Оказывается, «Великую французскую революцию» принято называть «Великой» только в России

Такое определение сложилось ещё в конце XIX – начале XX века среди российской либеральной интеллигенции, которая видела во французских событиях «революцию-праздник» и ожидала повторения того же самого у себя дома.
В 1930-е годы при Сталине Французская революция временно перестала быть «Великой» – так как Великой, конечно же, могла быть только Октябрьская революция в России. Однако при Хрущёве этот эпитет вернули обратно. Наконец, спустя три десятилетия, в 1980-е годы советские учёные начали следовать мировой традиции и вновь перешли к термину «Французская революция».
Франция потеряла десятки лет своего развития и навсегда отстала от Великобритании, хотя изначально имела более многочисленное население, практически одинаковый уровень технологий и очень сильные позиции на международном рынке.
Один из главных неожиданных выводов учёных, исследовавших экономические последствия Французской революции, таков: капитализм во Франции был установлен ещё до её начала. Поэтому ещё один эпитет – «буржуазная революция» – под большим сомнением. В действительности, жизнь французской буржуазии на годы и десятилетия стала менее сытной и безопасной.
Революция привела к переделу власти, гибели миллионов людей и отставанию в капиталистическом развитии. Вначале общество сильно накренилось влево, а затем, как следствие, Наполеон установил военную диктатуру (гораздо более жёсткую, чем дореволюционная монархия). И то, и другое было для капиталистов серьёзным, на грани катастрофы испытанием.
Франция потеряла десятки лет своего развития и навсегда отстала от Великобритании, хотя изначально имела более многочисленное население, практически одинаковый уровень технологий и очень сильные позиции на международном рынке.
Один из главных неожиданных выводов учёных, исследовавших экономические последствия Французской революции, таков: капитализм во Франции был установлен ещё до её начала. Поэтому ещё один эпитет – «буржуазная революция» – под большим сомнением. В действительности, жизнь французской буржуазии на годы и десятилетия стала менее сытной и безопасной.
Революция привела к переделу власти, гибели миллионов людей и отставанию в капиталистическом развитии. Вначале общество сильно накренилось влево, а затем, как следствие, Наполеон установил военную диктатуру (гораздо более жёсткую, чем дореволюционная монархия). И то, и другое было для капиталистов серьёзным, на грани катастрофы испытанием.
Во-первых, никакого долгого экономического кризиса и упадка во Франции перед революцией не было. Проблемы возникли только в самом конце — двухлетний неурожай вызвал рост цен на хлеб, а из-за вмешательства в войну за независимость США был набран большой внешний долг, на выплату которого шло до половины расходов бюджета.
В целом экономика Франции быстро росла, сельское хозяйство выросло с начала 18 века века на 70%, в стране началась промышленная революция, а рост внешней торговли в 1760-е — 1780-е был столь масштабен, что позволил покрыть все потери, связанные с утратой французских колоний в Семилетней войне 1756-1763 годов.
Во-вторых, движущей силой революции была вовсе не буржуазия и не третье сословие. Предприниматели пострадали от революции сильнее прочих (отъём собственности, репрессии, убытки из-за экономического кризиса), при этом 50% предприятий принадлежали дворянам, 10% — церкви и оставшиеся 40% — собственно третьему сословию.
Реальным двигателем революции была так называемая образованная элита - идеологически накачанная публика из литературных салонов, которая сумела организовать в своём «малом обществе» некое подобие демократии и наивно мечтала распространить эти салонные порядки на «большое общество». Впоследствии многие революционеры погибли под ножом гильотины (а остановлены репрессии были лишь тогда, когда всем желающим поделиться с обществом своими радикальными идеями заткнули рот в ходе так называемой термидорианской реакции).
В-третьих, экономические потери от французской революции были чудовищны. Промышленность к 1800 году упала до 60% от уровня 1789 года и восстановилась лишь к 1812 году, даже несмотря на крупные военные заказы (23 потерянных года!). Внешняя торговля вернулась к уровню 1789 года лишь в 1825 году (36 потерянных лет). Сельское хозяйство вернулось к дореволюционному уровню урожайности лишь к середине 19 века (около 60 потерянных лет). Франция навсегда отстала от Великобритании в международной торговле, науке и технике и строительстве мировой колониальной империи.
Таковы печальные выводы французских учёных, которые в 20 веке занялись изучением не только политической истории Французской революции, но и её экономических последствий.
Жаль, что всего этого не знали или не хотели знать "российские" революционеры конца 19-го — начала 20 веков. Многие из них задумались бы, стоит ли ставить столь опасный и жестокий эксперимент именно на России.
В целом экономика Франции быстро росла, сельское хозяйство выросло с начала 18 века века на 70%, в стране началась промышленная революция, а рост внешней торговли в 1760-е — 1780-е был столь масштабен, что позволил покрыть все потери, связанные с утратой французских колоний в Семилетней войне 1756-1763 годов.
Во-вторых, движущей силой революции была вовсе не буржуазия и не третье сословие. Предприниматели пострадали от революции сильнее прочих (отъём собственности, репрессии, убытки из-за экономического кризиса), при этом 50% предприятий принадлежали дворянам, 10% — церкви и оставшиеся 40% — собственно третьему сословию.
Реальным двигателем революции была так называемая образованная элита - идеологически накачанная публика из литературных салонов, которая сумела организовать в своём «малом обществе» некое подобие демократии и наивно мечтала распространить эти салонные порядки на «большое общество». Впоследствии многие революционеры погибли под ножом гильотины (а остановлены репрессии были лишь тогда, когда всем желающим поделиться с обществом своими радикальными идеями заткнули рот в ходе так называемой термидорианской реакции).
В-третьих, экономические потери от французской революции были чудовищны. Промышленность к 1800 году упала до 60% от уровня 1789 года и восстановилась лишь к 1812 году, даже несмотря на крупные военные заказы (23 потерянных года!). Внешняя торговля вернулась к уровню 1789 года лишь в 1825 году (36 потерянных лет). Сельское хозяйство вернулось к дореволюционному уровню урожайности лишь к середине 19 века (около 60 потерянных лет). Франция навсегда отстала от Великобритании в международной торговле, науке и технике и строительстве мировой колониальной империи.
Таковы печальные выводы французских учёных, которые в 20 веке занялись изучением не только политической истории Французской революции, но и её экономических последствий.
Жаль, что всего этого не знали или не хотели знать "российские" революционеры конца 19-го — начала 20 веков. Многие из них задумались бы, стоит ли ставить столь опасный и жестокий эксперимент именно на России.
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Метки: оказывается революция россия
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Свержение символа деспотизма БАСТИЛИИ – цель революции. Тысячи бунтарей бросились освобождать узников Бастилии коих оказалось в этой тюрьме короля аж 7 человек: двое сексо-психопатов и пятеро оголтелых преступников. Бастилию взяли штурмом. Короля свергли, казнили короля и королеву. Начался разгул (иудо)демократии. Провозгласили Красный террор, изобрели Гильотину. Насаждая (иудо)демократию Франция потеряла каждого четвёртого гражданина Франции – 5 миллионов из 19 миллионов.
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Да неужто.
Хреновая у тебя методичка.
Просвящайся:
Речь Ленина в Петербургском Совете Р. и С. Д. 26 октября 1917
Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.