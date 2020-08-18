FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3261 пост • 622 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Авито Работа" назвала реальную зарплату российских учителей

"Авито Работа" назвала реальную зарплату российских учителей (6 фото)

Автор:
18 августа 2020 14:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Авито Работа   зарплата   исследование   москва   регионы   статистика   учителя   
2327
6

Проанализировав вакансии, сервис по поиску работы вывел средний доход преподавателей, который с учетом двух столиц, составил 31 тысячу рублей. Росстат с этой выкладкой не согласен, и сообщил, что учителя в Москве в среднем зарабатывают 116 тысяч рублей в месяц. Кому тут верить - рынку труда или статистике?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Авито Работа   зарплата   исследование   москва   регионы   статистика   учителя   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ПаганецЪ 2 часа назад
Роскомстату я верю примерно так же, как нигерийскому принцу, обещающему поделиться миллиардами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
471
Денис Таратонов 4 минуты назад
Я за классное руководство получал 1800 рублей в месяц в прошлом учебном году. В этом году должны добавить 5000. Теперь это дело будет иметь смысл, а так была кабала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ivan 5 минут назад
Мать-учитель труда в московской школе без образования и высдуги. зп около 90.000 за 4 дня в неделю. Но ответственность и детки-она с успокоительных не слезает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
475
Alexander Kvashin 23 минуты назад
Все верно, Москва есть Москва. А так же вычесть из статистики НДФЛ, понять, что в руководстве школ оседает львиная доля, а до простых учителей доходят остатки, то и придем к зарплатам с Авито.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
im240 24 минуты назад
меньше сотки учитель редко зарабатывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Максим 38 минут назад
Кто тут мне усерался и не верил, когда я говорил что в новосибе учитель началки 21.т.р получает? А если на больничном, голый оклад от 9 до 11т.р
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Hairy. Максим Полчаса назад
Шушера пригожинская усералась, кто же еще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Федор Максим 23 минуты назад
Меньше минималки прожиточного минимума по стране, получать не может! Все трындеж 100%! А если получает, то директора на дыбу)) У меня тоже сосед преподаватель в ВУЗЕ (Москва!!!! МАРХИ) орал как подрезанный - не платят денег, вообще не платят - 28 тышь получаю, даже корешки приносил показывал)) А я чуть повнимательней вник в ситуацию, и обана)) оформлен на треть ставки, ведет две пары в неделю вечерникам)) И что, за 3 часа работы в неделю и 12 часов работы в месяц БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ???))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Максим Федор 9 минут назад
Точняк! Ты и усерался) Можно меньше минималки на руки получить. Там на одно сдать, тут на другое, и за месяц учитель получит меньше чем шлюха за ночь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Кекс 46 минут назад
Ты не путай свою шерсть с государственной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
826
enot-begemot-y Час назад
Все очень просто, одни считали гвозди, а другие апельсины.
"Аналитики" посчитали усреднили опубликованные вакансии (в первую очередь незакрытые), а росстат посчитал полученный НДФЛ от работающих учителей. Если даже и те и те кристально честны и аккуратны в подсчетах, результаты не сойдутся.
А дионисию жЫрный минус за высер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Соломей Час назад
родственница, на пенсии, Звенигород 60+К,МСК обл.Двоюродная сестра,Краснодар 80+.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мишка К. Час назад
Москва - отдельное государство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Кекс Мишка К. 47 минут назад
с чего это берёза завалилась ????????? начитался херни всякой .......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
uuid Час назад
если средняя 116 тыщ, то представляю сколько директор получает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ uuid Час назад
Учитель начальных классов в Краснодаре на 1 ставку 17тр, доплаты зависят от директора, но это не так много. Если не пахать в 2 смены, тридцатник вряд ли получится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Дмитрий Час назад
В Питере 35-40.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Абсолютно некорректный анализ. Ежу понятно, что львиная доля выставляемых на рынок вакансий - это нижний сегмент рынка, да и без цифрового указания нразличного рода надбавок. Высший сегмент заполняется, как правило, автоматически, без разного рода "Авито", если, конечно, в отдельных случаях, этого не требует законодательство.
Узбагойтесь, все эти штампы про нищих врачей учителей и копеечные пенсии ветеранов войны уже давно в прошлом, правда, кому-то очень хочется это всё вновь и вновь запускать в информ-оборот. Неплохо сейчас получают и врачи, и учителя.
Только вот, всё меньше желающих работать с #онижедетьми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER Борис Карабанов Час назад
в Союзе ставка у учителя тоже была около 80рублей.
с учётом всех надбавок, кружков, олимпиад, допчасов и тд.
у них меньше 200рублей не выходило.
у друга Мама была нашей классной.
он как то говорил, что она больше отца зарабатывает.
отец был механиком в гараже. у механика около 200,-.хотя оклад тоже около120,-
мой Папа был механиком.

