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Фильмы, которые финансирует минкульт

Фильмы, которые финансирует минкульт (3 фото)

Автор:
20 сентября 2020 15:15
Метки: минкульт   фильмы   финансирует   
690
3
Участники XXIX Международного кинофорума «Золотой Витязь» написали открытое письмо к президенту и председателю правительства. В нем они обвинили «Фонд кино» в том, что тот распределяет государственное финансирование в пользу фильмов, которые это государство порочат. По сути, государственные деньги тратятся не на то, чтобы воспитывать людей, прививать им чувство прекрасного, а на антигосударственную кинопропаганду.
Может, они преувеличивают?

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Метки: минкульт   фильмы   финансирует   
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Taximaxi 4 дня назад
Пора либерду ссаными тряпками гнать из всего,где они присосались к бюджету. На самоокупаемость.
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Игорь 4 дня назад
Сто пудова всё это брэхня и козни навального...
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Hellgone 4 дня назад
Вот это точна та вещь в которой надо брать пример с Америки.Они на фильмах деньги делают,нашим(да и нашим ли с такими фамилиями) только государство деньги дает.И все.А там лишь бы попилить.
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