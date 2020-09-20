Фильмы, которые финансирует минкульт

Финансирование получит фильм «Песнь запретной любви» венгерского режиссера Кочиша Агнеша по сценарию гражданина Латвии Бриедеие Иво. Вы спросите, причем же здесь Россия? А вот причем. Фильм расскажет историю простой американской девушки, которая, устав от бездуховности Запада, отправляется на экскурсию в СССР. Там она влюбляется в молодого режиссера из Риги. К несчастью, американка – дочь известного физика-ядерщика. Коварный КГБ не может упустить такую возможность, и чекисты ломают судьбы влюбленным. Девушку заставляют похищать секреты у папы, а свободолюбивого рижского кинематографиста ломают через колено и делают пропагандистом. Ну как не дать денег на такой важный для государства кинопроект?



А вот еще один прекрасный фильм на наши деньги — «Стремление». Его снимет американский режиссер Майкл Зильберман. Он о том, как четверо американских рокеров собрались в канадской глубинке, чтобы поработать над своим последним альбомом. Но неожиданно один из них погибает. И выясняется, что все получают выгоду от его смерти. Тема действительно важная, назревшая. А чтобы российский зритель сильней проникся, фильм будет снят на английском языке.



Картина «Безбожник» тоже поднимет важную для государства тему. Она о российской науке. И сюжет лихо закручен. Увлеченный своими исследованиями ученый убивает мужчину. Знаете зачем? Чтобы похитить двух его дочерей. Зачем же ему две девочки? А для того, чтобы отвезти их в обезьяний питомник и сделать подопытными в эксперименте по скрещиванию обезьяны и человека. Безусловно, кино последние годы мало уделяло внимания перспективным отечественным научным разработкам. Замечательно, что государство теперь профинансирует фильм о российской науке. Рекомендуется к семейному просмотру.



Но что это мы все о грустном? Будут ли финансироваться комедии? Хоть это и легкомысленный жанр, но не все же поднимать важные для государства проблемы, нужно и расслабиться. Вот вам задорная комедия «Прабабушка легкого поведения». Да, с Александром Ревой. КГБ (куда же без него) заставляет героя переодеться бабкой, чтобы он в таком виде купил на черном рынке опасный химикат, разработанный секретной советской лабораторией. Тема актуальная, особенно сейчас. А снимут такую правдоподобную комедию продюсер Юргес Бальчюнас и режиссер Марюс Бальчюнас. Пойдем смотреть ЭТО в кино?



Какие еще важные проблемы забыли поднять кинематографисты? Может быть, про инцест? Эта важная тема не должна замалчиваться важнейшим из искусств. Вот вам фильм «Метеозависимость». Родители оставили мальчика в роддоме, а потом мать встретилась с ним в постели. Государство не должно уклоняться от финансирования таких проектов. Дайте им еще денег на фильм про педофилов…



Вы не поверите, но фильм «Белый список» как раз об этом. Двух следователей из главка Следственного Комитета отправляют в маленький городок расследовать самоубийство школьницы. Следователь постарше начинает не просыхая бухать, а тот, что помоложе, трахает школьницу. Эта школьница потом тоже прыгает с крыши. А первая девочка, оказывается, была жертвой своего классного руководителя – серийного педофила. Сотрудники министерства культуры, наверное, бежали, расталкивая друг друга, чтобы всучить продюсерам деньги на такой интересный кинопроект.



Про что еще забыли? Хотите про Гулаг? Вот вам «Капитан Волкогонов бежал». Главный герой – сотрудник НКВД. Он садист и пытает людей, чтобы они признались в том, чего не совершали и пошли под расстрел. Однако, то ли недостаточно усердно пытал, то ли еще что, но тучи сгустились и над Волкогоновым. И он пустился в бега, не дожидаясь, когда коллеги его самого шлепнут. Оказавшись в роли жертвы, садист вдруг раскаялся и пошел просить прощения у родственников тех, кого он отправил под расстрел. Ну просто песня, а не фильм. Очередь в кино будет стоять, как в Мавзолей в советское время.



И таких фильмов с госучастием – двадцать штук. И еще 14 в резерве (они тоже, скорее всего, получат госфинансирование). У кого повернется язык сказать, что это не социально значимые проекты? Теперь сами видите, что участники кинофорума «Золотой Витязь» оболгали «Фонд Кино», когда сказали что:



В сфере российского кинопроизводства и кинопроката наблюдается колониальная парадигма, несущая негативный идеологический заряд, способствующий духовной деградации народа, латентного подрыва основ государственного строя, подготовку подрастающего поколения к тотальной переоценке ценностей и возможным переворотам. Российский кинематограф и телевидение игнорируют основополагающие установки «Основ государственной культурной политики», призывающей к гармонизации общества, морально-этическому и духовно-нравственному совершенствованию, изменению народа в лучшую сторону. Деструктивные, разлагающие сознание, современные российские кино и телевидение – прямая угроза национальной безопасности государства.



Интересно, что должны сделать Минкульт и его «Фонд Кино» для того, чтобы государство прозрело? Финансировать на государственные деньги гей-порно? Впрочем, думаю, это уже не за горами. Такое впечатление, что им все равно, какой трэш финансировать.