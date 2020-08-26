Врачи Омска легко раздолбали наглую ложь «Шарите» об отравлении Навального

Российские врачи, занимавшиеся спасением Алексея Навального, нанесли сокрушительный удар по ещё даже неокрепшему мифу западной пропаганды об отравлении создателя ФБК.
Российские врачи, занимавшиеся спасением Алексея Навального, нанесли сокрушительный удар по ещё даже неокрепшему мифу западной пропаганды об отравлении создателя ФБК. В открытый доступ были выложены результаты независимой экспертизы анализов Навального, которая указывает, что следов ингибиторов холинэстеразы в крови и моче пациентов не обнаружено.
Также омские медики написали открытое письмо своим коллегам в «Шарите», в котором подчеркнули, что изначально рассматривали отравление в качестве основного диагноза, однако его не подтвердили ни лабораторные анализы, ни клиническая картина.
Отдельное обращение в «Шарите» отправил и главный врач первой больницы скорой помощи Омска Александр Мураховский, попросив предоставить данные исследований, на основании которых немецкие медики определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.
Как известно, буквально накануне врачи «Шарите» разразились громким заявлением о том, что Навальный был всё-таки отравлен. В его организме, мол, нашли вышеупомянутые токсичные вещества. В тот же день была назначена пресс-конференция, на которой медики должны были огласить официальный диагноз и предоставить результаты исследований. Однако в последний момент выход к прессе отменили. Немцы тем самым фактически сознались во лжи. Сами они ничего не могут правдоподобно рассказать, а методички ЦРУ по этому поводу явно запаздывают. Ну не стали бы покровители Навального тянуть с такими обвинениями в адрес РФ, если бы у них была хотя бы более или менее правдоподобная история.
«Шарите» спалилась, и европейские СМИ быстро отреагировали, выражая всё большие сомнения по поводу отравления Навального. Омские врачи добили эту провокацию, опубликовав официальные результаты анализов. А главврач Мураховский загнал немцев в тупик, попросив передать ему данные их лабораторных исследований. Немецкие медики могут теперь либо наспех намалевать озвученные ими анализы, рискуя опозориться перед профессионалами, которые быстро раскусят подделку, либо будут и дальше тянуть время. Второй вариант для «Шарите» и для всей либеральной своры, вопящей об отравлении, подходит не лучше первого. История с отравлением уже провалилась. Если Запад будет настаивать на своём, США и Европа просто выставят себя на посмешище.
Как бы эти товарищи теперь не шлёпнули Навального, надеясь «резонансной трагедией» исправить ситуацию с уже было заряженной инфоатакой против РФ.
Также омские медики написали открытое письмо своим коллегам в «Шарите», в котором подчеркнули, что изначально рассматривали отравление в качестве основного диагноза, однако его не подтвердили ни лабораторные анализы, ни клиническая картина.
Отдельное обращение в «Шарите» отправил и главный врач первой больницы скорой помощи Омска Александр Мураховский, попросив предоставить данные исследований, на основании которых немецкие медики определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.
Как известно, буквально накануне врачи «Шарите» разразились громким заявлением о том, что Навальный был всё-таки отравлен. В его организме, мол, нашли вышеупомянутые токсичные вещества. В тот же день была назначена пресс-конференция, на которой медики должны были огласить официальный диагноз и предоставить результаты исследований. Однако в последний момент выход к прессе отменили. Немцы тем самым фактически сознались во лжи. Сами они ничего не могут правдоподобно рассказать, а методички ЦРУ по этому поводу явно запаздывают. Ну не стали бы покровители Навального тянуть с такими обвинениями в адрес РФ, если бы у них была хотя бы более или менее правдоподобная история.
«Шарите» спалилась, и европейские СМИ быстро отреагировали, выражая всё большие сомнения по поводу отравления Навального. Омские врачи добили эту провокацию, опубликовав официальные результаты анализов. А главврач Мураховский загнал немцев в тупик, попросив передать ему данные их лабораторных исследований. Немецкие медики могут теперь либо наспех намалевать озвученные ими анализы, рискуя опозориться перед профессионалами, которые быстро раскусят подделку, либо будут и дальше тянуть время. Второй вариант для «Шарите» и для всей либеральной своры, вопящей об отравлении, подходит не лучше первого. История с отравлением уже провалилась. Если Запад будет настаивать на своём, США и Европа просто выставят себя на посмешище.
Как бы эти товарищи теперь не шлёпнули Навального, надеясь «резонансной трагедией» исправить ситуацию с уже было заряженной инфоатакой против РФ.
Авторский пост
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Метки: Шарите анализы навальный отравление политика
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Если бы от него хотел избавиться Путин, он бы сделал это или раньше или не настолько топорно. Скорее всего очередной чиновник, про которого и снимали фильм, решил заняться самодеятельностью. Для Путина Навальный давно не является проблемой, он на него давно не обращает внимания.
