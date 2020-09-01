Знакомимся с программой Светланы Тихановской. Что она предложила беларусам?

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео) Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео) В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись все, даже кенийцы В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись... Чернокожие семьи строят свой город будущего Чернокожие семьи строят свой город будущего Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Борис Клюев скончался на 77 году жизни Борис Клюев скончался на 77 году жизни 15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела 15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела 1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин 1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав... Российский бизнесмен показал, как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился Российский бизнесмен показал, как будет выглядеть фасад школы, в... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять по крылу Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять... Шедевры МИКРО и НАНО кассетной эпохи, которые мало кто видел. Шедевры МИКРО и НАНО кассетной эпохи, которые мало кто видел. Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на... Геймерство: порция свежего юмора Геймерство: порция свежего юмора Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время... Былое Былое «Бумер 2020»: в результате дорожных разборок BMW оказался в кювете «Бумер 2020»: в результате дорожных разборок BMW оказался в кювете
Главная > Антифишки 
Знакомимся с программой Светланы Тихановской. Что она предложила беларусам?

Знакомимся с программой Светланы Тихановской. Что она предложила беларусам? (2 фото)

Автор:
01 сентября 2020 07:16
Метки: Белорус   Светлана Тихановская   предложила   
2812
2
Что происходит в братской республике и как к этому относиться? Действительно ли батька засиделся и не даёт стране развиваться или мы видим повторение украинского майдана 2014? Лукашенко, по мнению протестующих, должен уступить место Светлане Тихановской.

Источник:

Метки: Белорус   Светлана Тихановская   предложила   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
140
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
140  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Шурум-бурум День назад
такие же тупые недоноски, как она, митингуют в Белоруссии
такие же тупые недоноски, как она, митингуют в Белоруссии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
8k
Александр 3 часа назад
Сейчас эти рабочие на заводах митингуют. Цеевропа, свобода и прочее. Ну добунтуются, ну добьются своего.
И поедут эти высококлассные инженеры в польшу клубнику собирать. И счастливы ведь будут. Как же, на 100 долларов больше получать стали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Демидов 4 часа назад
Сравнительная экономическая статистика за 2019:
Украина: 6233 USD на душу населения. Рост ВВП 3,2%. (Майдан, война, разрыв экономических связей)
Белоруссия: 6744 USD на душу населения. Рост ВВП 1,2% (Стабильная экономика, наше постоянное нефтяное и финансовое донорство).

Сейчас, конечно, налетит толпа специально обученных минусаторов, на цифры Росстата от этого не поменяются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Darius Morozekev Максим Демидов 3 часа назад
А что, у нас Росстат считает ВВП Украины и Белоруссии?
ВВП на душу населения в Украине за 2019г. составляет - 4120$
ВВП на душу населения в Белоруссии за 2019г. составляет - 6744$
Смотри Wiki, и хватит врать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Влад 6 часов назад
был у нас градообразующий завод -мебельный комбинат-самый крупный в СССР-подведена жд ветка и тд. работал там весь город-спрос был на мебель огромный. приватизировали. развалили абсолютно всё-там сейчас как после бомбёжки Дрездена... то что осталось-сдаётся в аренду. а хозяину этого видимо хватает. Очень жалко на это смотреть-такой комбинат был-конфетка! всё разломал приватизатор херов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aleks 7 часов назад
Все это могло бы быть заманчивым, на бумаге и в теории. Но на практике есть хохлы, и как наглядный пример они уже всем показали как можно наскакать на счастливое европейское будущее для себя и своих детей. Но польских и прибалтийских клубничных грядках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Влад Aleks 6 часов назад
заманчивым на бумаге? Вы серьёзно? приватизация на бумаге она или нет-это не заманчиво народу-а только отдельным грабителям типа чубайса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aleks Влад 6 часов назад
Народу заманчиво про европейские зарплаты и инвестиции... Типа заграница нам поможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Христенко 15 часов назад
Да какая разница кого поставят вместо Луки? Управлять страной она не будет.
Тут главное , что она с цвяточками , а он с "калашом".
А "упраляющие" где-то за бугром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−94
Владимир 15 часов назад
>>Что она предложила беларусам?
что она может предлдожить?
вон маднонна предлгала отсосать, и то не повелись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−94
Владимир 15 часов назад
если выбирать между Лукой и п0и0з0д0о0й безмозглой
я бы выбрал Луку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михалыч 16 часов назад
Тихановская уже и сама не рада этому раскладу, но прибалийские (американские) инструкторы выжмут её как лимон. А по поводу эффективных менеджеров на предприятиях, сам в 90е видел на банкротящихся заводах тупорылых конкурсных управляющих на лексусах, у которых одно решение - не сохранить завод, а сдать в металлолом и получить процент. Но может так и надо? Прививка от [мат] изма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Соломей 18 часов назад
Это пздц, джентельмены.все как в гузии , укрии , и прочих.слово в слово.неужели и в Белоруссии прокатит это пиндосское дермо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
yuriysand 19 часов назад
Прототип Тихановской.
Нашли и вывели из спящего режима, соединив в голове два провода.
Включившись задаёт три вопроса: Командир? Статус? Задача?

