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А вы знаете, что без Белоруссии мы умрем с голоду?

А вы знаете, что без Белоруссии мы умрем с голоду? (3 фото)

Автор:
30 августа 2020 07:16
Метки: беларусь   голод   умрем   
1194
3
Вчера произошло знаменательное событие: Александр Лукашенко сделал то, о чем мы его просили многие годы — отказался пользоваться литовскими морскими портами и повелел больше не протаскивать через Белоруссию санкционные продукты в Россию. Причем сделал все сам, без понукания. Потому что обиделся на западных партнеров.

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Метки: беларусь   голод   умрем   
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63  комментария
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1k
Котец Гнездовий 14 часов назад
Вот сорок годиков живу в Белоруссии и ниодного человека не знаю который уверен что без наших продуктов Россия загнется. Вы этот пердеж головой распостроняете чтобы в России общественное мнение о белорусах поменять. И самое херовое что наверно сработает, в России простой человек в магазине белоруские товары часто покупает и статейку вспоминать будет.
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28k
Юр21 Полчаса назад
Ваня, не пости херню, в Белоруссии люди прекрасно знают кто и кого кормит, за исключением сопляков которые учатся в Польше и приезжают с промытыми мозгами. Белоруссия, к счастью своему, а может и к беде, не знала лишений девяностых годов, когда в городах останавливались ВСЕ предприятия и когда элементарно нечего было жрать, у белорусов не отжимали квартиры, не сбегали строители со их деньгами отданными на постройку квартиры. В Белоруссии было всегда тихо и сыто, но в душе у народа возникла маета и жопа потребовала приключений, стало хотется перемен - но каких именно сами не знают...
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 3 часа назад
В Белорусии продукты отличного качества!
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2k
Сергей ЗлоЙ ЙожеГ 2 часа назад
Я люблю белорусскую тушенку.
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6k
fish67 5 часов назад
Скотское отношение к своему народу выйдет Лукашенко боком. Он понабрал в омон с деревень разного дуболомного ското-быдла с тяжелым детством - организмов без перспектив личного развития и посему ненавидящих все и всех, кто интелегентнее, культурнее, чистоплотнее, образованнее их, дал им право просто хватать и грабить. Людей, даже не демонстрантов, просто высаживают с городского автобуса и в кутузку площадью 12 м2 запихивают 40 человек на 3 дня. Кто он после этого? Фашист.
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2k
Сергей fish67 2 часа назад
Я думаю, что Лукашенко (его) кто-то предал в его окружении и он имеет большой пост в милиции.
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10k
_delphin_ 6 часов назад
Я вот тоже не понял, о чём вообще статейка? Про хитрожопого Луку или про белорусский пизззздец? Так и то и то правда. Лука хитрожопый, Беларуссии пзззздец. Вопрос только кто от этого выиграет? Я вангую, что темнейший. А значит, и вся Россия. Мы ещё алеутам референдум предложим, а наши вежливые холодов не боятся)
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3k
konon_1983 6 часов назад
Частично так и есть.
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13k
MedOFFo 6 часов назад
Эмм... Я как Белорус, таких убеждений не имею и прекрасно понимаю, что практически вся экономика завязана на Россию...
К чему эти вбросы?..
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2k
Гур 8 часов назад
Согласен полностью, особенно с первыми абзацами. Сейчас всё успокоится и Лука опять затянет песню, как Россия хочет нагнуть Синеокую.
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19k
Надежда 9 часов назад
Не понимаю я ничего в экономиках, но впечатление от Белоруссии у моей семьи осталось очень хорошее: поля все ухоженные, дороги хорошие. В городах безопасно - мы специально в Гродно пошли в 12 вечера в пятницу поискать место, где поесть: ни одного наркомана не встретили, представляете? Народ очень дружелюбный. А самое интересное - я не увидела в Белоруссии НИ ОДНОГО ломбарда. Конечно, мы не всю страну объездили - были в Гродно, Кобрине и Бресте: ну нет там ломбардов и всё тут! Может подпольные где есть? Как только нищая страна - плодятся ломбарды и "быстрые кредиты": посмотрите, сколько их в Болгарии и Латвии.

Белоруссия сегодня чистая, ухоженная, дружелюбная и безопасная страна - это очень много! У вас есть недорогие, но качественные продукты по ГОСТу, в отличие от Европ, где дешёвая еда = говняная еда. Попробуйте это сохранить сейчас.