Владимир, точный диагноз ставят только после проведения обследований. А до этого только предположение.
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Диагноз медицинское заключение о состоянии здоровья обследуемого, а также сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии и основанное на всестороннем систематическом изучении пациента.
1. Всегда используй один и тот же яд, Даже если в академии тебе прочитали десяток курсов по токсикологии, химии, физиологии и отравляющим веществам, никогда не меняй почерк. Другие яды есть, но ты бери тот, что в пыльной коробке с надписью «Новичок». Да, просроченный, ну и что? Завхоз сказал, не спишет. А если выкинем – из зарплаты вычтет. Так что пока этот не сносишь, новых ядов нам не дадут
2. Вызывай лучших московских врачей на консилиум, как Быкову и Навальному. Мы должны не только отравить, но и откачать объект. А если у него подписка о невыезде, то метнись в Следком, реши вопрос
3. О том, что объект пытались устранить, должно узнать как можно больше людей.
4. Но ты должен подготовить все условия для вывоза объекта на территорию, неподконтрольную российским спецслужбам. Желательно, в Германию. Желательно, в клинику Charite – у нас с ними контракт на оптовые поставки. Потому что режим, запомни, – жесток.
5. Ну и главная заповедь. Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Мало того, следи, чтобы летучим ядом не отравились спутники объекта. Как это сделать в замкнутом пространстве, решай сам, на то ты и в погонах.
Почему "относительно" - потому что жертва не померла сразу и перед смертью успела много чего поведать миру. Так что на самом деле это не WIN, а лютый FAIL.
Применение "Новичка" так вообще оказалось за гранью добра и зла:
- субъекты атаки остались живы
- невероятно упал авторитет спецслужб: они теперь даже человечка травануть неспособны!
- как следствие, насмешили весь мир
- и самое плохое - огребли ещё больше "очень полезных" санкций, что ещё сильнее подорвало экономику
Есть такое мнение:
- Гении учатся на чужих ошибках.
- Нормальные учатся на своих ошибках.
- И только идиоты не учатся даже на своих ошибках.
Наши "гениальные" идиоты ничему не научились на собственном провале от применения "Новичка" Бошировым и Петровым. Решили точно так же провалиться (и провалились) на применении "Новичка" на Навальном.
Опять всё то же: Навальный жив, опять рухнул авторитет, опять насмешили весь мир.
И санкции не за горами. Пендосы только лицемерно говорят, что "больше точек воздействия санкций нет". Они в любой момент могут отключить swift и ввести санкции против тех же Сбербанка и ВТБ. И вот тогда всё.
Такое интервью в прошлый раз закончилось так:
Давайте выскажем своё сочувствие пригожинским псинкам?
Эти безмозглые твари настолько несчастны и убоги, что зарабатывать они могут единственным, что дано им природой - тяфками. И прайс по тяфкам давно известен - 11.80 за каждого пропагандонства тяфк.
Ну то есть, чтобы получить "зарплату" хотя бы 100к (при условии, что куратор не штрафанёт за отступление от канона методички), пригожинской псинке нужно выполнить за месяц 8475 пропагандонских тяфка.
В месяце 2'592'000 секунд. То есть, пригожинской псинке нужно тяфкнуть каждые 306 секунды. При этом, не спать, не есть, в аптеки за боярой не бегать и на улице не гадить. А ещё каждый тяфк надо заскриншотить и отправить куратору.
Представляете, какая сложная жизнь у пригожинских псинок? Давайте им посочувствуем!
Пригожинские псинки, протяфкайте ещё что-нибудь о вашей сложной жизни. ГОЛОС!!!
Вот вышла полностью пропагандонская статейка в Коммерсанте, аффтар которой уже получил свои 30 серебряников за этот высер.
И тут же на всех более-менее значимых ресурсах вылазит огромное количество пропагандончиков, которые усиленно форсят тезисы из пропагандонской статейки?
Вот и в данном случае - пригожинская псинка-аффтар полностью протяфкала выданную методичку. "Заработала" свою обглоданную кость за продажу Родины ворью.
И огромное количество других пригожинских псинок в камментах всячески изображают всенародное псиное одобрение.
И ладно бы к месту,но его же лепят всюду))
- Собачник не убрал за нас*равшей собакой,всё ясно,путинский режим.
-велосипедист не спешился и поехал через зебру на красный,ну его сбили,хотя не удивительно,путинский режим.
- фсб обезвредило террористов,хотя мы знаем что это безобидные гастеры,путинский режим.
состояния( в муку короче)))
Даже ребёнку ясно, что тут ни слова правды.
Зачем в рамках этой истории второй раз выставлять себя чудаками на м?
Очередной раз показали миру всю сущность путинского режима.
А теперь изгаляются во вранье.