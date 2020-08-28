Появилось видео нападения украинских нацистов на автобус в Харькове

Как следует из видео, кроме того, что они расстреляли автобус, они еще и закидали его салон фаерами и дымовыми шашками, а также толпой избивали людей по одиночке.



При этом, украинская полиция, лицемерно заявляет, что после инцидента только два раненых, хотя по видео видно, что их гораздо больше. Кроме того, украинская полиция возбудило дело по статье «хулиганство», а не по статье терроризм, убийство или покушение на убийство, как это положено по закону Украины.



Кроме того, украинская полиция, которая, как известно, на уровне Авакова «крышует» всех украинских нацистов, сообщает, что это не нападение, а некий конфликт между разными политическими силами.



Украинские депутаты сообщают о двоих погибших и о как минимум четверых раненых.



фото: скриншот Tochka Zрения



видео: Харьков 1964



текст: Александр Точка



Издание Tochka Zрения