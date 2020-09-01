Знакомимся с программой Светланы Тихановской. Что она предложила беларусам?

Что происходит в братской республике и как к этому относиться? Действительно ли батька засиделся и не даёт стране развиваться или мы видим повторение украинского майдана 2014? Лукашенко, по мнению протестующих, должен уступить место Светлане Тихановской.
Правильно будет ознакомиться с её предвыборной программой. Для краткости изложения, я убрал «воду» и оставил, на мой взгляд, суть этой программы:
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
«Сегодня многие работают на убыточных предприятиях, а сотни тысяч, если не миллион – за границей. Надо создавать рабочие места в Беларуси. Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать. С убыточными должны разобраться профессионалы.»
Старая добрая приватизация. Российская практика показала, что убыточными оказались как не странно крупнейшие машиностроительные заводы, сносим ЗИЛ ставим частную палатку. Что повлекло за собой немедленный удар по всей производственной цепочке, на «убыточном» ЗИЛе не производят автомобили, значит нет заказов для металлургов, значит снижается потребление электроэнергии, снижается загруженность логистических компаний, нет заказов у лакокрасочных заводов, закрываются КБ и так далее. Это называется мультипликативный эффект, в отраслях машиностроения он самый высокий. Потеряете машиностроение, у вас пол страны уедет на заработки и никакие частники положение на спасут.
.
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
«Чтобы и врачи были довольны высокой зарплатой, и люди заботой об их здоровье, нужна система, когда деньги за лечение, будь то из государственного бюджета или из добровольных страховых взносов, шли за пациентом в медицинские учреждения как государственные, так и негосударственные.»
Очевидно. Бизнес хочет получить доступ к деньгам белорусов из страховых взносов. Если взносы на медицину платить на том же уровне, но появляется «прокладка» в виде частной клиники смысл деятельности которой –прибыль. То есть это себестоимость, как в гос. поликлинике +% сверху, прибыль капиталиста. Неужели не понятно, что государственное здравохранение недополучит финансирование, это ударит по зарплатам персонала в первую очередь, начнётся ещё большая экономия на лекарствах и медицинском оборудовании.
.
ОБРАЗОВАНИЕ
«Школа изменится к лучшему, если помимо государственной будет развиваться и частная система образования — это создаст здоровую конкуренцию. Университеты перейдут на самоуправление.»
Опять частный интерес. Расскажите какая программа обучения будет в частной школе или университете на самоуправлении? Кто будет контролировать, какую ересь этот самый частный интерес будет вкладывать в головы молодых белорусов? Например, идеи толерантности, однополые браки и прочие либеральные ценности. Или сочинят вам новую честную историю Беларуси. Хотите? Это прежде всего идеологический инструмент.
.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
«Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной “иглы”.»
Знакомые лозунги майдана и плевок в сторону России. Эта самая «игла» в виде дешёвых ресурсов делает белорусскую промышленную продукцию более конкурентной. А население получает более низкие цены в платёжках по ЖКХ. Очевидно, что гордый нейтралитет в отношениях двух государств, предусматривает общее с остальной Европой ценообразование.
Предвыборная программа Тихановской называется: СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ. СТРАНА ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ.
Беларусы, где тут учтены ваши интересы? Я вижу интерес частного капитала и иностранных инвесторов. В частичной либо полной собственности государства находятся 3275 юридических лиц, которые обеспечивают работой 43,4% всех наёмных работников. В основном промышленность и сельское хозяйство. В Беларуси есть что грабить. Ради себя и своих детей вы можете сделать только одно-бороться с майданом под своими лозунгами в интересах рабочего класса.
В богоспасаемой и богоизбранной Белоруссии рабочие дотационных заводов вышли на митинги в поддержку госпожи Тихановской, которая в своей программе чёрным по белому написала, что как только придёт к власти прекратит дотации и передаст убыточные предприятия в руки эффективных менеджеров, которые будут их оптимизировать.
Никогда не надо недооценивать степень идиотизма "простого человека".
