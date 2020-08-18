"Авито Работа" назвала реальную зарплату российских учителей

В Казани средняя зарплата учителя составила 29 тыс. рублей, в Перми - 27,2 тыс., в Омске - 25,9 тыс., в Иркутске - 26,5 тыс., в Красноярске - 26,2 тыс., в Барнауле - 26 тыс., в Краснодаре - 25,9 тыс. рублей.

Согласно исследованию, меньше всего зарабатывают учителя из Воронежа - 21,7 тыс., Новосибирска - 21,1 тыс. и Волгограда - 20,6 тыс. рублей.

"Авито Работа" проводит подобные исследования каждый квартал, и каждый раз образование стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых сфер.

Согласно другому опросу, большинство россиян (61%) считают, что педагогам необходимо доплачивать, особенно в период пандемии, когда учителям помимо прочего приходиться следить за здоровьем школьников и постоянно напоминать о мытье рук и ношении масок.