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Оказывается, «Великую французскую революцию» принято называть «Великой» только в России

Оказывается, «Великую французскую революцию» принято называть «Великой» только в России (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 14:25
Метки: оказывается   революция   россия   
95
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1
Такое определение сложилось ещё в конце XIX – начале XX века среди российской либеральной интеллигенции, которая видела во французских событиях «революцию-праздник» и ожидала повторения того же самого у себя дома.

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Метки: оказывается   революция   россия   
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8  комментариев
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1k
Nikolay 5 часов назад
Какие шикарные передергивания! Особенно про отставание от Англии в колониальной политике и мировой торговле по причине революции! Вообще-то это произошло значительно раньше. Но история тоже интересная - право управления флотом купил местный Чубайс. Начал резать косты, перевел на самоокупаемость и провел приватизацию. Итог был схожий с нашими 90ыми.
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908
Игорь 5 часов назад
Да знали наши при.д.о.расы всё, знали.
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23k
parallax 6 часов назад
Великая Французская (еврейская) революции. Началась с отстранения от власти Еврейского Министра Финансов, разумеется с французской фамилией законным королём Франции. Все еврейские СМИ, которых уже тогда было не мало, подняли гвалт, что это злодеяния Короля против Французского народа. И организовали Первую Оранжевую революцию.

Свержение символа деспотизма БАСТИЛИИ – цель революции. Тысячи бунтарей бросились освобождать узников Бастилии коих оказалось в этой тюрьме короля аж 7 человек: двое сексо-психопатов и пятеро оголтелых преступников. Бастилию взяли штурмом. Короля свергли, казнили короля и королеву. Начался разгул (иудо)демократии. Провозгласили Красный террор, изобрели Гильотину. Насаждая (иудо)демократию Франция потеряла каждого четвёртого гражданина Франции – 5 миллионов из 19 миллионов.
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40k
Andrey 6 часов назад
А октябрьская революция, стала "великой" только через 10 лет после её осуществления. Сам Ленин никогда не называл её "великой октябрьской революцией", а говорил только об октябрьском перевороте.
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6k
albedo Andrey 5 часов назад
Ленин никогда не называл её "великой октябрьской революцией", а говорил только об октябрьском перевороте.
--------------------
Да неужто.

Хреновая у тебя методичка.
Просвящайся:
Речь Ленина в Петербургском Совете Р. и С. Д. 26 октября 1917

Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.
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14k
Игорь Хомченко albedo 5 часов назад
Хе-хе. Вот по сравнению с "великой" французской октябрьская как раз великая.
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3k
Горожанин 6 часов назад
Не нужно иллюзий. Любые революции - не из-за хлеба. А исключительно ради власти под прикрытием и предлогом самых сладких и прогрессивных идей. Чтобы народ верил и шел, куда скажут.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Горожанин 5 минут назад
Именно. И февраль, и октябрь, и майдан, и крымская весна исключительно ради власти
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