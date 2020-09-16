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Шокирующее заявление МИД Болгарии: «Они отравили не только Навального»

Шокирующее заявление МИД Болгарии: «Они отравили не только Навального» (3 фото)

Автор:
16 сентября 2020 18:22
Метки: болгария   европа   навальный   
1023
3
В разгар истории с Навальным Болгария решила не отставать от трендов и раскрыла подробности дела об отравлении пятилетней давности. Правда, вспомнили болгары о столь вопиющем случае только сейчас. Совпадение?

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Метки: болгария   европа   навальный   
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6k
Караганда 3 дня назад
Дело было так: весной 2015 года Емельян Гебрев, владелец местной оружейной компании Emco, и его сын были отравлены боевым отравляющим фосфорорганическим веществом, которое находится под запретом как химоружие. Оба выжили.

что это за БОВ-если все выживают.им самим не смешно?болгарам зачтётся с обоих сторон.
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86
Darius Morozekev День назад
ОпЯть выжили!!!, да что за нах происходит!!! Готов как эксперт-токсиколог проконсультировать МИ6 и ЦРУ по поводу бутылочек и труселей, что одно без другого и не входит и не выходит.
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9k
vvv 3 дня назад
Мля, вы допроситесь. Возобновим производство Новичка и потравим восточных европейцев как тараканов, надоели, вид и поведение неприятные, под ногами путаются, шуршат что-то, с нашего стола крошки жрут. Ссайпали.
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12k
Сталкер 3 дня назад
Болгары, ну что ж вы такие б_ля-ди?!
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9k
vvv Сталкер 3 дня назад
Они под турками привыкли всем давать.
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Страна-пр@ститутка должна отрабатывать свое содержание хозяину. А иначе хозяин рассердится и перестанет бросать ей косточки. Поэтому эта шавка и тявкает на Россию.
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3k
Карл 3 дня назад
Изначально бодяжит кто то наши отвравляющие вещества.. Травят ими плохишей повсюду, -а те все как один выживают, тока анализы сдают потом хреновенькие..
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 дня назад
Братушки, мать иху...что ни война - они на стороне врага СССР/России.

А папа с сыном Гебревы загремели в больничку с отравлением тупо после посещения кафе.
А эти найденные "фосфорорганические вещества" входят в 90% состава удобрений для овощей.

Хуже хохлов, блин: пошла тема - решили ее раскрутить.
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31k
Антон 3 дня назад
Надеюсь что когда этих недобратушек в очередной раз раком поставят, Россия не придет их выручать ценой жизни своих солдат.
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48k
Андрей Антон 3 дня назад
А что их выручать?! Они и так раком стоят, фигурально, правда.
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333
Ося 3 дня назад
Недотурки тоже пиндосам лизнуть решили.
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27k
Alex 3 дня назад
Шавки подхрюкивать начали
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1k
Нудник Шпилкес 3 дня назад
"никого не удивляет, что на РФ оказывают огромное давление"
на правительство и околоправительственных капиталистов, а не всю рф
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333
Ося Нудник Шпилкес 3 дня назад
Врачу на обходе поведай об этом обязательно.
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12k
Соломон Никитин 3 дня назад
О каких совпадениях идет речь? Вспомните хоть одну войну, в которой "братушки" не воевали против России. Не вспоминается? Так о чём тогда вообще речь?
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9k
Николай Соломон Никитин 3 дня назад
Русско-японская 1904-1905
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48k
Андрей Николай 3 дня назад
Интересно, а болгары про эту войну что-нибудь слышали, или как всегда - ракию дули?
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12k
Соломон Никитин Андрей 3 дня назад
Если бы слышали - то обязательно в спину плюнули бы. Ну вот как сейчас делают.
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