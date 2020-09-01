Знакомимся с программой Светланы Тихановской. Что она предложила беларусам?

Правильно будет ознакомиться с её предвыборной программой. Для краткости изложения, я убрал «воду» и оставил, на мой взгляд, суть этой программы:



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ



«Сегодня многие работают на убыточных предприятиях, а сотни тысяч, если не миллион – за границей. Надо создавать рабочие места в Беларуси. Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать. С убыточными должны разобраться профессионалы.»



Старая добрая приватизация. Российская практика показала, что убыточными оказались как не странно крупнейшие машиностроительные заводы, сносим ЗИЛ ставим частную палатку. Что повлекло за собой немедленный удар по всей производственной цепочке, на «убыточном» ЗИЛе не производят автомобили, значит нет заказов для металлургов, значит снижается потребление электроэнергии, снижается загруженность логистических компаний, нет заказов у лакокрасочных заводов, закрываются КБ и так далее. Это называется мультипликативный эффект, в отраслях машиностроения он самый высокий. Потеряете машиностроение, у вас пол страны уедет на заработки и никакие частники положение на спасут.



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ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ





«Чтобы и врачи были довольны высокой зарплатой, и люди заботой об их здоровье, нужна система, когда деньги за лечение, будь то из государственного бюджета или из добровольных страховых взносов, шли за пациентом в медицинские учреждения как государственные, так и негосударственные.»



Очевидно. Бизнес хочет получить доступ к деньгам белорусов из страховых взносов. Если взносы на медицину платить на том же уровне, но появляется «прокладка» в виде частной клиники смысл деятельности которой –прибыль. То есть это себестоимость, как в гос. поликлинике +% сверху, прибыль капиталиста. Неужели не понятно, что государственное здравохранение недополучит финансирование, это ударит по зарплатам персонала в первую очередь, начнётся ещё большая экономия на лекарствах и медицинском оборудовании.



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ОБРАЗОВАНИЕ



«Школа изменится к лучшему, если помимо государственной будет развиваться и частная система образования — это создаст здоровую конкуренцию. Университеты перейдут на самоуправление.»



Опять частный интерес. Расскажите какая программа обучения будет в частной школе или университете на самоуправлении? Кто будет контролировать, какую ересь этот самый частный интерес будет вкладывать в головы молодых белорусов? Например, идеи толерантности, однополые браки и прочие либеральные ценности. Или сочинят вам новую честную историю Беларуси. Хотите? Это прежде всего идеологический инструмент.



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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА



«Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной “иглы”.»



Знакомые лозунги майдана и плевок в сторону России. Эта самая «игла» в виде дешёвых ресурсов делает белорусскую промышленную продукцию более конкурентной. А население получает более низкие цены в платёжках по ЖКХ. Очевидно, что гордый нейтралитет в отношениях двух государств, предусматривает общее с остальной Европой ценообразование.



Предвыборная программа Тихановской называется: СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ. СТРАНА ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ.



Беларусы, где тут учтены ваши интересы? Я вижу интерес частного капитала и иностранных инвесторов. В частичной либо полной собственности государства находятся 3275 юридических лиц, которые обеспечивают работой 43,4% всех наёмных работников. В основном промышленность и сельское хозяйство. В Беларуси есть что грабить. Ради себя и своих детей вы можете сделать только одно-бороться с майданом под своими лозунгами в интересах рабочего класса.



В богоспасаемой и богоизбранной Белоруссии рабочие дотационных заводов вышли на митинги в поддержку госпожи Тихановской, которая в своей программе чёрным по белому написала, что как только придёт к власти прекратит дотации и передаст убыточные предприятия в руки эффективных менеджеров, которые будут их оптимизировать.



Никогда не надо недооценивать степень идиотизма "простого человека".



Хотя дело, конечно, не только в идиотизме.



В социальной игре побеждает тот класс, который сумеет убедить общество в том, что его узкоклассовые интересы являются всеобщими, национальными или даже общечеловеческими".



Иностранная, полуиностранная и компрадорская крупная и средняя буржуазия Белоруссии сумела убедить значительную часть рабочего класса и мелкой буржуазии в том, что её интересы это интересы всего народа.