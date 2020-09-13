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Даша Навальная спалила, что с ее отцом все в порядке

Даша Навальная спалила, что с ее отцом все в порядке (2 фото)

Автор:
13 сентября 2020 12:16
Метки: Новичок   Шарите   дашанавальная   навальный   отравление   
1524
2
Давайте сразу начнем с того, что заголовок - это не кликбейт, а лишь предположение, основанное на сторис из Инстаграма Даши Навальной.

Авторский пост

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Метки: Новичок   Шарите   дашанавальная   навальный   отравление   
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47  комментариев
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243
Сергей 15 часов назад
Вообще пох.Достали уже про это чмо везде голосить.
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1k
Bogdan Krasota 3 часа назад
Но ведь он ещё жив, и даже в себя приходит. Когда умрет, тогда она разрыдается.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 4 часа назад
Что а анальным, кто его отравил, зачем, да глубоко Н.А.С.Р.А.Т.Ь.
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40
Маским 5 часов назад
Ага, и уже в штатах. Фотка для дебилов.
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7k
Мегапихель 5 часов назад
Автор, посещали курсы "как состряпать пост из ничего"?)))
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25k
Ashabad 7 часов назад
В России ни один нормальный человек не считает, что Навального отравили.
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2k
Ольга Смерченко Автор поста Ashabad 7 часов назад
а что с ним тогда
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514
Краснодар Ольга Смерченко 7 часов назад
Да все что угодно может быть. Вроде Навальный на какой-то хитрой диете сидел, худел что-ли. А диета дело такое, можно и в ящик сыграть. Особенно если накануне коньяка нахлебаться, а утром только чайком в аэропорту позавтракать.
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25k
Ashabad Ольга Смерченко 6 часов назад
Он живой человек, он не ангел. Его организм вообще и кишечник в частности работает по тем же законам, как у всех других homo sapiens. Он мог отравится сам. У него могли быть другие проблемы со здоровьем. Но травить его властям не было смысла. Он выгоднее властям живым и здоровым, т.к. именно он сливает реальный протест канализацию. Люди смотрят на этого клоуна - потом смотрят на Путина. И решают: "Да ну нах... Лучше уж Путин."
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12k
Пук 8 часов назад
Нормальные немцы про эту ситуацию
Ссылка youtu.be
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3k
Vadim Пук 4 часа назад
Ну они не говорили, что "новичком", а веществом из той же группы, коих сотни. И далеко не все они газы. вполне возможно, что и отравили, но совсем маловероятно, что это дело рук кремля. Если отравили, то скорее всего кто-то из региональных бандитов, которым он бизнес попортил. Думаю власти РФ уже прекрасно знают кто, но признать, что бандиты имеют возможность синтезировать отравляющие вещества подобного класса тоже как-то не очень. Поэтому на заявление немцев про отравление сразу, без анализа и попытки разобраться, что же они там нашли, начались крики "вывсёврёте". По логике надо было заводить дело и проводить своё расследование, но расследование может выйти на "уважаемых" людей. А делать фиктивное расследование, это юудет заметно.
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2k
Дмитрий 8 часов назад
всем по[th
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2k
Frank Borman 10 часов назад
Глядя на этот скрин, я лично вижу, что Даша спокойна за отца. Не переживает. Не бьется в истерике, не орет на Путина, который чуть ли не лично намазал новичка на бутылку с водой Навального.

А зачем Даше беспокоиться то? Спецоперация "Новичок для Анального" успешно завершена, папа находится в безопасности на Западе. Еще неделька-две, и его выпишут из больницы, и папа будет снова скакать, как козлик. Скорее всего, в Россию он больше не вернется, от греха подальше.
По результатам спецоперации: немцы сейчас отложат завершение СП-2, а может, вообще аннулируют его. Вместо российского газа Европа будет закупать американский. Репутации России нанесен мощный удар. Введут еще новые санкции против России. Чуствуется рука профессионала, как и в случае Скрипалей и Литвиненко. Скорее всего, поработали профессионалы из британской МИ-6.
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18k
Владимир Frank Borman 10 часов назад
Скорее всего, в Россию он больше не вернется, от греха подальше.
====================