Касаемо майданов и прочих революций, то всем всё понятно: у вас есть что взять, мы хотим это забрать. В Белоруссии хотят отжать «Беларуськалий», как минимум. Ну и остальные предприятия, которые частично работают на население страны. А должны работать на карманы избранных. Вспоминаем Украину: кто сейчас топ-менеджер в украинской газодобывающей компании "Бурисма Холдинг"? Правильно - сын Байдена. Это только то, что на поверхности, копнуть - там всё раздербанили между собой. Белоруссию в случае победы майдана ждёт тоже самое, увы.
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2k
Сергей Терехов 9 часов назад
Они уверены, что Россия не может существовать без белорусских нефтяников и газовиков. Если мы поссоримся, сябры просто уедут домой, и вся наша глобальная углеводородная торговля тут же сдуется.

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Ээээ но-но-но, если пройдут определенные события люди в РФ переедут на ПМЖ вместе с семьями :)))
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2k
Сергей Терехов 9 часов назад
Почитал и улыбнулся.

Так союзник РФ это Лукашенко или граждане Белоруссии ? :))))
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17k
Шуруп 10 часов назад
А вы знаете, что без Белоруссии мы умрем с голоду?
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Шуруп 5 часов назад
Нет, ребята. Что там орден.
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.
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17k
Шуруп Иван Кемеров 5 часов назад
А вы знаете, что без Белоруссии мы умрем с голоду?
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2k
Красаучег) 10 часов назад
у нас в городе уже как с зимы появилась База белорусов.. за забором двухэтажка и живут там одни бульбаши) так как я извозчик людей на машинерии, то когда везу кого нибудь приезжих, они начинают объяснять, мол ул такая то дом с буквой А, там ещё магазин детский и пожарная часть.. База белорусов штоле? - Да, да точно.. спросил чем занимаются они, а то никто невкурсе.. оказца, газовики.. на газомоторной станции работают, выдают тепло и свет на гора) своих будто не хватает.. в чем прикол варягов пригонять на работу? Непонятно
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3k
cfhfwby 11 часов назад
Автору самому не убиться головой об стол, на котором он стряпает свои статейки, нужно бы помочь. Гнида ты вонючая.
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2k
Aleksandr Surovyy cfhfwby 7 часов назад
А что не так в посте и почему автор "гнида" ? А... ну да, тут-же про хххлов пару строчек обидных написано. Ну ты крепись, может и "пронесёт"...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 13 часов назад
Причем сделал все сам, без понукания.

Ваня! Ну совсем смешно. Луку после выборов так нагнули, что он сделает теперь все, что захочет кремль, лишь бы его Вова поддержал.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 13 часов назад
Вы понимаете, в чем проблема? Бесполезно что-либо доказывать людям, живущим в плену мифов

Ваня! Ты сейчас как раз транслируешь самый любимый псевдопатриотичный миф "фсё пирарасы и без России пагибнут!"
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста ☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Так Вова уже денег как Януковичу отлистал - а будет ли в коня корм??
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Иван Кемеров 5 часов назад
Давать бабло не популярным коррумпированным политикам не лучший выбор
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста ☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Согласен.
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6k
Churi VALO ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Болезный, ты уже сам с собой разговариваешь. Успокойся, попей травки какой нибудь.
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40k
Цыц тут у меня 13 часов назад
Ванька, тупая тварь, как ты достал одинаковыми постами, гомосек! Вчера то же самое постил и картинка можно сказать та же.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Цыц тут у меня 5 часов назад
Там с другого ракурса и дояр и молоковоз.
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3k
Владимир 13 часов назад
ТЕЛЕВИЗОР и СМИ в целом - страшная по глобальности штука. Любой деревне можно промыть мозг что она центр вселенной и именно в Нижних жгутиках зажигали Адам с Евой. Приятно слышать, не сам же придумал - по телевизору сказали! А остальные не из их деревни - нелюди, монстры и тунеядцы на теле Нижних жгутиков. - По телевизору сказали!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Владимир 13 часов назад
Ну вот примерно это Ваня вам и говорит
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6k
bum-bum 14 часов назад
Ваня, в рот тебе насрать! Единственный политик от сохи - ты!!!
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25
Monher bum-bum 10 часов назад
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