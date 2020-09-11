«Довод»: Непонятная затянутая белиберда с русофобской начинкой

Фильм «Довод» доносит до широкой аудитории мысль, что все главные беды в мире – от злобных русских, которые настолько кровожадны, что просто хотят всех уничтожить. Показано также, что русские пьют водку, избивают жён, проводят испытания сверхопасного оружия, с лёгкостью жертвуют своими гражданами. В общем, полный набор русофобской клюквы в антураже из спецэффектов и научной ереси про перемещение во времени.
Фильм «Довод» ожидался зрителями, как одна из главных кинопремьер 2020-го года. Но спустя несколько дней проката он уже получил статус «непонятной затянутой белиберды». Именно так картину окрестили многие посмотревшие её пользователи – выразив мнение, что Кристофер Нолан в этот раз явно перемудрил с сюжетными перипетиями.
Вот как выглядит средняя оценка фильма на самых популярных российских сайтах отзывов:
Мегакритик – 5, 1 из 10: https://www.megacritic.ru/film/dovod (очень низкая оценка)
Irecommend - 3,6 из 5: https://irecommend.ru/content/dovod-2020-film (низкая оценка)
Отзовик - 3.6 из 5: https://otzovik.com/reviews/film_dovod_2020/ (низкая оценка)
КиноПоиск – 8.0 из 10: https://www.kinopoisk.ru/film/1236063/ (высокая оценка)
Из этого списка явно выпадает сайт КиноПоиск, на котором по неведомым причинам оценка получилась очень высокой. Сложно утверждать однозначно, но когда видишь такой контраст в результатах, то складывается впечатление, что кое-кто явно подкручивает голоса, видимо считая себя монополистом в сфере оценок пользователей, что явно не соответствует действительности.
Вот как выглядит средняя оценка фильма на самых популярных российских сайтах отзывов:
Мегакритик – 5, 1 из 10: https://www.megacritic.ru/film/dovod (очень низкая оценка)
Irecommend - 3,6 из 5: https://irecommend.ru/content/dovod-2020-film (низкая оценка)
Отзовик - 3.6 из 5: https://otzovik.com/reviews/film_dovod_2020/ (низкая оценка)
КиноПоиск – 8.0 из 10: https://www.kinopoisk.ru/film/1236063/ (высокая оценка)
Из этого списка явно выпадает сайт КиноПоиск, на котором по неведомым причинам оценка получилась очень высокой. Сложно утверждать однозначно, но когда видишь такой контраст в результатах, то складывается впечатление, что кое-кто явно подкручивает голоса, видимо считая себя монополистом в сфере оценок пользователей, что явно не соответствует действительности.
Особенно в этом убеждаешься после просмотра фильма. Сюжет у него не просто запутанный и нудный, а чересчур запутанный и нудный. Спецэффекты, конечно, присутствуют, но в остальном – полная сумятица.
Единственная мысль, которая сквозит красной линией через весь фильм и не теряется в хаосе событий и абсурдных поступков персонажей – это то, что все беды в мире от русских. Второй явный посыл заключается в том, что эти самые русские - напрочь отмороженные маньяки, готовые уничтожить весь мир, просто потому что им одним умирать не хочется.
Может быть, авторы фильма таким образом хотели обыграть нашумевшую цитату Президента России - «Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут». Вот только Владимир Путин её озвучил, чтобы остудить горячий нрав тех, кто в 21-веке строит планы по вооружённому захвату нашей страны, не понимая, что такие сценарии и намерения могут привести весь мир к глобальной катастрофе. А в фильме «Довод» главный злодей на полном серьёзе хочет тупо всех убить, при том даже не мечтая «попасть в рай».
Единственная мысль, которая сквозит красной линией через весь фильм и не теряется в хаосе событий и абсурдных поступков персонажей – это то, что все беды в мире от русских. Второй явный посыл заключается в том, что эти самые русские - напрочь отмороженные маньяки, готовые уничтожить весь мир, просто потому что им одним умирать не хочется.
Может быть, авторы фильма таким образом хотели обыграть нашумевшую цитату Президента России - «Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут». Вот только Владимир Путин её озвучил, чтобы остудить горячий нрав тех, кто в 21-веке строит планы по вооружённому захвату нашей страны, не понимая, что такие сценарии и намерения могут привести весь мир к глобальной катастрофе. А в фильме «Довод» главный злодей на полном серьёзе хочет тупо всех убить, при том даже не мечтая «попасть в рай».
