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Польские сторонники Лукашенко послали Дудя

Польские сторонники Лукашенко послали Дудя (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2020 12:13
Метки: Польша   видео   дудь   политика   
731
1
1
Польские сторонники Лукашенко послали Дудя

Источник:

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Метки: Польша   видео   дудь   политика   
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49  комментариев
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4k
Бу 7 часов назад
Дудь мудак, причем с большой буквы.
ЖурналиЗД.
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2k
Decapitated Headbanger 17 минут назад
Два польских дегенерата, тоже мне "польские сторонники Лукашенко"
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−16
Князь Курбский 17 минут назад
Да хоть черти рогатые. Я за 10 миллионов подписчиков душу Дьяволу продам
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5k
mbr 44 минуты назад
Дудь: "ты дрочешь?" - это всё что нужно знать о нём
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170
tavad 45 минут назад
Ну, Дудь - мудак, сомнений нет. Но эти товарищи, тоже мутные какие-то.
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5k
samis Час назад
Войтек молодец
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15k
Robin Hood 2 часа назад
Эти два польских парня - мои герои! Дело Во йцеха Ярузе льского живет в Польше. И значит там нее все потеряно!
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4k
Дмитрий Горчилин 3 часа назад
В Европе и националисты приличные. Могли бы сразу в рыло- но нет, еще что-то объясняют. Хотя лучше в рыло конечно.
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582
Balticum 3 часа назад
Нормальному человеку было бы стыдно за таких сторонничков.
К счастью лукаш уже успел доказать, что он не нормальный, а полностью неадекватный мудак, поэтому эти персонажи могут его и порадовать!
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15k
Robin Hood Balticum 2 часа назад
Очечко болит, либерастик, за то что твоего брата-либераста посли в ПЕСДУ??? Привыкай.
Ссылка coub.com
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582
Balticum Robin Hood 2 часа назад
Ага, прям спать ночами сейчас не могу
Кстати, что за бредовая фраза про больное очко? Это твоя травма из детства, о отца-алкоголика и пидо*аса сказывается, или это твое взрослое хобби?
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15k
Robin Hood Balticum 2 часа назад
Польские сторонники Лукашенко послали Дудя
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706
Go 3 часа назад
Жиды в последнее время реально отжигают!!! Возьмем хотя бы Укрию, как они хохлов дрючат во все дыры, даже отпетых бандерлогов и тех!!!
!!!
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142
Витюшка 3 часа назад
И так будет с каждым либерастом!!!
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406
zu4ara 3 часа назад
Лукашенко недавно хотел под шумок евреев на Украину фашикам на растерзание сплавить, но что то пошло не так...
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406
zu4ara 3 часа назад
- Ну иди п.и.з.д.у.й от коронавируса !
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31k
Антон 3 часа назад
Правильный поляк.
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2k
Рупрехт 3 часа назад
Молодцы поляки!!!!! Послали этого муд*ка !!!
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−16
Князь Курбский 4 часа назад
Аудитория дудя 14 миллионов только подписчиков
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10k
Алекс Князь Курбский 3 часа назад
Из них 13 миллионов это хохлохряки
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40k
zloykoyot Князь Курбский 3 часа назад
Дудь, тебя спалили, перелогинься. У дуры Бузовой 21,5 миллиона, из них 21,4 ляма - боты. И что?
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14k
Dr.CrAzY 6 часов назад
А кто-нить полную версию видел?
Хочется весь разговор послушать, услышать что люди этому г@вну... сказали...
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28k
Юр21 6 часов назад
А-а-а!!!
Как ещё хлопаки не опи*дюлили дрища!
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590
Константин Юр21 3 часа назад
не захотели мараться
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7k
harlamov 7 часов назад
Ну так-то Дудь отказался пожать ему руку и тот психанул.
А вообще в польско-русско-белорусско-украинско-еврейских отношениях разобраться не просто... Хотя один универсальный рецепт был - в любой непонятной ситуации бей жидов, а дальше уже куда кривая выведет.
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
Ну, он их первый послал, не подав руки. И правильно сделал. Не думаю, что поддержка польских фашистов сыграет на благо Лукашенко.
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11k
робт Едондер пуп 7 часов назад
он не не подал руки, видео обрезано, он им предложил "локтями по ковидному"
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6k
albedo 8 часов назад
Все верно - за "оппозицией" стоит США, то есть сионистский капитал.
Не случайно же в Израиле 8 млн. евреев, а в США - 17 миллионов.
Спрашивается- а чего эти 17 миллионов не едут на землю обетованную?
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11k
робт albedo 7 часов назад
в сша пособия больше
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14k
Мойша робт 6 часов назад
Пособия? Так в штатах евреи на пособия не живут. Евреи - это банки, сми, киноиндустрия... Причем киноиндустрия голливуда создана русскими евреями.
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11k
робт Мойша 4 часа назад
ахаха
там целые районы хасидов и прочих ортодоксов вперемежку с гусскими, которым не светит ничего тобой перечисленного, за счет своих баб даже налоги не платят, про кино смешно ага, они как сидели в своем "брайтоне" под мостом так и сидят
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14k
Мойша робт Час назад
Вот только Уорнер Бразерс и 20й век Фокс основали минские и гродненские евреи.
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