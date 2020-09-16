Шокирующее заявление МИД Болгарии: «Они отравили не только Навального»

Дело было так: весной 2015 года Емельян Гебрев, владелец местной оружейной компании Emco, и его сын были отравлены боевым отравляющим фосфорорганическим веществом, которое находится под запретом как химоружие. Оба выжили. В расследовании дела принимали участие Организация по запрету химического оружия (Она же – ОЗХО), все анализы были направлены в лабораторию в Финляндии, из которой впоследствии удивительным образом исчезли. В связи с этим дело пришлось остановить.



Интересно, что ещё в феврале МИД РФ ответил на заявление болгарских коллег, касаемо вышеупомянутых россиян: «Не знаем, не слышали, но готовы помочь в расследовании по мере своих возможностей». Но по какой-то причине «коллеги» вопрос всё же замяли…ровно до сегодняшнего дня.



Уже никого не удивляет, что на РФ оказывают огромное давление. Причина происходящего очевидна – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Последний, к слову, будет проходить через Болгарию по пути в Австрию. А дальше думайте сами.