Хотя дело, конечно, не только в идиотизме.
В социальной игре побеждает тот класс, который сумеет убедить общество в том, что его узкоклассовые интересы являются всеобщими, национальными или даже общечеловеческими".
Иностранная, полуиностранная и компрадорская крупная и средняя буржуазия Белоруссии сумела убедить значительную часть рабочего класса и мелкой буржуазии в том, что её интересы это интересы всего народа.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
«Сегодня многие работают на убыточных предприятиях, а сотни тысяч, если не миллион – за границей. Надо создавать рабочие места в Беларуси. Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать. С убыточными должны разобраться профессионалы.»
Старая добрая приватизация. Российская практика показала, что убыточными оказались как не странно крупнейшие машиностроительные заводы, сносим ЗИЛ ставим частную палатку. Что повлекло за собой немедленный удар по всей производственной цепочке, на «убыточном» ЗИЛе не производят автомобили, значит нет заказов для металлургов, значит снижается потребление электроэнергии, снижается загруженность логистических компаний, нет заказов у лакокрасочных заводов, закрываются КБ и так далее. Это называется мультипликативный эффект, в отраслях машиностроения он самый высокий. Потеряете машиностроение, у вас пол страны уедет на заработки и никакие частники положение на спасут.
.
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
«Чтобы и врачи были довольны высокой зарплатой, и люди заботой об их здоровье, нужна система, когда деньги за лечение, будь то из государственного бюджета или из добровольных страховых взносов, шли за пациентом в медицинские учреждения как государственные, так и негосударственные.»
Очевидно. Бизнес хочет получить доступ к деньгам белорусов из страховых взносов. Если взносы на медицину платить на том же уровне, но появляется «прокладка» в виде частной клиники смысл деятельности которой –прибыль. То есть это себестоимость, как в гос. поликлинике +% сверху, прибыль капиталиста. Неужели не понятно, что государственное здравохранение недополучит финансирование, это ударит по зарплатам персонала в первую очередь, начнётся ещё большая экономия на лекарствах и медицинском оборудовании.
.
ОБРАЗОВАНИЕ
«Школа изменится к лучшему, если помимо государственной будет развиваться и частная система образования — это создаст здоровую конкуренцию. Университеты перейдут на самоуправление.»
Опять частный интерес. Расскажите какая программа обучения будет в частной школе или университете на самоуправлении? Кто будет контролировать, какую ересь этот самый частный интерес будет вкладывать в головы молодых белорусов? Например, идеи толерантности, однополые браки и прочие либеральные ценности. Или сочинят вам новую честную историю Беларуси. Хотите? Это прежде всего идеологический инструмент.
.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
«Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной “иглы”.»
Знакомые лозунги майдана и плевок в сторону России. Эта самая «игла» в виде дешёвых ресурсов делает белорусскую промышленную продукцию более конкурентной. А население получает более низкие цены в платёжках по ЖКХ. Очевидно, что гордый нейтралитет в отношениях двух государств, предусматривает общее с остальной Европой ценообразование.
Предвыборная программа Тихановской называется: СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ. СТРАНА ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ.
Беларусы, где тут учтены ваши интересы? Я вижу интерес частного капитала и иностранных инвесторов. В частичной либо полной собственности государства находятся 3275 юридических лиц, которые обеспечивают работой 43,4% всех наёмных работников. В основном промышленность и сельское хозяйство. В Беларуси есть что грабить. Ради себя и своих детей вы можете сделать только одно-бороться с майданом под своими лозунгами в интересах рабочего класса.
В богоспасаемой и богоизбранной Белоруссии рабочие дотационных заводов вышли на митинги в поддержку госпожи Тихановской, которая в своей программе чёрным по белому написала, что как только придёт к власти прекратит дотации и передаст убыточные предприятия в руки эффективных менеджеров, которые будут их оптимизировать.
Никогда не надо недооценивать степень идиотизма "простого человека".
Хотя дело, конечно, не только в идиотизме.
