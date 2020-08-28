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Появилось видео нападения украинских нацистов на автобус в Харькове

Появилось видео нападения украинских нацистов на автобус в Харькове (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 00:45
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: ХАРЬКОВ   видео нападения на автобус харьков   нападение на автобус харьков   новости   общество   политика   украина   украинские националисты   
1164
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00:30, Харьков, Tochka Zрения, Украинский telegram канал «Харьков 1964» опубликовал видео снятое очевидцами нападения украинских нацистов на автобус с людьми в Харьковской области.

Источник:

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Метки: ХАРЬКОВ   видео нападения на автобус харьков   нападение на автобус харьков   новости   общество   политика   украина   украинские националисты   
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41  комментарий
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299
MrMopnex 23 часа назад
Животные. Палкой лежачего без сознание по голове. Какие же они всё-таки конченные ублюдки
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479
GoInDown Час назад
Тотальный хаос, ни законов, ни власти, ничего, анархия. Слава богу к этому адскому котлу мы больше не имеем отношения.
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5k
ALFIE 4 часа назад
Если кто не в курсе, это политические репрессии подручных президента Зеленского....рейтинг пробил дно...вернуть - никак.... значит перед выборами (местными) где будет ясно, что по сути из тех кто может руководить страной только политики старых партий и выходцы из регионов больше никого нет, вот - запугивают, забивают....выборы пройдут, рейтинг покажет как все плохо, в местных горсоветах будут новые депутаты, но не из партии Зе или нациков, или партии садового из львова, как например они в 15м году чуток но пролезли (хз как честно говоря)...все станет на круги своя, и в том же Харькове будут экс регионалы, партия Шария и партия Гепы :) но не будет нациков, или соросят и т.д. и вот это самая страшная картина...ибо народ увидит в очередной раз, что старые ребята работать хотя бы умели (то что крали все я в курсе...власть штука такая...мало кто удержится от соблазна). и потом будет реверанс , если не на президентских(там то очередной дубль пропихнуть попробуют), то на парламентских точно...и тогда уже пофег кто там президент и т.д. начнут менять достижения (*если это можно так назвать) нациков на нормальную жизнь..страшный сон сша, сороса, и их прихвостней..
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1k
vargas 10 часов назад
А кто ехал в автобусе? И в чем причина?
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4k
Elmaestro 11 часов назад
а причина?
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4k
Станислав 12 часов назад
Господи...точнее нет. Путин, спасибо тебе за то, что забрал Крым из этого хохловермахта!
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3k
Majul 12 часов назад
Цэ Еуропа. Они сейчас все живут лучше. Идеальная, политкорректная страна.
Тьфу пилять, противно, одного видео и одного инцидента хватит, чтобы понять какое позорище происходит в стране.
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20
Ушлый 13 часов назад
Это наши бывшие брать, теперь скоты.
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28k
Юр21 13 часов назад
Какой разгул демократии и прав человека! Этих ублюдков надо вылавливать и по одному убивать, а не жевать сопли и мямлить, а то домямлились, горстка уродов рулит целой страной.
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−1509
oh 13 часов назад
Может, те что в автобусе были против шугаялея, а нападавшие - за?
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64k
Пётровыч 14 часов назад
Украина, это больное нацистское государство. Большинство жителей настолько тупые, что легко кушают говно от местных СМИ, я бы даже сказал, что они любят кушать это говно.
Украина это еще и государство клещ, впивается в своего хозяина и сосёт кровь, будь то Россия или как сейчас ЕС, настоящий паразит.
Украинский народ настолько тупой, что приезжая в страны ЕС на заработки, ведёт себя как освободитель всей Европы, требует хорошую зарплату, уважительное отношение к себе, и даже требуют бесплатные услуги, как же приятно их посылать накуй.
Такое говно как хохлы, я лично не встречал раньше, 1 из 10 нормальный и адекватный, остальные просто конченные. У нас на работе воровали всё что можно, тейп, перчатки, сахар, кофе, стаканчики, чашки, ложки, вилки, кетчуп, съедали чужую еду, вскрывали шкафчики.
А сука наглые какие, всё дай сихарету, дай сихарету, дай сихарету... а когда я сказал - НЕ ДАМ! Говно посмотрело на меня как на говно и нагло так, ПОЧЕМУ НЕ ДАШЬ?? ДА лять потому, что ты только просишь и ничего не возвращаешь. Так это говно ходило и смотрело на меня с презрением, врагом стал, по мнению говна я был обязан обеспечивать его табаком.
Был один майданутый на голову, помогал революции. Я у него спрашиваю, слава украине? Да слава украине! Я говорю, а что ты патриот тут делаешь? Почему ты не в армии? Почему ты не на войне? Почему ты патриот, не убиваешь кацапов??? Ссыкливое говно сказало, что не был в армии и ему это не надо.
Этому говну надо было поджечь страну, участвовать в насильственном свержении власти, косвенно быть причастным в убийстве тысяч людей, и всё лишь ради того, что бы смотаться из своей страны в Европу, что бы жрать жрать и жрать и бухать, лишь бы ему было лучше чем его знакомым в хохляндии.
Простите, накипело.

