"Авито Работа" назвала реальную зарплату российских учителей

Проанализировав вакансии, сервис по поиску работы вывел средний доход преподавателей, который с учетом двух столиц, составил 31 тысячу рублей. Росстат с этой выкладкой не согласен, и сообщил, что учителя в Москве в среднем зарабатывают 116 тысяч рублей в месяц. Кому тут верить - рынку труда или статистике?
Специалисты аналитического центра "Авито Работа" провели исследование, которое показало, что средняя зарплата российского учителя во II квартале 2020 года составила 31 тысячу рублей.
Заметно больше своих коллег из регионов зарабатывают московские учителя. Их средняя зарплата составила 51,6 тыс. рублей. На втором месте расположились учителя из Санкт-Петербурга с доходом в 35,1 тыс. рублей. Тройку лидеров по доходу закрыли педагоги из Екатеринбурга - 29,8 тыс. рублей.
В Казани средняя зарплата учителя составила 29 тыс. рублей, в Перми - 27,2 тыс., в Омске - 25,9 тыс., в Иркутске - 26,5 тыс., в Красноярске - 26,2 тыс., в Барнауле - 26 тыс., в Краснодаре - 25,9 тыс. рублей.
Согласно исследованию, меньше всего зарабатывают учителя из Воронежа - 21,7 тыс., Новосибирска - 21,1 тыс. и Волгограда - 20,6 тыс. рублей.
"Авито Работа" проводит подобные исследования каждый квартал, и каждый раз образование стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых сфер.
Согласно другому опросу, большинство россиян (61%) считают, что педагогам необходимо доплачивать, особенно в период пандемии, когда учителям помимо прочего приходиться следить за здоровьем школьников и постоянно напоминать о мытье рук и ношении масок.
В свою очередь РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата и столичный департамент образования и науки, опровергли опубликованные данные исследования "Авито Работа". Правда, только по Москве. Согласно департаменту образования и науки, средняя зарплата столичных учителей составляет более 116 тысяч рублей.
"Информация о заработной плате учителей в московских школах, опубликованная в газете "Известия", не соответствует действительности. В соответствии с официальными данными Росстата, средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тысячи рублей", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе департамента добавили, что зарплата учителей включает оклад, стимулирующие выплаты за результативность в прошлом году, а также разовые премии по результатам работы в текущем году.
"Кроме этого, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере до 12,5 тысяч рублей при наполняемости класса в 25 человек. Также учителя города, которые активно используют МЭШ (онлайн-платформу "Московская электронная школа"), дополнительно получают 10 тысяч рублей в месяц, а авторы наиболее популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере до 300 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Источник:
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"Аналитики" посчитали усреднили опубликованные вакансии (в первую очередь незакрытые), а росстат посчитал полученный НДФЛ от работающих учителей. Если даже и те и те кристально честны и аккуратны в подсчетах, результаты не сойдутся.
А дионисию жЫрный минус за высер.
Узбагойтесь, все эти штампы про нищих врачей учителей и копеечные пенсии ветеранов войны уже давно в прошлом, правда, кому-то очень хочется это всё вновь и вновь запускать в информ-оборот. Неплохо сейчас получают и врачи, и учителя.
Только вот, всё меньше желающих работать с #онижедетьми.
с учётом всех надбавок, кружков, олимпиад, допчасов и тд.
у них меньше 200рублей не выходило.
у друга Мама была нашей классной.
он как то говорил, что она больше отца зарабатывает.
отец был механиком в гараже. у механика около 200,-.хотя оклад тоже около120,-
мой Папа был механиком.
счетоводство по окладу/ставке - пальцем в небо.
А в вышеуказанном случае человек вообще бюджетник, и все его доходы светятся как аэропорт ночью.
Не хочешь - сиди на ставке. А то ещё и часы отберут. Могут тетради отнять или классное руководство. У учителя плюс две триста пятьдесят, а по бумагам плюс пять. И по НДФЛ плюс пять. Для ипотеки это достаточно значимо, не правда ли?