЕТ!
И мне вот интересно - как это так у вас получается, что 80-90% граждан работают за еду за зарплату в 20-25, а средняя по стране - в 2 раза больше? Это сколько же должны получать остальные 10%, чтобы получить такие цифры? По-моему тут кто-то нас обманывает.
А как у вас?
И, да!
Хотелось бы отметить, что з/п в таких объявлениях указываются по максимуму. То есть - с учетом соблюдения норм выработки и процента выполнения планов и показателей. В противном случае -кукиш, а не премия (которая может составлять до 50% от з/п) и + (точнее - минус) за любые косяки в виде штрафов.
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А есть зарплаты и по 50 и по 75 и намного больше. И там уже без нужды не суетятся - все понимают, что записи в трудовой каждые полгода-год резюме не красят. Да и специализация берет свое: хороший дорогой специалист может искать работу по полгода и это нормально. А еще многие компании стараются максимально закрывать такие должности переводом, т.к. это отлично мотивирует персонал: люди видят, что если реально пахать то можно получить и зарплату выше и работу интереснее. У нас, например, в отделе 10 человек. Начальница ушла в декрет и в результате трое в должности на одну ступеньку передвинулись плюс новую девочку перевели. Скорее всего и на ее место тоже не со стороны взяли. А где-то в конце цепочки открылась вакансия младшего специалиста за 25 тыр. Ужос! На сайтах одни копеечные зарплаты!
Знакомый работает экскаваторщиком. Говорит, что можно и 150000 в месяц заработать, но в таком темпе и двух месяцев не выдержать.
Сам в прошлом месяце 26000 получил. Обещают с октября поднять зарплату аж на целых 4%!!!
Знакомился с обычными новосибирскими девушками и общался с ними.
Не производит Новосибирск впечатление города, где большинство живет на 20т.р.
Причем от слова - совсем.
Даже больше скажу - в среднем жители Новосибирска производят впечатление более состоятельных людей, чем, например, в среднем, жители Парижа.
я так понимаю, предприятие работает в три смены, ты работаешь три дня в утреннюю, 3 дня в вечернюю, три дня в ночь. смены по 8 часов.
что я неправильно понял?
3*12=36часов за 6 дней.
т.е. в среднем смена 6 часов, меньше обычной, а смены длится 12 часов, человек устает, продуктивность падает после 8 часов.
сплошные минусы.
за счёт чего эта модель стала "модной"?
Неужели действительно зарплата поднялась за 2 года почти в 2 раза? Много среди вас таких?
Или просто правильно посчитали?
1. Ne pokupaem zapadnie produkti .
2. Ne polzuemsa uslugami zapadnih firm .
3. Ne smotrim zapadnie filmi ( propagandu ).
4. Na zapad smotrim kak na vorov i ubic .