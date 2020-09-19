Польские сторонники Лукашенко послали Дудя

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ЖурналиЗД.
Хочется весь разговор послушать, услышать что люди этому г@вну... сказали...
А вообще в польско-русско-белорусско-украинско-еврейских отношениях разобраться не просто... Хотя один универсальный рецепт был - в любой непонятной ситуации бей жидов, а дальше уже куда кривая выведет.
Не случайно же в Израиле 8 млн. евреев, а в США - 17 миллионов.
Спрашивается- а чего эти 17 миллионов не едут на землю обетованную?