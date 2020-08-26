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Врачи Омска легко раздолбали наглую ложь «Шарите» об отравлении Навального

Врачи Омска легко раздолбали наглую ложь «Шарите» об отравлении Навального (3 фото)

Автор:
26 августа 2020 16:58
Метки: Шарите   анализы   навальный   отравление   политика   
2758
3
Российские врачи, занимавшиеся спасением Алексея Навального, нанесли сокрушительный удар по ещё даже неокрепшему мифу западной пропаганды об отравлении создателя ФБК.

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Метки: Шарите   анализы   навальный   отравление   политика   
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96  комментариев
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4k
Владимир 22 часа назад
Да ничего они не предоставят "хайли лайкли" уже лет 15 работает . А доказывать это не по западному.
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11k
Змей Горыныч 2 часа назад
«Шарите» и главный врач первой больницы скорой помощи Омска Александр Мураховский. Не смешите людей...
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8k
Antique computer Змей Горыныч 49 минут назад
Действительно, смешно. Клиника, угробившая десятки пациентов за их же деньги, и профессиональные врачи.
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3k
евгений 2 часа назад
Самое интересное, что мы тут все сремся из-за документа которого возможно нет. Где он опубликован? Я что то ни одного ресурса не нашел где эта справка есть. Ссылки на него и текст полно, а вот дока нет.
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5k
Sergey 2 часа назад
ниче они там не шарят в своим Шарите
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16k
Zergos 3 часа назад
Мое мнение: Навальный, как рассказали его коллеги, снимал в Томске новый фильм об очередном коррупционере, и по отлету оттуда ему становится плохо. Его скорее всего действительно отравили, но вопрос - кто?
Если бы от него хотел избавиться Путин, он бы сделал это или раньше или не настолько топорно. Скорее всего очередной чиновник, про которого и снимали фильм, решил заняться самодеятельностью. Для Путина Навальный давно не является проблемой, он на него давно не обращает внимания.
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3k
Владимир 4 часа назад
Омские врачи сразу же поставили диагноз отравление, пока сверху не постучали и не нагнали силовиков и чиновников, и диагноз сразу же поменялся. Тут вопрос не к врачам, а к лживой и прогнившей власти.
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12k
Юрий Владимир 3 часа назад
"Омские врачи сразу же поставили диагноз отравление" - и где это написано?
Владимир, точный диагноз ставят только после проведения обследований. А до этого только предположение.
--------------------------------------------------------------------
Диагноз медицинское заключение о состоянии здоровья обследуемого, а также сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии и основанное на всестороннем систематическом изучении пациента.
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1k
miha_lv 4 часа назад
Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива
1. Всегда используй один и тот же яд, Даже если в академии тебе прочитали десяток курсов по токсикологии, химии, физиологии и отравляющим веществам, никогда не меняй почерк. Другие яды есть, но ты бери тот, что в пыльной коробке с надписью «Новичок». Да, просроченный, ну и что? Завхоз сказал, не спишет. А если выкинем – из зарплаты вычтет. Так что пока этот не сносишь, новых ядов нам не дадут
2. Вызывай лучших московских врачей на консилиум, как Быкову и Навальному. Мы должны не только отравить, но и откачать объект. А если у него подписка о невыезде, то метнись в Следком, реши вопрос
3. О том, что объект пытались устранить, должно узнать как можно больше людей.
4. Но ты должен подготовить все условия для вывоза объекта на территорию, неподконтрольную российским спецслужбам. Желательно, в Германию. Желательно, в клинику Charite – у нас с ними контракт на оптовые поставки. Потому что режим, запомни, – жесток.
5. Ну и главная заповедь. Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Мало того, следи, чтобы летучим ядом не отравились спутники объекта. Как это сделать в замкнутом пространстве, решай сам, на то ты и в погонах.
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2k
R00T miha_lv 4 часа назад
До Новичка они относительно успешно воспользовались полонием.

Почему "относительно" - потому что жертва не померла сразу и перед смертью успела много чего поведать миру. Так что на самом деле это не WIN, а лютый FAIL.

Применение "Новичка" так вообще оказалось за гранью добра и зла:
- субъекты атаки остались живы
- невероятно упал авторитет спецслужб: они теперь даже человечка травануть неспособны!
- как следствие, насмешили весь мир
- и самое плохое - огребли ещё больше "очень полезных" санкций, что ещё сильнее подорвало экономику

Есть такое мнение:
- Гении учатся на чужих ошибках.
- Нормальные учатся на своих ошибках.
- И только идиоты не учатся даже на своих ошибках.

Наши "гениальные" идиоты ничему не научились на собственном провале от применения "Новичка" Бошировым и Петровым. Решили точно так же провалиться (и провалились) на применении "Новичка" на Навальном.

Опять всё то же: Навальный жив, опять рухнул авторитет, опять насмешили весь мир.
И санкции не за горами. Пендосы только лицемерно говорят, что "больше точек воздействия санкций нет". Они в любой момент могут отключить swift и ввести санкции против тех же Сбербанка и ВТБ. И вот тогда всё.
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1k
miha_lv R00T 3 часа назад
Тем самым полонием след от которого тянется от места производства к месту складирования и дальнейшего использования . ))))
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234
g789 5 часов назад
Ребята смелые однако. Петрова с Башировым забыли уже
Такое интервью в прошлый раз закончилось так:
Ссылка www.youtube.com
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2k
R00T 5 часов назад
Дамы и господа!

Давайте выскажем своё сочувствие пригожинским псинкам?

Эти безмозглые твари настолько несчастны и убоги, что зарабатывать они могут единственным, что дано им природой - тяфками. И прайс по тяфкам давно известен - 11.80 за каждого пропагандонства тяфк.