Этим садистом по сюжету является русский олигарх Андрей Сатор, получивший доступ к сверхсекретному оружию, позволяющему инвертировать время и перемещаться из прошлого в будущее и обратно. Авторы фильма не наделили его никакой глубокой философией, кроме как тягой к неоправданной жестокости.
Политическая повестка в фильме заточена в одну сторону. В самом начале истории Сатор организует террористическое нападение на украинский оперный театр (посыл очевиден – русские терроризируют Украину). А само сверхоружие, которое может погубить всю планету, было разработано ещё в кровавом Советском Союзе в одном из закрытых городов с характерным названием «Стальск-12». Странно, что тема Гулага в фильме не всплыла... Во время испытаний этого оружия большинство местных жителей крупного города исчезли, а тех, кто остался жив, направили руками разбирать радиоактивные завалы. Ведь это так естественно для русских трупами заваливать любую проблему.
Где-то мы это уже видели… Ах, да – в американо-британском сериале «Чернобыль»! В общем, Нолан снял классическую русофобскую клюкву, завернув её в антураж фантастического боевика с постоянными перемещениями во времени.
Так как российский олигарх умирает от рака, то он из своей нечеловеческой злобы решил заодно… уничтожить и весь мир. И это несмотря на то, что у него есть жена и ребёнок, которыми он тоже готов пожертвовать. Ну чего ещё можно ожидать от этих сумасшедших русских! Кстати, отношения Сатора со своей супругой показаны очень подробно – он её всячески терроризирует, избивает, подставляет, но при этом вроде как любит. Все ведь знают, что у злобных русских в семьях царит сплошное насилие и все русские живут по принципу «бьёт - значит, любит». Жена же в ответ искренне ненавидит своего мужа и мечтает его убить.
Как мог уже догадаться опытный читатель, спасёт мир от русского маньяка, естественно, американский негр (мастер всевозможных единоборств), а в награду он получит белую жену убитого злодея. В общем всё очень толерантно и патриотично – для американцев... Для русских - всё очень нетолерантно и оскорбительно.
Политическая повестка в фильме заточена в одну сторону. В самом начале истории Сатор организует террористическое нападение на украинский оперный театр (посыл очевиден – русские терроризируют Украину). А само сверхоружие, которое может погубить всю планету, было разработано ещё в кровавом Советском Союзе в одном из закрытых городов с характерным названием «Стальск-12». Странно, что тема Гулага в фильме не всплыла... Во время испытаний этого оружия большинство местных жителей крупного города исчезли, а тех, кто остался жив, направили руками разбирать радиоактивные завалы. Ведь это так естественно для русских трупами заваливать любую проблему.
Где-то мы это уже видели… Ах, да – в американо-британском сериале «Чернобыль»! В общем, Нолан снял классическую русофобскую клюкву, завернув её в антураж фантастического боевика с постоянными перемещениями во времени.
Так как российский олигарх умирает от рака, то он из своей нечеловеческой злобы решил заодно… уничтожить и весь мир. И это несмотря на то, что у него есть жена и ребёнок, которыми он тоже готов пожертвовать. Ну чего ещё можно ожидать от этих сумасшедших русских! Кстати, отношения Сатора со своей супругой показаны очень подробно – он её всячески терроризирует, избивает, подставляет, но при этом вроде как любит. Все ведь знают, что у злобных русских в семьях царит сплошное насилие и все русские живут по принципу «бьёт - значит, любит». Жена же в ответ искренне ненавидит своего мужа и мечтает его убить.
Как мог уже догадаться опытный читатель, спасёт мир от русского маньяка, естественно, американский негр (мастер всевозможных единоборств), а в награду он получит белую жену убитого злодея. В общем всё очень толерантно и патриотично – для американцев... Для русских - всё очень нетолерантно и оскорбительно.
Стоит ли показывать такие фильмы в России или надо запрещать?