счетоводство по окладу/ставке - пальцем в небо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz 2 часа назад
По Москве подтверждаю, 60-70К зарплата у учителей. Через меня часто проходят справки 2-НДФЛ и копии трудовых книжек для одобрения ипотеки, там примерно эти суммы зарплат московских учителей и фигурируют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
16k
BillyBonzz Максим Полчаса назад
для этого в банке надо иметь своего человека, чтобы пропускал всю эту херь, да как правило это канает один-два раза, в СБ банка тоже "нема ни голых ни дурных".
А в вышеуказанном случае человек вообще бюджетник, и все его доходы светятся как аэропорт ночью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz Максим 19 минут назад
кредиты на бомжей рисуют копеечные 200-300 тыс руб, и как обычно их берут и кидают микрофинансовые организации или мелкие банки, но таких уже не осталось, их вычистили, а когда ты просишь у банка 2-3-5 лимонов в ипотеку, тут уже подставной бомж с написанной на коленке справкой о доходах не проканает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Павел BillyBonzz 15 минут назад
Обьясняю ещё раз: все доплаты в школе зависят от директора школы. Директор предлагает учителю: я выписываю тебе пять тысяч доплату, а ты отдаёшь мне половину налом.
Не хочешь - сиди на ставке. А то ещё и часы отберут. Могут тетради отнять или классное руководство. У учителя плюс две триста пятьдесят, а по бумагам плюс пять. И по НДФЛ плюс пять. Для ипотеки это достаточно значимо, не правда ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz Павел 13 минут назад
а, понял))) ну про эти внутренние школьные говнотерки я не в курсе))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Павел BillyBonzz 9 минут назад
Поэтому и говорю, девки смотрели в дырочку, а там дрова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
SolomonA 2 часа назад
Вообще "Средняя зарплата" это как "средняя температура по больнице, включая морг"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
Nane First NameLast 2 часа назад
Считать среднюю зп по Авито, этот как считать средний доход всех людей по кучке миллиардеров Форбс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пепелац Nane First NameLast 2 часа назад
То ли дело Росстат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дункан Маклауд 2 часа назад
Очевидна же коррупционная составляющая. Значит эти деньги оседают где то повыше учителей.Видимо у директоров и чиновников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Дункан Маклауд 2 часа назад
Да,это всё подлые бояре.Царь-то и не знает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дункан Маклауд Опиум для народа 2 часа назад
А вот с этим пусть другие бояре разбираются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Николай Дункан Маклауд 39 минут назад
Совершенно верно. Выделяемые деньги, от которых отталкивается в расчётах Росстат, попросту не доходят до "адресата". Одна из причин: наша мудрая госдума, которая узаконила распределение упомянутых вознаграждений и премий "на усмотрение" руководителей учебных заведений и на администации населённых пунктов. То есть, если преподаватель, по мнению "высокого руководства" не справляется с возложенными на него задачами - оцените воровское изящество - то деньги уходят в бюджет учебного заведения, где отмываются путём "закупок канцелярии, учебного оборудования, ремонтных работ" и так далее. Учитель никогда не справится со своими обязанностями, когда существует прямой интерес свинорылых чинуш заработать "бабла" - неуспеваемость (она существовала всегда, но тут служит прекрасным основанием для лишения), дисциплина на уроках ("мыжедети" издеваются над учителями и, если получают подзатыльник, учителя травят всей страной, особенно дегенераты-родители - вспоминаем "громкие" видеоролики, снятые "школьниками" ), создание прочих сложных условий. Как результат - преподаватели увольняются, на их место или никто не идёт, или идут те, кому уж совсем некуда. На оставшихся нагрузка возрастает, требования не меняются. Воровская классика. Отчёты по закупкам и ремонтам - это отдельный цирк шапито: закупочные цены завышены до предела (хотя самих закупок может и не быть вовсе - тут всё зависит от "лихости" чинуш), а в сметах по ремонтным работам указан дорогущий подрядчик, который либо банкротится (изумлённое свинорылое пожимание плечами), либо по факту заменяется джамшутом за пачку сублимированной лапши в день. Но в отчётах все деньги будут "освоены" и "освоены" в прямом смысле свинорылыми. Ближе к Москве, где честно проводят рейды госпроверки, чинуши особо не борзеют и выплачивают, иногда, премии и госвознаграждения. Но чем дальше от Москвы, тем свинорылые смелее. Пусть кто-нибудь из преподавателей меня поправит, если я не прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Где и как это происходит в первый раз Где и как это происходит в первый раз Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни Каждый пятый работник России получает меньше 15 тысяч рублей в месяц Каждый пятый работник России получает меньше 15 тысяч рублей в месяц Росстат: более четверти детей в России живут за чертой бедности Росстат: более четверти детей в России живут за чертой бедности Зарплаты российских ученых выросли вдвое за 2018 год Зарплаты российских ученых выросли вдвое за 2018 год Не там, где надо: средняя зарплата москвичей вырастет до 135 тысяч рублей Не там, где надо: средняя зарплата москвичей вырастет до 135 тысяч рублей
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

203906



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
0
36
«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
1
132
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причина инсульта у Михаила Ефремова
3
32
Причина инсульта у Михаила Ефремова
Пабло Пикассо
0
3
Пабло Пикассо
Где и как это происходит в первый раз
Где и как это происходит в первый раз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#история#картинки#интересное#забавно#СССР#белоруссия#москва#спасение
#животные#прикол#природа#хищник#автомобили#люди#прикольные#дикие животные#путешествия#жизнь
#интересно#факты#звери#авария#дтп#смешные#на различный вкус#лукашенко#собака#дети

На что жалуетесь?

Вернуться