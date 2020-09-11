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Сообщество Власть Манипуляции 78 постов • 7 подписчиков подписаться
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«Довод»: Непонятная затянутая белиберда с русофобской начинкой

«Довод»: Непонятная затянутая белиберда с русофобской начинкой (4 фото)

Автор:
11 сентября 2020 11:36
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Довод   манипуляция   нолан   общество   посыл   россия   русофобия   фильм   
1617
4
Фильм «Довод» доносит до широкой аудитории мысль, что все главные беды в мире – от злобных русских, которые настолько кровожадны, что просто хотят всех уничтожить. Показано также, что русские пьют водку, избивают жён, проводят испытания сверхопасного оружия, с лёгкостью жертвуют своими гражданами. В общем, полный набор русофобской клюквы в антураже из спецэффектов и научной ереси про перемещение во времени.

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Метки: Довод   манипуляция   нолан   общество   посыл   россия   русофобия   фильм   
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69  комментариев
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48k
Андрей 3 дня назад
А почему бы нам не снять фильм о том, какие пиндосы тупые и злобные маньяки? Такую документалочку о Сирии-Ираке-Ливии-Югославии? Ведь снимают же у нас всяческое говно про нас самих, и деньги находятся, и режиссёры.
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10k
Дядя Саша 2 дня назад
Кстати, кто не знает, Эстонское государство вложило в этот фильм около 5 миллионов евро...
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493
grihon 2 дня назад
Не понял, а почему негру белую женщину?
Он должен быть геем, латентным зоофилом и активным пассивом.
А женщина, для такого героя, это оскорбление всех ЛГБТ + сексизм.
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49
Olufsen 2 дня назад
Я вот тоже считаю, что авторы фильма, в качестве врага, способного начать Третью Мировую Войну должны были выбрать Эстонию... ну или Монголию в крайнем случае...
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1k
Димон 2 дня назад
Хрен с тем спасенным миром, и наградой в виде белой жены на белом диване... Непонятно почему негр был один?! В оригинальной версии негров кажется было пять! )))
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4k
Сергей 2 дня назад
А сиськи есть?
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8k
Гуся 2 дня назад
Все мусульмане террористы
Все русские пьют водку и мечтают уничтожить мир.
Это максимум, что должен знать западный налогоплательщик, чтобы американский ВПК мог выкачивать деньги из бюджета.
Как объяснить американскому гражданину почему государство не может обеспечить им безопасность, от мародеров, защиту от ковид-а, почему не могут потушить пожары?
Да потому что русские плохие! Очевидно же. От них все беды.
Именно поэтому американские стратегические бомбардировщики начали тренировочные полеты через Украину и Прибалтику для отработки ядерных ударов по России.
Правда дня: пока некоторые из нас расслабили булки и считают, что нам рады, наш противник отрабатывает походы боевых кораблей в Баренцево море.
Это реально
Это прямо сейчас когда вы читаете это сообщение.
Война не прекратилась
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239
Alexey Gera 2 дня назад
Плохие русские пьют водку а не смузи. Среди них нет питтаррассоф. Они бьют жен, тоесть женщин. Значит они с ними спят. Ужос. Ну и так далее.
В кинотеатр не ходил лет 20. Спасибо пиратам я в курсе о том, что смотреть особо нечего.
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3k
Мих 2 дня назад
1. русские пьют водку? - Правда.
2. избивают жён? - А что, это редкость? Смотрите полицейские сводки по бытовухе. Тем более, иногда это действительно нужно, неплохо бы и западным мужьям это использовать.
3. проводят испытания сверхопасного оружия? - Да, проводят, а как его еще создавать? Все проводят, кто умеет делать.
4. с лёгкостью жертвуют своими гражданами? - Если это требуется в государственных интересах, то да, такое случается, только слепой, глухой идиот это будет отрицать. Как и в других странах. Политика и государство всегда выше личного несчастья отдельного человека.
Так что, тут все нормально.
Но вот фильм - говно, и не важно, русские там плохие, или англичан/амеров,китайцев.... назначить злодеями, фильм лучше не станет. Снимался он не для России (российский рыночек кинопроката маловат, выхлопа - пшик), а для целевой аудитории злые парни выбраны правильно.
Ну и чего тут вонь подняли? Наелись говна за свои бабки, теперь возмущаетесь, почему невкусно. А потому, что ГОВНО. Вот и все.
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9k
net 2 дня назад
Хрен с ней с русофобией. Не думаю что Нолан так сильно с этим заморачивается. Просто придумали злодея в стандартном стиле. Можно кстати расценить это как комплимент. У кого может быть такое крутое оружие? Конечно же у русских))
