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Алексей Навальный находится в токсикореанимации в Омске

Алексей Навальный находится в токсикореанимации в Омске (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 августа 2020 09:26
Метки: #навальныйLife   навальный   омск   
980
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Человек летел одним самолетом с Навальным, слышно как Алексей кричит от боли

Источник:

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Метки: #навальныйLife   навальный   омск   
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−75
Обратная сторона Луны 3 дня назад
Боширов и петров?
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550
Виктор Чикалев 2 дня назад
Надеюсь, откачают. А то вдруг умных пришлют!
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65k
ЮрГен 2 дня назад
Кураторы не захотели пулю тратить...Сливают очередного борцуна?! Блин...Хоть бы выжил, а то вой поднимется до небес о "жертве" рыжыма, блиадь!!! Омары они так не предсказуемо на организм действуют...
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8k
MihailoSerbiya 2 дня назад
Rano , rano ! Kogda budet v morge togda i pishite post pro ego.
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17k
ЕвГений 3 дня назад
Алексей Навальный находится в токсикореанимации в Омске
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10k
Серёга@ 3 дня назад
Путин добрался до провального ?
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1k
SELSKIYperets 3 дня назад
что то не похоже что это крик боли,походу его таращит,от омаров наверное
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10k
Элитный тигр 3 дня назад
Любят политпро.сти.тутки больными прикидываться - сначала ефремов, теперь вот анальный тоже...
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79k
Confidential 3 дня назад
классика! пошёл посрать и не вернулся!))))
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2k
mobi dic 3 дня назад
в соседнем посте про аврального есть такая версия.
я вот думаю что очень может даже да.
в соседнем посте про аврального есть такая версия. я вот думаю что очень может даже да.
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2k
Hellgone 3 дня назад
Пусть Васильева ему поможет.Она же говорит что она врач.А грязь эту выкинуть из больницы.
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837
Игорь 3 дня назад
Из Омска не возвращаются.
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245
Shekhar Kapur 3 дня назад
Он наркоман, может передоз? Может очередной его ход, что бы привлечь к себе внимание. В любом случае- лечить его должны врачи из Альянса врачей.
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2k
Hellgone Shekhar Kapur 3 дня назад
Скорее всего
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3k
tamin 3 дня назад
Навальный картошкой отравился
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3k
Алексей Куликов 3 дня назад
С утра по радио вещали. Говорят там всё серьёзно. Но вот что с ним, пока не ясно.
В общем, он не играет.
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6k
Михаил Филиппов 3 дня назад
лавры Ющенки покоя не дают?
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2k
Денис Колосов 3 дня назад
я давно предполагал что это произойдет..за ним следующий этап санкций и давления на РФ.
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5k
ALFIE Денис Колосов 2 дня назад
ну да, ведь он уже на уровне немцова(перед ликвидацией) : никто и звать никак..а "новые звезды" уже вышли на сцену...а у "старых" только один исход может быть....
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2k
Денис Колосов ALFIE 2 дня назад
ну как то так, как политик - он 0, но для поднятия градуса напряженности - сойдет.
P.S. я если что сторонник либеральных идей-)) просто когда чтото происходит, задаю вопрос, кому это нужно? Власти? Зачем? А вот части оппозиции и как повод для давления на РФ - вполне себе причина
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7k
ScorpionDS 3 дня назад
ФСБ вообще страх потеряли, у нас в Харькове, они так часто обычных людей "солями" травят, те потом стоят под деревом/стеной/на земле и воют ...


Ссылка www.youtube.com
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24k
labuda.blog 3 дня назад
Не забываем что Алёша отличный актёр!
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3k
Горожанин 3 дня назад
Не уберегли все же от рук Госдепа. А ведь такой перспективный оппозиционер был, просто на загляденье.
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84
Mike Горожанин 3 дня назад
Недайбох теперь умного пришлют
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32k
AGM 3 дня назад
это пеар. на больничках овальный себе руглярно рейтинг подправляет. а его последователи на FB в это время проклинают врачей-убийц и сострадают.
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