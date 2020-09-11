«Довод»: Непонятная затянутая белиберда с русофобской начинкой

Этим садистом по сюжету является русский олигарх Андрей Сатор, получивший доступ к сверхсекретному оружию, позволяющему инвертировать время и перемещаться из прошлого в будущее и обратно. Авторы фильма не наделили его никакой глубокой философией, кроме как тягой к неоправданной жестокости.



Политическая повестка в фильме заточена в одну сторону. В самом начале истории Сатор организует террористическое нападение на украинский оперный театр (посыл очевиден – русские терроризируют Украину). А само сверхоружие, которое может погубить всю планету, было разработано ещё в кровавом Советском Союзе в одном из закрытых городов с характерным названием «Стальск-12». Странно, что тема Гулага в фильме не всплыла... Во время испытаний этого оружия большинство местных жителей крупного города исчезли, а тех, кто остался жив, направили руками разбирать радиоактивные завалы. Ведь это так естественно для русских трупами заваливать любую проблему.



Где-то мы это уже видели… Ах, да – в американо-британском сериале «Чернобыль»! В общем, Нолан снял классическую русофобскую клюкву, завернув её в антураж фантастического боевика с постоянными перемещениями во времени.



Так как российский олигарх умирает от рака, то он из своей нечеловеческой злобы решил заодно… уничтожить и весь мир. И это несмотря на то, что у него есть жена и ребёнок, которыми он тоже готов пожертвовать. Ну чего ещё можно ожидать от этих сумасшедших русских! Кстати, отношения Сатора со своей супругой показаны очень подробно – он её всячески терроризирует, избивает, подставляет, но при этом вроде как любит. Все ведь знают, что у злобных русских в семьях царит сплошное насилие и все русские живут по принципу «бьёт - значит, любит». Жена же в ответ искренне ненавидит своего мужа и мечтает его убить.



Как мог уже догадаться опытный читатель, спасёт мир от русского маньяка, естественно, американский негр (мастер всевозможных единоборств), а в награду он получит белую жену убитого злодея. В общем всё очень толерантно и патриотично – для американцев... Для русских - всё очень нетолерантно и оскорбительно.