Там его скрипальнут почти гарантированно, и уже по серьезному.
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335
Ося Frank Borman 10 часов назад
Влажные мечты хохлозащеканца,гы!
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28k
Юр21 Frank Borman 7 часов назад
То что к ситуации приложили руку "профессионалы из МИ-6" видно сразу, по совершенно нелепым обвинениям и совершенно топорным методам. Сильно ли это ударит по России? Да, какие то потери будут, но потоки развернут в Азию, там есть Китай и Индия, часть потерь возместят немцы в виде неустойки (вариант Мистраль), к стати санкции и отказ от нашего газа помогут России слезть с экспорта энергоносителей и занятся собственной промышленностью. А вот Германии придётся срочно для отопления закупать кизяк у хохлов, тем самым лишая чубатых возможности изливать свою гидность выкладывая из кизяка тризубы...
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5k
Кот Frank Borman 7 часов назад
Вашим мечтам не суждено сбыться. Наш СПГ они будут покупать а не американский если прогадят СП-2. Потому что он а) дешевле, ибо не сланцевый. б) его ближе доставлять.

Живите теперь с этой зрадой
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1k
Сергей 11 часов назад
Штирлиц с Навальным пили водку
После второй бутылки Навальный впал в кому
Новичок, подумал Штирлиц
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1k
Валерий Викторович 13 часов назад
Давайте, автор, "сразу начнем" (цитата) с написания поста на русскоязычном сайте именно на русском языке. Что такое "кликбейт" (цитата) по-русски? У Вас недостаточный словарный запас?
Да, и я согласен с частью высказавшихся ранее в том отношении, что хватит постить херь, истина по которой никому не известна. В том числе - автору. Также согласен с теми, кто понятия не имеет кто есть "Даша Навальная" и почему о ее постах в соцсетях нужно знать всем?
Лично мне на..., простите, безразлична вся эта псевдолиберальная тусовка вместе с их родней, а идиотическая типа "контрпропаганда" просто раздражает.
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2k
Ольга Смерченко Автор поста Валерий Викторович 12 часов назад
вы сейчас серьезно меня отчитываете за англицизмы?
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2k
KL11 Ольга Смерченко 10 часов назад
Читать посты со словарем могут не только лишь все, мало кто может это делать. Да, он прав.
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8k
Сергей Попов Валерий Викторович 7 часов назад
Друг, а нельзя ли было заменить в Вашем комментарии на русскоязычном сайте слова "пост" и "постить" на русские? Если что, мои родители, таких слов не знают. Но они знают слова "сообщение", "комментарий", "статья" и так далее.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Ольга Смерченко 7 часов назад
Реально вставляют овцы, употребляющие в русской речи модные аглиЦкие словечки, при том, что по-аглицки могут только мычать со словарём.
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15k
Андрей Иванов 14 часов назад
Навальный упоролся некачественной наркотой. Проверять на наркоту можно только по судебному решению или с согласия проверяемого\доверенных лиц. Омские врачи такого согласия не получили, а фашистким просто сказали, что искать
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6k
Агент Безопасной Национальности Андрей Иванов 13 часов назад
"Навальный упоролся некачественной наркотой"
===========
И бухлом.
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14k
Иван Фёдорович 14 часов назад
Да ей пох на отца, ей даже лучше будет если он помрет, так что единственное за что она переживает, что он вышел из комы, а не помер.
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2k
Ольга Смерченко Автор поста Иван Фёдорович 12 часов назад
в чем выгода в мертвом отце? криптовалютное состояние оттяпать?
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11k
Дмитрий 14 часов назад
Шаурма была не свежая.
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2k
Ольга Смерченко Автор поста Дмитрий 12 часов назад
аргумент
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7k
Шурум-бурум 14 часов назад
наша версия, что твинководы упоротые на фишках задолбали уже со своим бредом, который им спокойно жить не дает
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505
Shekhar Kapur 15 часов назад
Да все уже давно все поняли ! Даже упоротые хомяки .
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Ольга Смерченко Автор поста Shekhar Kapur 15 часов назад
ну они как раз и не поняли)
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Ольга Смерченко

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