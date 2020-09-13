Даша Навальная спалила, что с ее отцом все в порядке

Давайте сразу начнем с того, что заголовок - это не кликбейт, а лишь предположение, основанное на сторис из Инстаграма Даши Навальной.
Вот смотрите: человек шутит на тему, которую смишки связывают с ее отцом. Это она так его ненавидит или все-таки с ним все ок?
Глядя на этот скрин, я лично вижу, что Даша спокойна за отца. Не переживает. Не бьется в истерике, не орет на Путина, который чуть ли не лично намазал новичка на бутылку с водой Навального. А помните, как Даша сокрушалась, что на ее карточке нет денег, чтобы позавтракать, патамушта Путин украл!
История с Навальным вообще очень странная. Я склонна верить тому, что его никаким новичком не травили. По результатам анализов омских врачей об этом вообще не скажешь, а немецкие нам ничего не показывают. Вот вы где-нибудь видели официальные документы с анализами Навального? Покажите, если они есть.
Даже если предположить, что Лешу траванули новичком, то почему, как было со Скрипалями, клинику не эвакуировали или там не закрыли хотя бы отделение, где он лежит? У Скрипалей вон кошка померла, а тут даже мышь не повесилась. Юлия Навальная в порядке, немецкие врачи - более чем, Дашка вон шутит в инстаграмах. Так ли все чисто с этим отравлением?
Ваши версии.
История с Навальным вообще очень странная. Я склонна верить тому, что его никаким новичком не травили. По результатам анализов омских врачей об этом вообще не скажешь, а немецкие нам ничего не показывают. Вот вы где-нибудь видели официальные документы с анализами Навального? Покажите, если они есть.
Даже если предположить, что Лешу траванули новичком, то почему, как было со Скрипалями, клинику не эвакуировали или там не закрыли хотя бы отделение, где он лежит? У Скрипалей вон кошка померла, а тут даже мышь не повесилась. Юлия Навальная в порядке, немецкие врачи - более чем, Дашка вон шутит в инстаграмах. Так ли все чисто с этим отравлением?
Ваши версии.
Авторский пост
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А зачем Даше беспокоиться то? Спецоперация "Новичок для Анального" успешно завершена, папа находится в безопасности на Западе. Еще неделька-две, и его выпишут из больницы, и папа будет снова скакать, как козлик. Скорее всего, в Россию он больше не вернется, от греха подальше.
По результатам спецоперации: немцы сейчас отложат завершение СП-2, а может, вообще аннулируют его. Вместо российского газа Европа будет закупать американский. Репутации России нанесен мощный удар. Введут еще новые санкции против России. Чуствуется рука профессионала, как и в случае Скрипалей и Литвиненко. Скорее всего, поработали профессионалы из британской МИ-6.
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Там его скрипальнут почти гарантированно, и уже по серьезному.
Живите теперь с этой зрадой
После второй бутылки Навальный впал в кому
Новичок, подумал Штирлиц
Да, и я согласен с частью высказавшихся ранее в том отношении, что хватит постить херь, истина по которой никому не известна. В том числе - автору. Также согласен с теми, кто понятия не имеет кто есть "Даша Навальная" и почему о ее постах в соцсетях нужно знать всем?
Лично мне на..., простите, безразлична вся эта псевдолиберальная тусовка вместе с их родней, а идиотическая типа "контрпропаганда" просто раздражает.
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И бухлом.