Врачи Омска легко раздолбали наглую ложь «Шарите» об отравлении Навального

Российские врачи, занимавшиеся спасением Алексея Навального, нанесли сокрушительный удар по ещё даже неокрепшему мифу западной пропаганды об отравлении создателя ФБК. В открытый доступ были выложены результаты независимой экспертизы анализов Навального, которая указывает, что следов ингибиторов холинэстеразы в крови и моче пациентов не обнаружено.



Также омские медики написали открытое письмо своим коллегам в «Шарите», в котором подчеркнули, что изначально рассматривали отравление в качестве основного диагноза, однако его не подтвердили ни лабораторные анализы, ни клиническая картина.



Отдельное обращение в «Шарите» отправил и главный врач первой больницы скорой помощи Омска Александр Мураховский, попросив предоставить данные исследований, на основании которых немецкие медики определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.



Как известно, буквально накануне врачи «Шарите» разразились громким заявлением о том, что Навальный был всё-таки отравлен. В его организме, мол, нашли вышеупомянутые токсичные вещества. В тот же день была назначена пресс-конференция, на которой медики должны были огласить официальный диагноз и предоставить результаты исследований. Однако в последний момент выход к прессе отменили. Немцы тем самым фактически сознались во лжи. Сами они ничего не могут правдоподобно рассказать, а методички ЦРУ по этому поводу явно запаздывают. Ну не стали бы покровители Навального тянуть с такими обвинениями в адрес РФ, если бы у них была хотя бы более или менее правдоподобная история.



«Шарите» спалилась, и европейские СМИ быстро отреагировали, выражая всё большие сомнения по поводу отравления Навального. Омские врачи добили эту провокацию, опубликовав официальные результаты анализов. А главврач Мураховский загнал немцев в тупик, попросив передать ему данные их лабораторных исследований. Немецкие медики могут теперь либо наспех намалевать озвученные ими анализы, рискуя опозориться перед профессионалами, которые быстро раскусят подделку, либо будут и дальше тянуть время. Второй вариант для «Шарите» и для всей либеральной своры, вопящей об отравлении, подходит не лучше первого. История с отравлением уже провалилась. Если Запад будет настаивать на своём, США и Европа просто выставят себя на посмешище.



Как бы эти товарищи теперь не шлёпнули Навального, надеясь «резонансной трагедией» исправить ситуацию с уже было заряженной инфоатакой против РФ.