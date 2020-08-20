Человек летел одним самолетом с Навальным, слышно как Алексей кричит от боли
Человек летел одним самолетом с Навальным, слышно как Алексей кричит от боли
Самолет экстренно посадили, сейчас Алексей Навальный находится в токсикореанимации в Омске подключен к аппарату ИВЛ, предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Кто в курсе событий? фейк иль нет?
Самолет экстренно посадили, сейчас Алексей Навальный находится в токсикореанимации в Омске подключен к аппарату ИВЛ, предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Кто в курсе событий? фейк иль нет?
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Метки: #навальныйLife навальный омск
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я вот думаю что очень может даже да.
В общем, он не играет.
P.S. я если что сторонник либеральных идей-)) просто когда чтото происходит, задаю вопрос, кому это нужно? Власти? Зачем? А вот части оппозиции и как повод для давления на РФ - вполне себе причина