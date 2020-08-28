Появилось видео нападения украинских нацистов на автобус в Харькове

00:30, Харьков, Tochka Zрения, Украинский telegram канал «Харьков 1964» опубликовал видео снятое очевидцами нападения украинских нацистов на автобус с людьми в Харьковской области.
Напомним, вечером четверга представители украинского террористического батальона «Азов» и террористической организации «Нацкорпус» напали на автобус с людьми в Харьковской области.
Как следует из видео, кроме того, что они расстреляли автобус, они еще и закидали его салон фаерами и дымовыми шашками, а также толпой избивали людей по одиночке.
При этом, украинская полиция, лицемерно заявляет, что после инцидента только два раненых, хотя по видео видно, что их гораздо больше. Кроме того, украинская полиция возбудило дело по статье «хулиганство», а не по статье терроризм, убийство или покушение на убийство, как это положено по закону Украины.
Кроме того, украинская полиция, которая, как известно, на уровне Авакова «крышует» всех украинских нацистов, сообщает, что это не нападение, а некий конфликт между разными политическими силами.
Украинские депутаты сообщают о двоих погибших и о как минимум четверых раненых.
фото: скриншот Tochka Zрения
видео: Харьков 1964
текст: Александр Точка
Издание Tochka Zрения
При этом, украинская полиция, лицемерно заявляет, что после инцидента только два раненых, хотя по видео видно, что их гораздо больше. Кроме того, украинская полиция возбудило дело по статье «хулиганство», а не по статье терроризм, убийство или покушение на убийство, как это положено по закону Украины.
Кроме того, украинская полиция, которая, как известно, на уровне Авакова «крышует» всех украинских нацистов, сообщает, что это не нападение, а некий конфликт между разными политическими силами.
Украинские депутаты сообщают о двоих погибших и о как минимум четверых раненых.
фото: скриншот Tochka Zрения
видео: Харьков 1964
текст: Александр Точка
Издание Tochka Zрения
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Метки: ХАРЬКОВ видео нападения на автобус харьков нападение на автобус харьков новости общество политика украина украинские националисты
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Тьфу пилять, противно, одного видео и одного инцидента хватит, чтобы понять какое позорище происходит в стране.
Украина это еще и государство клещ, впивается в своего хозяина и сосёт кровь, будь то Россия или как сейчас ЕС, настоящий паразит.
Украинский народ настолько тупой, что приезжая в страны ЕС на заработки, ведёт себя как освободитель всей Европы, требует хорошую зарплату, уважительное отношение к себе, и даже требуют бесплатные услуги, как же приятно их посылать накуй.
Такое говно как хохлы, я лично не встречал раньше, 1 из 10 нормальный и адекватный, остальные просто конченные. У нас на работе воровали всё что можно, тейп, перчатки, сахар, кофе, стаканчики, чашки, ложки, вилки, кетчуп, съедали чужую еду, вскрывали шкафчики.
А сука наглые какие, всё дай сихарету, дай сихарету, дай сихарету... а когда я сказал - НЕ ДАМ! Говно посмотрело на меня как на говно и нагло так, ПОЧЕМУ НЕ ДАШЬ?? ДА лять потому, что ты только просишь и ничего не возвращаешь. Так это говно ходило и смотрело на меня с презрением, врагом стал, по мнению говна я был обязан обеспечивать его табаком.
Был один майданутый на голову, помогал революции. Я у него спрашиваю, слава украине? Да слава украине! Я говорю, а что ты патриот тут делаешь? Почему ты не в армии? Почему ты не на войне? Почему ты патриот, не убиваешь кацапов??? Ссыкливое говно сказало, что не был в армии и ему это не надо.
Этому говну надо было поджечь страну, участвовать в насильственном свержении власти, косвенно быть причастным в убийстве тысяч людей, и всё лишь ради того, что бы смотаться из своей страны в Европу, что бы жрать жрать и жрать и бухать, лишь бы ему было лучше чем его знакомым в хохляндии.
Простите, накипело.
П.С. Есть хорошие украинцы, я уверен их много, но они остаются дома, а говно валит в Европу.
КИЕВ, 27 авг РИА Новости. Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев-Харьков.
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«Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», говорится в публикации областного управления в Telegram-канале.
Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице.
«Один получил сотрясение мозга, другие различные ранения от резиновых пуль», говорится в сообщении.
Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения «Патриоты За жизнь».
В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет.
Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией «Оппозиционная платформа За жизнь». По словам Кивы, основные задачи организации разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.