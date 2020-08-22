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"Очевидно, что это было покушение на его жизнь"

"Очевидно, что это было покушение на его жизнь" (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 19:48
Метки: интересно   навальный   политика   
538
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Как только самолет с Навальным приземлился в Германии (кстати, а суд давал разрешение покинуть страну человеку под подпиской, или для Навального свой УК?) некий Яка Бизиль громко заявил для всех СМИ, что:
"Очевидно, что это было покушение на его жизнь".
Давайте попытаемся выяснить, почему это так очевидно и что за специалист в этом этот Бизиль...

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Метки: интересно   навальный   политика   
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20  комментариев
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7k
K7OO 9 часов назад
Этот Бизиль - кореш Ходорковского, они отправляли журналистов в ЦАР, которых там потом грохнули. Очевидно, что Навального они уволокли в Германию тоже вместе, и понятно, с какими целями. Скрипаль-2.0, нечего даже и думать.
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19k
предводитель дворянства! 14 минут назад
Заипали уже с этим куском говна.
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2k
Том Джоуд 6 часов назад
У гражданина или передоз, или проблемы со здоровьем. Зная его скандальную жизнь, его изучили, сделали анализы, запротоколировали со свидетелями и отправили к ху.. м. Чтоб не нес пургу после выздоровления. Теперь, если его обследут зарубежные друзья, найти и доказать что-то будет проблематично.
Опять об Навального ноги вытерли...
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6k
ХРУСТАЛИК 6 часов назад
этому городу нужен новый сисян
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6k
Саша Смирнов 6 часов назад
На воре шапка горит. Кто громче всех кричит, тот и причастен. В данном случае этот дилетант своеобразный представитель Запада.
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2k
Lurds 6 часов назад
для этого все и затевалось.... теперь всякие "уважаемые люди" будут говорить что ЕГО ОТРАВИЛИ!! и тыкать своим грязным пальчиков в Россию...
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1k
Виктор 6 часов назад
У меня отец в море покупался, через 3 часа сильные боли по всему телу и плющило 2 недели, еле справился. Антибиотики все перепробовали, в итоге один какой-то начал помогать.
P.S. Если бы его хотели завалить - завалили бы...
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6k
Караганда 7 часов назад
а блин поддержка с воздуха
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71k
Обходчик. 7 часов назад
Это протестующие из Минска!
Не удалось свергнуть Лукашенко так они хоть Навального отравили - подонки..
Вот доказательства..
Это протестующие из Минска! Не удалось свергнуть Лукашенко так они хоть Навального отравили - подонки.. Вот доказательства..
Это протестующие из Минска! Не удалось свергнуть Лукашенко так они хоть Навального отравили - подонки.. Вот доказательства..
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5k
albedo 8 часов назад
Основа римского права:
Ищи кому выгодно.

Выгодно Западу.
Вероятный виновник определен - пусть Запад оправдывается, зачем после Скрипалей он траванул Лешика
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48k
Андрей 8 часов назад
Да тараканов травят более сильнодействующими средствами, чем этих блохеров. С одной стороны русские - могучие хакеры и держат под контролем весь мир; с другой стороны - беспомощные дилетанты, не умеющие ничего. И всё это - в одних и тех же головах.
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2k
MATPOC 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
сами фантазируйте короче=)))
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69
Максим 9 часов назад
Усе! Карачун тебе, церетели
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38k
SAndre 9 часов назад
а за клевету его нельзя привлечь?
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2k
MATPOC SAndre 8 часов назад
"а за клевету его нельзя привлечь?"= можно, в РБссб= от 12 до расстрела!!! в РФ 15 суток
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5k
Михаил 9 часов назад
Еще один артист нарисовался
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2k
MATPOC 10 часов назад
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59k
Максим 10 часов назад
НУ так Кино за мир.. конторка похлеще ФБК. Там Горбачев и Кличко в президиуме))
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−6
Владимир Е 10 часов назад
Димон ты пилишь классные посты юморные.. не лезь к этим уродам насральным.. кому эта мерзость нужна?...
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