Ну то есть, чтобы получить "зарплату" хотя бы 100к (при условии, что куратор не штрафанёт за отступление от канона методички), пригожинской псинке нужно выполнить за месяц 8475 пропагандонских тяфка.

В месяце 2'592'000 секунд. То есть, пригожинской псинке нужно тяфкнуть каждые 306 секунды. При этом, не спать, не есть, в аптеки за боярой не бегать и на улице не гадить. А ещё каждый тяфк надо заскриншотить и отправить куратору.

Представляете, какая сложная жизнь у пригожинских псинок? Давайте им посочувствуем!

Пригожинские псинки, протяфкайте ещё что-нибудь о вашей сложной жизни. ГОЛОС!!!
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12k
Юрий R00T 3 часа назад
Родной, откуда прайс скачал? Или сам подрабатывал?
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22k
Григорий 5 часов назад
А как хомякам Навального-то? Ведь выходит плохо - отравить не смогли, откачали в нашей больничке, отвезли к немцам, они нашли что-то невнятное... В общем подвёл Лёха. И превратиться-б ему в знамя, сакральную жертву, а он, сука, помирать не желает.
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2k
R00T 5 часов назад
А вы заметили закономерность?

Вот вышла полностью пропагандонская статейка в Коммерсанте, аффтар которой уже получил свои 30 серебряников за этот высер.

И тут же на всех более-менее значимых ресурсах вылазит огромное количество пропагандончиков, которые усиленно форсят тезисы из пропагандонской статейки?

Вот и в данном случае - пригожинская псинка-аффтар полностью протяфкала выданную методичку. "Заработала" свою обглоданную кость за продажу Родины ворью.

И огромное количество других пригожинских псинок в камментах всячески изображают всенародное псиное одобрение.
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714
Эдуард Аникин 5 часов назад
Независимая экспертиза анализов для главного оппозиционера. Очень смешно.
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3k
евгений 5 часов назад
Похоже Лешку будут списывать. Даже жалко стало козла такого. Как хорошо он бабосы с запада тянул.
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3k
Dema 7 часов назад
Вопрос:почему на фото интервьюируют в каком-то спортзале конченом,а не в больничке? Скорее всего больничка ещё хуже.
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12k
Габит Калыков Dema 7 часов назад
Зачем толпу непонятных людей заводить в помещение больницы?!
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3k
cfhfwby 7 часов назад
Ну да, наши "крутые" отмазки давно уже стали мемом: например про осмотр в Англии собора или про хохляцкий истребитель, сбивший боинг, про сирийский блицкриг, про супер-армату, про лучший корабль всех времен и народов "Адмирал Кузнецов" и т.д. и т.п. Мы верим нашим врачам, как и роспотребнадзору, который периодически находил неприемлемым потребление белорусской продукции, сплошь хЫмической, а теперь вот локотки кусают: что же делать, чтобы спасти батьку... Тупость правительства уже настолько задолбала, что не удивлюсь, если сработает принцип домино и ботоксный рухнет с пьедестала.
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5
seemannspb cfhfwby 6 часов назад
Дааа, вот ты то умник, тебя бы в президенты зажили бы как саудиты, только пердеть тут можешь.
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19k
Влад cfhfwby 6 часов назад
А что уже доказали что Россия причастна к отравлению которого вообще не было препаратом которого не имеет бывшего шпиона который никому нафиг не нужен?
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7k
Maddy8 7 часов назад
Самое тупое слово в комментах"путинский режим"

И ладно бы к месту,но его же лепят всюду))
- Собачник не убрал за нас*равшей собакой,всё ясно,путинский режим.
-велосипедист не спешился и поехал через зебру на красный,ну его сбили,хотя не удивительно,путинский режим.
- фсб обезвредило террористов,хотя мы знаем что это безобидные гастеры,путинский режим.
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25k
Alan Garner 8 часов назад
На похоронах Анального, нажрусь до ингибиторно холиэстеразного
состояния( в муку короче)))
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3k
cfhfwby Alan Garner 7 часов назад
Куда уж больше-то, из тебя и так говно льется из всех щелей...
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720
Андрей Филиппов 9 часов назад
А когда похороны?
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3k
cfhfwby Андрей Филиппов 7 часов назад
Да хоть сегодня, сообщите, на каком кладбище вы хотели бы лежать...?
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720
Андрей Филиппов cfhfwby 7 часов назад
Люди говорят "навальнята", подразумевают "долбо*бы".
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3k
евгений Андрей Филиппов 6 часов назад
Люди говорят "долбо*бы", подразумевают "навальнята"
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234
g789 12 часов назад
Не очень понятен смысл этого поста.
Даже ребёнку ясно, что тут ни слова правды.
Зачем в рамках этой истории второй раз выставлять себя чудаками на м?
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180k
MASK 13 часов назад
Даже комментировать не хочется.
Очередной раз показали миру всю сущность путинского режима.
А теперь изгаляются во вранье.
Даже комментировать не хочется. Очередной раз показали миру всю сущность путинского режима. А теперь изгаляются во вранье.
Даже комментировать не хочется. Очередной раз показали миру всю сущность путинского режима. А теперь изгаляются во вранье.
Даже комментировать не хочется. Очередной раз показали миру всю сущность путинского режима. А теперь изгаляются во вранье.
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965
Максим Николаев MASK 10 часов назад
что за врач "навальный"?
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1k
ЛунныйКотэ 15 часов назад
Епать этот удар прям МЕГАСОКРУШИТЕЛЕН прям аж землю трясонуло
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