В нынешней обстановке лучше показать. Во-первых, если попробуешь не выпустить в прокат, то поднимется либеральный вой на тему «творение гения подвергли цензуре». А во-вторых, пусть наши соотечественники будут в курсе, какой образ на международной арене им формируют партнёры со звёздно-полосатым флагом. Да и вообще пора понять, что Голливуд – это в первую очередь идеология, а не бизнес и не инструмент развлечения!
PS Фанаты Нолана естественно будут вопить про то, что «фильм шикарный, сюжет суперский» (собственно, об этом активно пишет вся ангажированная пресса), а автор рецензии просто ничего не понял. Но каждый может убедиться сам в том, кто больше прав – правда для этого придётся убить 150 минут своего свободного времени. Поэтому не рекомендую.
В нынешней обстановке лучше показать. Во-первых, если попробуешь не выпустить в прокат, то поднимется либеральный вой на тему «творение гения подвергли цензуре». А во-вторых, пусть наши соотечественники будут в курсе, какой образ на международной арене им формируют партнёры со звёздно-полосатым флагом. Да и вообще пора понять, что Голливуд – это в первую очередь идеология, а не бизнес и не инструмент развлечения!
PS Фанаты Нолана естественно будут вопить про то, что «фильм шикарный, сюжет суперский» (собственно, об этом активно пишет вся ангажированная пресса), а автор рецензии просто ничего не понял. Но каждый может убедиться сам в том, кто больше прав – правда для этого придётся убить 150 минут своего свободного времени. Поэтому не рекомендую.
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Он должен быть геем, латентным зоофилом и активным пассивом.
А женщина, для такого героя, это оскорбление всех ЛГБТ + сексизм.
Все русские пьют водку и мечтают уничтожить мир.
Это максимум, что должен знать западный налогоплательщик, чтобы американский ВПК мог выкачивать деньги из бюджета.
Как объяснить американскому гражданину почему государство не может обеспечить им безопасность, от мародеров, защиту от ковид-а, почему не могут потушить пожары?
Да потому что русские плохие! Очевидно же. От них все беды.
Именно поэтому американские стратегические бомбардировщики начали тренировочные полеты через Украину и Прибалтику для отработки ядерных ударов по России.
Правда дня: пока некоторые из нас расслабили булки и считают, что нам рады, наш противник отрабатывает походы боевых кораблей в Баренцево море.
Это реально
Это прямо сейчас когда вы читаете это сообщение.
Война не прекратилась
В кинотеатр не ходил лет 20. Спасибо пиратам я в курсе о том, что смотреть особо нечего.
2. избивают жён? - А что, это редкость? Смотрите полицейские сводки по бытовухе. Тем более, иногда это действительно нужно, неплохо бы и западным мужьям это использовать.
3. проводят испытания сверхопасного оружия? - Да, проводят, а как его еще создавать? Все проводят, кто умеет делать.
4. с лёгкостью жертвуют своими гражданами? - Если это требуется в государственных интересах, то да, такое случается, только слепой, глухой идиот это будет отрицать. Как и в других странах. Политика и государство всегда выше личного несчастья отдельного человека.
Так что, тут все нормально.
Но вот фильм - говно, и не важно, русские там плохие, или англичан/амеров,китайцев.... назначить злодеями, фильм лучше не станет. Снимался он не для России (российский рыночек кинопроката маловат, выхлопа - пшик), а для целевой аудитории злые парни выбраны правильно.
Ну и чего тут вонь подняли? Наелись говна за свои бабки, теперь возмущаетесь, почему невкусно. А потому, что ГОВНО. Вот и все.
А эта фигня со временем вообще скучная получилась. И из обычного боевика сделала его муторным боевиком.
Всё на поверхности, а в конце для самых тупых всё разжевали.
Ну а про русских с плутонием вообще самый цимес.
Короче, очередной тупой боевик под соусом Нолана.
Я, например, смотрю кино, которое _мне_ интересно. И похер, когда была премьера. Кино-то от этого хуже не становится.
Впрочем, и лучше тоже.
Смех конечно вызвал тот факт,что черный спец. агент на Украине затесался среди белых не пойми кого:) А так, на раз кино пойдет. Клюква есть, но ни о чем. Мне за эстонских полицейских обиднее было, пока стрелять по ним не начали, не понимали- а чо там 4 машины джипы с плутонием зажали? :)