А вы знаете, что без Белоруссии мы умрем с голоду?

Вчера произошло знаменательное событие: Александр Лукашенко сделал то, о чем мы его просили многие годы — отказался пользоваться литовскими морскими портами и повелел больше не протаскивать через Белоруссию санкционные продукты в Россию. Причем сделал все сам, без понукания. Потому что обиделся на западных партнеров.
Он вообще очень эмоциональный, этот наш стратегический союзник. Поэтому я совсем не исключаю, что как только опасность свержения, исходящая от Бульбомайдана, уйдет, он все отыграет назад. Обидевшись за что-нибудь теперь уже на Россию. Политики от сохи такие непредсказуемые.
Пожалуй, только в одном можно быть уверенным: Лукашенко сделает все чтобы не отдать власть. Не только домохозяйкам и их мужьям блогерам, но и Владимиру Путину. Здесь он крепок умом и последователен: поглощения Россией синеокой Белоруссии при его жизни не будет.
Недавно я освободился от иллюзий относительно того, что белорусы якобы хотят воссоединения с Россией. Так было в 90-е, когда народ еще не привык к жизни в независимом государстве. Но последние двадцать лет публика волей-неволей слушала лукашенковскую пропаганду, и в итоге оказалась в плену мифов, о которых мы тут с вами даже не подозреваем.
«Эти мифы распространяют не только простые белорусские работяги, но и люди с высшим образованием, инженерно-технические работники», — пишет Анатолий Урсида в уважаемом мною издании «Альтернатива». Он работает в энергетическом строительстве и часто общается с белорусскими и украинскими гастрабайтерами.
Оказывается, в братской республике убеждены, что белорусская экономика составляет до сорока процентов российской (на самом деле два).
«У нас на участке вспыхнула очень горячая дискуссия, когда белорусские инженеры-строители с пеной у рта и раздувшимися венами на шее с криком и визгом доказывали нам, что «не может быть, чтобы российская экономика была в пятьдесят раз больше белорусской». Причем данные общемировой статистики, даже отраженные в непогрешимой Википедии, белорусских ИТР мало волновали. О простых работягах я вообще молчу, — рассказывает автор. — При этом, надо отдать должное, они с большим пиететом относятся к российскому руководству. Их очень впечатляет масштаб государственного строительства при такой «убогой» экономике. Да-да, убогой. В этом их убеждают разнообразные западные НКО и польские СМИ, которые, в отличие от российских, свободно работают на территории Белоруссии».
Еще один миф — наша критическая зависимость от поставок пищевой продукции из Белоруссии и через ее территорию. То есть та самая контрабанда креветок и устриц, с которой мы уже много лет безуспешно боремся, оказывается, — это чуть ли не милостыня, без которой мы просто вымрем от голода. И уж точно не выживем без молочки и картошки от сябров.
Они уверены, что Россия не может существовать без белорусских нефтяников и газовиков. Если мы поссоримся, сябры просто уедут домой, и вся наша глобальная углеводородная торговля тут же сдуется.
Вы понимаете, в чем проблема?
Бесполезно что-либо доказывать людям, живущим в плену мифов. Полагаю, украинцы недалеко ушли от белорусов, даже несмотря на то, что в нэньке после разрыва связей с Россией экономика просто рухнула. Они убеждены, что обрушение произошло не из-за их собственной глупости и не из-за Европы, которая не пускает украинскую продукцию на свой рынок, а исключительно из-за войны. Точнее, их в этом убеждают, и они с удовольствием верят.
Батька два десятилетия рассказывал собственному населению о том, что Белоруссия — самодостаточная страна с могучей экономикой, от которой Россия полностью зависит. И теперь злится, что его так легкомысленно хотят сместить. А что может так уж кардинально изменить победа Бульбомайдана? Да ничего, если верить лукашенковской же пропаганде. Наоборот, Путин будет молить о пощаде теперь уже Светлану Тихановскую и нижайше просить ее подкинуть несколько тонн картошки, чтобы россияне не взбунтовались от голода. Примерно такая логика.
А мы с ними спорим, как со взрослыми людьми, и удивляемся, что наши аргументы не доходят. Да они ж свято верят, что мы с утра до вечера питаемся белорусской картошкой, запивая белорусским молоком. Белорусский сыр — только по воскресеньям. И то не всегда.
Когда будете спорить с украинцами и белорусами, учитывайте этот важный нюанс, который способен поднять миллионы на борьбу за незалэжность.
Не удивлюсь, если выяснится, что от Грузии, Армении и Молдавии мы тоже критически зависим. Уж не знаю, в чем именно. Голь на выдумки хитра.
Пожалуй, только в одном можно быть уверенным: Лукашенко сделает все чтобы не отдать власть. Не только домохозяйкам и их мужьям блогерам, но и Владимиру Путину. Здесь он крепок умом и последователен: поглощения Россией синеокой Белоруссии при его жизни не будет.