П.С. Есть хорошие украинцы, я уверен их много, но они остаются дома, а говно валит в Европу.
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4k
prostoVetal22 Пётровыч 12 часов назад
Я вот не пойму-почему эта территория называется государством?
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25k
Alan Garner 14 часов назад
СССР осушал это болото,а сейчас ЕС это нацистское болото сделал ещё вонучее и поганее. И это возле наших границ. И с Белорусами хотели такую же херню сделать. Я с детства, эту хохлятскую мразь ненавидел,а теперь вообще желание стереть с лица земли эту проклятую территорию.
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20k
Кактус 14 часов назад
Лично я вижу только один выход
Лично я вижу только один выход
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27k
Alex 14 часов назад
У хохлов все стабильно.
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winergy2012 15 часов назад
Кстати ни одного хохлоскота в этом посте нет.Они такие новости не любят.Гниды бл.ять.
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28k
winergy2012 Alex 13 часов назад
Почитать почитают,но вот сказать в оправдание нечего.
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Alex winergy2012 12 часов назад
Согласен. Регулярно им подкидываю на вентилятор
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prostoVetal22 winergy2012 12 часов назад
Ниче,вечером подгребут.Зеля с Порохом установки скинут.
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Владимир winergy2012 7 часов назад
Они сейчас Белорусы за Белорусский майдан топят, не отвлекайте ребят от работы.
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winergy2012 Владимир 6 часов назад
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winergy2012 15 часов назад
А потом хохлоскот кричит у нас нет фашизма.Да вас ,пи.доры сраные живыми сука жечь надо.
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4k
Интерактивный Конвертер 15 часов назад
Украинские нацики лохи конченные, ушлёпки униженные, как по одному так готовы сами себе х.у.и посасывать, а как стадо овцеголовых наберётся так херои мать их любую старуху палками з.а.п.и.з.д.я.т.
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6k
Кенвуд 16 часов назад
На планете новый очаг фашизма. Похоже, Гитлер у них Аваков
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Илья 16 часов назад
По статье "Хулиганство"... То есть их пожурят, пальчиком помашут и скажут: -Ой-ой-ой! Больше так не делайте! И все?
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78k
Сергей 17 часов назад
Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине
КИЕВ, 27 авг РИА Новости. Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев-Харьков.

Прослушать новость
«Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», говорится в публикации областного управления в Telegram-канале.

Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице.

«Один получил сотрясение мозга, другие различные ранения от резиновых пуль», говорится в сообщении.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения «Патриоты За жизнь».

В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет.
Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией «Оппозиционная платформа За жизнь». По словам Кивы, основные задачи организации разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.

Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.
Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине КИЕВ, 27 авг РИА Новости. Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев-Харьков. Прослушать новость «Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», говорится в публикации областного управления в Telegram-канале. Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице. «Один получил сотрясение мозга, другие различные ранения от резиновых пуль», говорится в сообщении. Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения «Патриоты За жизнь». В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет. Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией «Оппозиционная платформа За жизнь». По словам Кивы, основные задачи организации разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти. Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.
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279
zu4ara 17 часов назад
зверьё сука шакалы
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