Прототип Тихановской. Нашли и вывели из спящего режима, соединив в голове два провода. Включившись задаёт три вопроса: Командир? Статус? Задача?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
zurapod 19 часов назад
это слово в слово программа горбачева и ельцына. но только чудесным образом прибыльные заводы ушли семье или закрылись а сбер-банк стал американским так что не признал Крым до сих пор и все банки удивляют своей жадностью и воровством . белорусы хотят как в России 90х ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
GoInDown 20 часов назад
Я одно не пойму, что все реально все так плохо сейчас на западе и у них так много внутренних дел, что они та об....лись с этой курицей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
}|{ek@ 20 часов назад
Белорусы , братья ! Очнитесь! Есть же примеры из истории! Причем свежие и наглядные. Вам этого мало? Будьте мудрее!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Platinum 20 часов назад
Знакомимся с программой Светланы Тихановской. Что она предложила беларусам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
232
g789 21 час назад
Короче: белорусы все тупые и сирые, ничего не понимают. И борются там за то, чтобы умереть в нищете. Ага.
А если убрать весь этот популизм, и пропаганду, то получится совсем другая картина.

ЗИЛ умер? Офигенно уместен в центре столицы огромный завод. Его место за городом. Но не это главное.
Напомню ещё и про АЗЛК. Он тоже как ЗИЛ умер. Тут пример аналогичный, но более показательный. Ведь что представляла из себя их продукция все прекрасно знают. И никто не покупал. Хотя на словах то да, можно и пяткой в грудь биться.
Оглянитесь вокруг: JCB, CAT и прочие Volvo. Где МТЗ? Их только наши бюджетные организации покупают и то распила ради по указке сверху.

Медицина? Государственная медицина? Вот это вот "по ОМС гвоздь загнуть можем, чтобы не мешал"?
В России с этим такие-же проблемы. Все всё знают. Либо у тебя деньги или ДМС , либо как повезёт. Скорее не повезёт.

По образованию вообще бред какой-то написан. Частный институт однополых браков? Так что-ли?
И кто пойдет в такой вуз?
Что будут преподавать в частных учебных заведениях будут определять люди которые там учатся.
А будут преподавать ересь - никто туда не пойдёт. И это позволит выпускать востребованных спецов.
Опять-же оглянитесь на Россию с нашим самым лучшим образованием: сколько людей, работающих не по специальности? Кругом госвузы, с программами из прошлого века...

