Оказывается, «Великую французскую революцию» принято называть «Великой» только в России

Во-первых, никакого долгого экономического кризиса и упадка во Франции перед революцией не было. Проблемы возникли только в самом конце — двухлетний неурожай вызвал рост цен на хлеб, а из-за вмешательства в войну за независимость США был набран большой внешний долг, на выплату которого шло до половины расходов бюджета.



В целом экономика Франции быстро росла, сельское хозяйство выросло с начала 18 века века на 70%, в стране началась промышленная революция, а рост внешней торговли в 1760-е — 1780-е был столь масштабен, что позволил покрыть все потери, связанные с утратой французских колоний в Семилетней войне 1756-1763 годов.



Во-вторых, движущей силой революции была вовсе не буржуазия и не третье сословие. Предприниматели пострадали от революции сильнее прочих (отъём собственности, репрессии, убытки из-за экономического кризиса), при этом 50% предприятий принадлежали дворянам, 10% — церкви и оставшиеся 40% — собственно третьему сословию.



Реальным двигателем революции была так называемая образованная элита - идеологически накачанная публика из литературных салонов, которая сумела организовать в своём «малом обществе» некое подобие демократии и наивно мечтала распространить эти салонные порядки на «большое общество». Впоследствии многие революционеры погибли под ножом гильотины (а остановлены репрессии были лишь тогда, когда всем желающим поделиться с обществом своими радикальными идеями заткнули рот в ходе так называемой термидорианской реакции).



В-третьих, экономические потери от французской революции были чудовищны. Промышленность к 1800 году упала до 60% от уровня 1789 года и восстановилась лишь к 1812 году, даже несмотря на крупные военные заказы (23 потерянных года!). Внешняя торговля вернулась к уровню 1789 года лишь в 1825 году (36 потерянных лет). Сельское хозяйство вернулось к дореволюционному уровню урожайности лишь к середине 19 века (около 60 потерянных лет). Франция навсегда отстала от Великобритании в международной торговле, науке и технике и строительстве мировой колониальной империи.



Таковы печальные выводы французских учёных, которые в 20 веке занялись изучением не только политической истории Французской революции, но и её экономических последствий.



Жаль, что всего этого не знали или не хотели знать "российские" революционеры конца 19-го — начала 20 веков. Многие из них задумались бы, стоит ли ставить столь опасный и жестокий эксперимент именно на России.