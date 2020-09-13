Даша Навальная спалила, что с ее отцом все в порядке

Глядя на этот скрин, я лично вижу, что Даша спокойна за отца. Не переживает. Не бьется в истерике, не орет на Путина, который чуть ли не лично намазал новичка на бутылку с водой Навального. А помните, как Даша сокрушалась, что на ее карточке нет денег, чтобы позавтракать, патамушта Путин украл!



История с Навальным вообще очень странная. Я склонна верить тому, что его никаким новичком не травили. По результатам анализов омских врачей об этом вообще не скажешь, а немецкие нам ничего не показывают. Вот вы где-нибудь видели официальные документы с анализами Навального? Покажите, если они есть.



Даже если предположить, что Лешу траванули новичком, то почему, как было со Скрипалями, клинику не эвакуировали или там не закрыли хотя бы отделение, где он лежит? У Скрипалей вон кошка померла, а тут даже мышь не повесилась. Юлия Навальная в порядке, немецкие врачи - более чем, Дашка вон шутит в инстаграмах. Так ли все чисто с этим отравлением?



Ваши версии.