В социальной игре побеждает тот класс, который сумеет убедить общество в том, что его узкоклассовые интересы являются всеобщими, национальными или даже общечеловеческими".
Иностранная, полуиностранная и компрадорская крупная и средняя буржуазия Белоруссии сумела убедить значительную часть рабочего класса и мелкой буржуазии в том, что её интересы это интересы всего народа.
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И поедут эти высококлассные инженеры в польшу клубнику собирать. И счастливы ведь будут. Как же, на 100 долларов больше получать стали...
Украина: 6233 USD на душу населения. Рост ВВП 3,2%. (Майдан, война, разрыв экономических связей)
Белоруссия: 6744 USD на душу населения. Рост ВВП 1,2% (Стабильная экономика, наше постоянное нефтяное и финансовое донорство).
Сейчас, конечно, налетит толпа специально обученных минусаторов, на цифры Росстата от этого не поменяются.
ВВП на душу населения в Украине за 2019г. составляет - 4120$
ВВП на душу населения в Белоруссии за 2019г. составляет - 6744$
Смотри Wiki, и хватит врать.
Тут главное , что она с цвяточками , а он с "калашом".
А "упраляющие" где-то за бугром.
что она может предлдожить?
вон маднонна предлгала отсосать, и то не повелись
я бы выбрал Луку
Нашли и вывели из спящего режима, соединив в голове два провода.
Включившись задаёт три вопроса: Командир? Статус? Задача?
А если убрать весь этот популизм, и пропаганду, то получится совсем другая картина.
ЗИЛ умер? Офигенно уместен в центре столицы огромный завод. Его место за городом. Но не это главное.
Напомню ещё и про АЗЛК. Он тоже как ЗИЛ умер. Тут пример аналогичный, но более показательный. Ведь что представляла из себя их продукция все прекрасно знают. И никто не покупал. Хотя на словах то да, можно и пяткой в грудь биться.
Оглянитесь вокруг: JCB, CAT и прочие Volvo. Где МТЗ? Их только наши бюджетные организации покупают и то распила ради по указке сверху.
Медицина? Государственная медицина? Вот это вот "по ОМС гвоздь загнуть можем, чтобы не мешал"?
В России с этим такие-же проблемы. Все всё знают. Либо у тебя деньги или ДМС , либо как повезёт. Скорее не повезёт.
По образованию вообще бред какой-то написан. Частный институт однополых браков? Так что-ли?
И кто пойдет в такой вуз?
Что будут преподавать в частных учебных заведениях будут определять люди которые там учатся.
А будут преподавать ересь - никто туда не пойдёт. И это позволит выпускать востребованных спецов.
Опять-же оглянитесь на Россию с нашим самым лучшим образованием: сколько людей, работающих не по специальности? Кругом госвузы, с программами из прошлого века...
Всё, хватит. Кому я это пишу? Ботам? Им пох, они и про родную мать напишут, что она пр-тка.
Адекватным людям? А остался тут хоть кто-то, с таким зашкаливающим уровнем промывки мозгов на сайте?
Про покупку из-за распила я так понимаю, что это просто всем очевидно и никаких подтверждений не будет? И что представляла из себя продукция АЗЛК? Чем эта продукция была лучше или хуже, чем у ВАЗа, к примеру? И почему, если завод не уместен в центре столицы, а уместен за городом, его нельзя перенести?
Что с медициной не так? Проблемы конечно есть, но не ясен смысл предложения убрать это и оставить медицину только для богатых?
Про определение учащимися программы ВУЗа можно пояснить это как? У нас в стране было много частных ВУЗов. Не учили там ничему. С таким же успехом можно было корочку в переходе купить.
И как вы определяете, подходит в том или ином ВУЗе, программа для двадцатого года двадцать первого века или нет? Можно на примере, чем программа по математическому анализу в 21 веке должна отличаться от программы 20 века?
И вот такие мысли им закладывают в головы люди сидящие где-то там у них очень глубоко, но имеющие при этом явные прозападные позиции, а возможно даже задания.