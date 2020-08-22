Вот что рассказал для DW Бизиль в Германии:

"Совершенно очевидно, что произошло что то ужасное и наивные объяснения вроде тех, что "это скачок давления", это просто чушь!. Я имею ввиду что он сильный мужчина с крепким здоровьем. Вечером перед этим нападением, или назовите это как хотите, он плавал в реке. И на этом видео из самолета, которое мы все видели очевидно, что ему очень больно и он кричит. И врачи нам очень четко сказали, что если бы самолет не посадили в Омске и он дальше полетел в Москву, то Навальный бы умер. Все то не могло произойти из за высоты. Очевидно, что это было покушение на его жизнь."



Вот так вот. Я вообще не врач и ничего не соображаю в этом, но слушаю Бизиля и поражаюсь, как ему уже очевидно, что это было покушение. Давайте зафиксируем, какими же фактами оперирует этот специалист. Ну посмотрите, какой Навальный здоровый с виду, а тут вдруг закричал в самолете. Конечно же это покушение на убийство, никак иначе. Главное доказательство заключается в том, что Навальный вчера купался в реке, а сегодня, если бы самолет не посадили в Омске, он бы умер. Какие еще доказательства вам нужны? Однозначно его хотели убить.





А может быть этот Бизель врач токсиколог с многолетним опытом? Читаем - некоммерческая организация, основанная продюсером Якой Бизилем (словен. Jaka Bizilj) в 2002 году в Берлине в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года. Она является филантропической ассоциацией, предлагающей платформу для гуманитарных проектов и кинематографистов. В 2008 году был зарегистрирован фонд "Cinema for Peace".



Т.е. продюсер фильмов, на второй день госпитализации пациента заявляет, что "определенно это покушение"!



Навальному конечно желаю быстрее выкарабкаться из этого и выздороветь, но я не верю, что нам расскажут, про то, что там было на самом деле. Сославшись на врачебную тайну немецкие врачи ничего говорить не будут, а все будут выдавать родственники и пресс-секретари Навального.



Если даже непонятный немецкий продюсер уже начал зарабатывать очки крича про то, что он то уж точно уверен что было покушение, то представьте себе, что будут говорить сторонники Навального, даже если тот отравился алкоголем, таблетками или вообще у него диабет. И плевать на то, что меньше всего, кому нужна смерть Навального - это российские власти. А больше всего, кому нужна эта смерть - это конкуренты Навального по оппозиционному лагерю.



Для всего мира теперь будет "очевидно, что это было покушение на его жизнь..."



П.С. Вот кстати видео как Навального привезли в госпиталь Германии.