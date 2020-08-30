А вы знаете, что без Белоруссии мы умрем с голоду?

Он вообще очень эмоциональный, этот наш стратегический союзник. Поэтому я совсем не исключаю, что как только опасность свержения, исходящая от Бульбомайдана, уйдет, он все отыграет назад. Обидевшись за что-нибудь теперь уже на Россию. Политики от сохи такие непредсказуемые.



Пожалуй, только в одном можно быть уверенным: Лукашенко сделает все чтобы не отдать власть. Не только домохозяйкам и их мужьям блогерам, но и Владимиру Путину. Здесь он крепок умом и последователен: поглощения Россией синеокой Белоруссии при его жизни не будет.



Недавно я освободился от иллюзий относительно того, что белорусы якобы хотят воссоединения с Россией. Так было в 90-е, когда народ еще не привык к жизни в независимом государстве. Но последние двадцать лет публика волей-неволей слушала лукашенковскую пропаганду, и в итоге оказалась в плену мифов, о которых мы тут с вами даже не подозреваем.



«Эти мифы распространяют не только простые белорусские работяги, но и люди с высшим образованием, инженерно-технические работники», — пишет Анатолий Урсида в уважаемом мною издании «Альтернатива». Он работает в энергетическом строительстве и часто общается с белорусскими и украинскими гастрабайтерами.



Оказывается, в братской республике убеждены, что белорусская экономика составляет до сорока процентов российской (на самом деле два).



«У нас на участке вспыхнула очень горячая дискуссия, когда белорусские инженеры-строители с пеной у рта и раздувшимися венами на шее с криком и визгом доказывали нам, что «не может быть, чтобы российская экономика была в пятьдесят раз больше белорусской». Причем данные общемировой статистики, даже отраженные в непогрешимой Википедии, белорусских ИТР мало волновали. О простых работягах я вообще молчу, — рассказывает автор. — При этом, надо отдать должное, они с большим пиететом относятся к российскому руководству. Их очень впечатляет масштаб государственного строительства при такой «убогой» экономике. Да-да, убогой. В этом их убеждают разнообразные западные НКО и польские СМИ, которые, в отличие от российских, свободно работают на территории Белоруссии».



Еще один миф — наша критическая зависимость от поставок пищевой продукции из Белоруссии и через ее территорию. То есть та самая контрабанда креветок и устриц, с которой мы уже много лет безуспешно боремся, оказывается, — это чуть ли не милостыня, без которой мы просто вымрем от голода. И уж точно не выживем без молочки и картошки от сябров.



Они уверены, что Россия не может существовать без белорусских нефтяников и газовиков. Если мы поссоримся, сябры просто уедут домой, и вся наша глобальная углеводородная торговля тут же сдуется.



Вы понимаете, в чем проблема?



Бесполезно что-либо доказывать людям, живущим в плену мифов. Полагаю, украинцы недалеко ушли от белорусов, даже несмотря на то, что в нэньке после разрыва связей с Россией экономика просто рухнула. Они убеждены, что обрушение произошло не из-за их собственной глупости и не из-за Европы, которая не пускает украинскую продукцию на свой рынок, а исключительно из-за войны. Точнее, их в этом убеждают, и они с удовольствием верят.



Батька два десятилетия рассказывал собственному населению о том, что Белоруссия — самодостаточная страна с могучей экономикой, от которой Россия полностью зависит. И теперь злится, что его так легкомысленно хотят сместить. А что может так уж кардинально изменить победа Бульбомайдана? Да ничего, если верить лукашенковской же пропаганде. Наоборот, Путин будет молить о пощаде теперь уже Светлану Тихановскую и нижайше просить ее подкинуть несколько тонн картошки, чтобы россияне не взбунтовались от голода. Примерно такая логика.



А мы с ними спорим, как со взрослыми людьми, и удивляемся, что наши аргументы не доходят. Да они ж свято верят, что мы с утра до вечера питаемся белорусской картошкой, запивая белорусским молоком. Белорусский сыр — только по воскресеньям. И то не всегда.



Когда будете спорить с украинцами и белорусами, учитывайте этот важный нюанс, который способен поднять миллионы на борьбу за незалэжность.



Не удивлюсь, если выяснится, что от Грузии, Армении и Молдавии мы тоже критически зависим. Уж не знаю, в чем именно. Голь на выдумки хитра.