А эта фигня со временем вообще скучная получилась. И из обычного боевика сделала его муторным боевиком.
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1k
Shurovik 2 дня назад
А еще его частично снимали у нас в Таллине....
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10k
Дядя Саша Shurovik 2 дня назад
Этого частично хватило, на 2 месяца целый район закрыли, пробки были нереальные...
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1k
Shurovik Дядя Саша День назад
Полностью согласен... Ибо живу как раз рядом с канавой....
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10k
Проктолог-иллюзионист 2 дня назад
Фильм великолепный. Давно такого хорошего не смотрел. Да собственно, со времен Интерстеллара нолановского же, и не смотрел.
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40k
Митрий 2 дня назад
До этой статьи не знал про это говно. А теперь мне пох@й.
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12k
Роман 2 дня назад
Кто там что сложного и запутанного увидел?
Всё на поверхности, а в конце для самых тупых всё разжевали.
Ну а про русских с плутонием вообще самый цимес.
Короче, очередной тупой боевик под соусом Нолана.
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10k
_delphin_ 2 дня назад
Купил себе телик 65 дюймов и не хожу в кино. Платить не за что.
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595
Михаил _delphin_ 2 дня назад
В кино ходят ради новинок. А на стриминговых сервисах или в торрентах в качестве, кинцо будет доступно только месяца через три, а то и через полгода, когда инфоповод уже протухнет
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170
Herlinda Foreman Михаил 2 дня назад
А кино смотрят ради инфоповода?
Я, например, смотрю кино, которое _мне_ интересно. И похер, когда была премьера. Кино-то от этого хуже не становится.
Впрочем, и лучше тоже.
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595
Михаил Herlinda Foreman День назад
Не путайте теплое с мягким. В кинотеатр ходят, по большей части ради новинок + на свидания. У многих киновселенных, киносерий, режиссеров есть преданные поклонники. Есть просто киноманы, кто не хочет ждать полгода выхода фильма на домашние экраны.
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10k
_delphin_ Михаил День назад
А ты что, нервный торопыга? Не умеешь ждать? Ах, да, ты же не был в автономке...
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10k
_delphin_ Михаил День назад
Да, сделал исключение в прошлом году. Сходил посмотреть на актеров, которые играют актеров)
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284
IL 2 дня назад
автор ты видимо тупой параноик (насчет русофобии), да еще у тебя проблемы с синхронизацией событий, раз фильм не понял
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284
IL 2 дня назад
Кто хотел найти русофобию, нашел русофобию, я нашел хороший фильм, сильно отличающийся от последнего говна, что выходило на экранах
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284
IL 2 дня назад
Минусуют мне видимо тупые Ура-патриоты из отрядов путина:) ...это чтоб позлить имбицилов. А реально, кино не поняли только те у кого с синхронизацией событий есть проблемы
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7k
Killgrave 2 дня назад
«Довод»: Непонятная затянутая белиберда с русофобской начинкой
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662
Andrew 2 дня назад
смотрел "свиснутый", управился за 3 дня, настолько интересно было.
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415
Gleb_Skameikin 3 дня назад
Ну... не знаю, олигарх, конечно,вроде, русский, но в Кремле его не ждаут, Ходор, короче. Больше акцента не нашел. Террористы, как раз украинские, в начале фильма Таллинский Горхолл изображает Украинску оперу:)

Смех конечно вызвал тот факт,что черный спец. агент на Украине затесался среди белых не пойми кого:) А так, на раз кино пойдет. Клюква есть, но ни о чем. Мне за эстонских полицейских обиднее было, пока стрелять по ним не начали, не понимали- а чо там 4 машины джипы с плутонием зажали? :)
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−25
trent07 3 дня назад
Никому же не приходит в голову снимать кино об отмороженных удмуртах, мечтающих захватить и уничтожить сомали, просто потому что им так захотелось? Все подумают, режиссер совсем уж трэш или эксплуатационное кино делает, как уве болл какой. Почему же кассовый режиссер делает такое кино, в котором злодей - русский("сатор" - русская же фамилия, без [мат]), и тупо мечтает хтонично всех замочить? Нет ли здесь отсутствия страха оборотки от русских? русские же отомстили чеченам за геноцид русских в чечне, узбекам - за геноцид русских в узбекистане, таджикам - за вырезанных русских в таджикистане, за многочисленных учительниц, в советское время отправленных по разнарядке по всяким азербайджанам и туркменистанам и там изнасилованных и убитых?
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