Всё, хватит. Кому я это пишу? Ботам? Им пох, они и про родную мать напишут, что она пр-тка.
Адекватным людям? А остался тут хоть кто-то, с таким зашкаливающим уровнем промывки мозгов на сайте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава g789 20 часов назад
Да. Борются, чтобы умереть в нищете. Совершенно верно. Борются то под другими лозунгами, но именно за это.
Про покупку из-за распила я так понимаю, что это просто всем очевидно и никаких подтверждений не будет? И что представляла из себя продукция АЗЛК? Чем эта продукция была лучше или хуже, чем у ВАЗа, к примеру? И почему, если завод не уместен в центре столицы, а уместен за городом, его нельзя перенести?
Что с медициной не так? Проблемы конечно есть, но не ясен смысл предложения убрать это и оставить медицину только для богатых?
Про определение учащимися программы ВУЗа можно пояснить это как? У нас в стране было много частных ВУЗов. Не учили там ничему. С таким же успехом можно было корочку в переходе купить.
И как вы определяете, подходит в том или ином ВУЗе, программа для двадцатого года двадцать первого века или нет? Можно на примере, чем программа по математическому анализу в 21 веке должна отличаться от программы 20 века?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
waffentrager g789 17 часов назад
Да тут и есть одни боты, которые по методикам соловья и киселя тут отрабатывают. Сайд давно стал днищем и убожеством
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Phoenix 8 часов назад
А ты чей бот? Хохляцкий или польский? Клоун мля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Надежда 21 час назад
Знакомимся с программой Светланы Тихановской. Что она предложила беларусам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
699
Эдуард Аникин 21 час назад
Статья - полностью пропагандистская херня, которая не имеет отношения к реальности. За Усача один хер никто не голосовал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
816
akurys Эдуард Аникин 21 час назад
Да ну? Это тебе "некста" сообщил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Platinum Эдуард Аникин 21 час назад
Держи и узбагойся
Держи и узбагойся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Dabus 21 час назад
У меня знакомый, один из участников стач.комитета на одном из крупнейших заводов Белоруссии, сказал что первое что сделает народ после того как они свергнут Лукашенко - это разорвут все отношения с Россией, по причине того что Путин поздравил его с победой, и они (простые работяги) считают это предательством всего белорусского народа.
И вот такие мысли им закладывают в головы люди сидящие где-то там у них очень глубоко, но имеющие при этом явные прозападные позиции, а возможно даже задания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Сергей 22 часа назад
Водитель в нашей фирме - белорус. Месяц в отпуске был, сегодня как раз на работу вышел. Сказывает, что совсем там не так страшно, как по нашему ТВ показывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
g789 Сергей 21 час назад
Наше ТВ лучше не смотреть. В прошлый раз насмотрелись и вообще устроили войну на Донбассе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
qap g789 19 часов назад
Да, у вас в хохлотстане и сейчас на тв лютый 3,14здец идет круглыми сутками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
289
Aliaks 22 часа назад
да простой народ ничего не просит, дайте нам немного больше картошки(не 300 у.е., а 1000 у.е.), чтобы я за свой труд мог обеспечить семью, и в магазине на ценник не смотреть, а тогда смогу купить и машину и топливо покупать по доллару за литр и продукты и налог платить и все будут довольны,!!!!но нет, они нас будут душить за кусок хлеба на заводах и стройках, мы будем их скотом для ИХ зарплат!!!!!!!!!!!!!сами беларусы много не хотят, они хотят жить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
289
Aliaks 21 час назад
чего просто минусите??? комментируйте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
816
akurys Aliaks 21 час назад
Типичный "протестун"!
Первое-же его слово это ДАЙТЕ! Вот и весь сказ... А заработать ты не пробовал? Вот у меня сын сейчас проходит стажировку на БелАЭС в должности дежурного энергетика. Зарабатывает оочень не плохо. До этого был главным энергетиком на ТЭЦ. Тоже ну совсем не бедствовал.
Дочь будет в этом году защищать диссертацию... То-же не бедствует! ...Как-же так? Может наша семья просто не бухает, а работает? Может в этом весь секрет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
seemannspb akurys 10 часов назад
хахаха в точку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
fduch_a akurys 6 часов назад
Если все диссер защитят, то кто будет гайки крутить на ТЭЦ. Сколько подчинённых рабочих у ГЭ? Какую зарплату они получают? Как их семьи живут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 68 комментариев (из 93)
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1547460



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера
1
224
Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
3
256
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
﻿
Набирающие популярность
«Выжившие» не выжили: что стало причиной закрытия сериала?
0
13
«Выжившие» не выжили: что стало причиной закрытия сериала?
Сушка тела для девушек: питание и тренировки
1
6
Сушка тела для девушек: питание и тренировки
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#сша#авария#познавательно#знаменитости#настроение#совет#на различный вкус
#прикол#история#дтп#шоу бизнес#спорт#авто авария#картинки#позитив#утро#1 сентября
#фото#интересно#интересное#подборка#суд#автомобили#кино#смешные#прикольные#bmw

На что жалуетесь?

Вернуться