Недавно я освободился от иллюзий относительно того, что белорусы якобы хотят воссоединения с Россией. Так было в 90-е, когда народ еще не привык к жизни в независимом государстве. Но последние двадцать лет публика волей-неволей слушала лукашенковскую пропаганду, и в итоге оказалась в плену мифов, о которых мы тут с вами даже не подозреваем.
«Эти мифы распространяют не только простые белорусские работяги, но и люди с высшим образованием, инженерно-технические работники», — пишет Анатолий Урсида в уважаемом мною издании «Альтернатива». Он работает в энергетическом строительстве и часто общается с белорусскими и украинскими гастрабайтерами.
Оказывается, в братской республике убеждены, что белорусская экономика составляет до сорока процентов российской (на самом деле два).
«У нас на участке вспыхнула очень горячая дискуссия, когда белорусские инженеры-строители с пеной у рта и раздувшимися венами на шее с криком и визгом доказывали нам, что «не может быть, чтобы российская экономика была в пятьдесят раз больше белорусской». Причем данные общемировой статистики, даже отраженные в непогрешимой Википедии, белорусских ИТР мало волновали. О простых работягах я вообще молчу, — рассказывает автор. — При этом, надо отдать должное, они с большим пиететом относятся к российскому руководству. Их очень впечатляет масштаб государственного строительства при такой «убогой» экономике. Да-да, убогой. В этом их убеждают разнообразные западные НКО и польские СМИ, которые, в отличие от российских, свободно работают на территории Белоруссии».
Еще один миф — наша критическая зависимость от поставок пищевой продукции из Белоруссии и через ее территорию. То есть та самая контрабанда креветок и устриц, с которой мы уже много лет безуспешно боремся, оказывается, — это чуть ли не милостыня, без которой мы просто вымрем от голода. И уж точно не выживем без молочки и картошки от сябров.
Они уверены, что Россия не может существовать без белорусских нефтяников и газовиков. Если мы поссоримся, сябры просто уедут домой, и вся наша глобальная углеводородная торговля тут же сдуется.
Вы понимаете, в чем проблема?
Бесполезно что-либо доказывать людям, живущим в плену мифов. Полагаю, украинцы недалеко ушли от белорусов, даже несмотря на то, что в нэньке после разрыва связей с Россией экономика просто рухнула. Они убеждены, что обрушение произошло не из-за их собственной глупости и не из-за Европы, которая не пускает украинскую продукцию на свой рынок, а исключительно из-за войны. Точнее, их в этом убеждают, и они с удовольствием верят.
Батька два десятилетия рассказывал собственному населению о том, что Белоруссия — самодостаточная страна с могучей экономикой, от которой Россия полностью зависит. И теперь злится, что его так легкомысленно хотят сместить. А что может так уж кардинально изменить победа Бульбомайдана? Да ничего, если верить лукашенковской же пропаганде. Наоборот, Путин будет молить о пощаде теперь уже Светлану Тихановскую и нижайше просить ее подкинуть несколько тонн картошки, чтобы россияне не взбунтовались от голода. Примерно такая логика.
А мы с ними спорим, как со взрослыми людьми, и удивляемся, что наши аргументы не доходят. Да они ж свято верят, что мы с утра до вечера питаемся белорусской картошкой, запивая белорусским молоком. Белорусский сыр — только по воскресеньям. И то не всегда.
Когда будете спорить с украинцами и белорусами, учитывайте этот важный нюанс, который способен поднять миллионы на борьбу за незалэжность.
Не удивлюсь, если выяснится, что от Грузии, Армении и Молдавии мы тоже критически зависим. Уж не знаю, в чем именно. Голь на выдумки хитра.
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К чему эти вбросы?..
Белоруссия сегодня чистая, ухоженная, дружелюбная и безопасная страна - это очень много! У вас есть недорогие, но качественные продукты по ГОСТу, в отличие от Европ, где дешёвая еда = говняная еда. Попробуйте это сохранить сейчас.
Касаемо майданов и прочих революций, то всем всё понятно: у вас есть что взять, мы хотим это забрать. В Белоруссии хотят отжать «Беларуськалий», как минимум. Ну и остальные предприятия, которые частично работают на население страны. А должны работать на карманы избранных. Вспоминаем Украину: кто сейчас топ-менеджер в украинской газодобывающей компании "Бурисма Холдинг"? Правильно - сын Байдена. Это только то, что на поверхности, копнуть - там всё раздербанили между собой. Белоруссию в случае победы майдана ждёт тоже самое, увы.
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Ээээ но-но-но, если пройдут определенные события люди в РФ переедут на ПМЖ вместе с семьями :)))
Так союзник РФ это Лукашенко или граждане Белоруссии ? :))))
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.
Ваня! Ну совсем смешно. Луку после выборов так нагнули, что он сделает теперь все, что захочет кремль, лишь бы его Вова поддержал.
Ваня! Ты сейчас как раз транслируешь самый любимый псевдопатриотичный миф "фсё пирарасы и без России пагибнут!"