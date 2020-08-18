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Что убило Ленина? Покушение, сифилис и гены

Что убило Ленина? Покушение, сифилис и гены (4 фото)

Автор:
18 августа 2020 17:18
Метки: Конспирология   версии   история   ленин   медицина   мифы   наука   россия   
215
4
Смерть Ленина буквально сразу же обросла кучей фантастических версий. Якобы перед покушением на него Фанни Каплан на пули нанесли яд кураре. Потом из недомолвок и противоречий во время вскрытия его тела родилась версия, что он умер от сифилиса. А может, всё дело в семье и предрасположенности к инсульту?

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Метки: Конспирология   версии   история   ленин   медицина   мифы   наука   россия   
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4  комментария
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22k
parallax 4 часа назад
Тушка до сих пор лежит в мавзолее. В чём проблема взять из неё пробы.
Или там давно восковая кукла?
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12k
Александр parallax 3 часа назад
Там не кукла, а скелет в оболочке, но, натуральный...
В 90-х был док.фильм, где рассказывалось и показывалось, как всё происходит. Сперва все замачивания, анализы кожных покровов, косметику, тестируют на безымянном дедке, по возрасту и комплекции схожему с Ильичём... В фильме мелькнули кадры с ним - в ванной с каким-то раствором, плешивенький, но седые волосы на затылке почти до плеч... И распорот от почти горла до почти паха... Внутри что-то присутствует, было похоже на какие-то тряпки... Вот с ним сперва делают чуть ли недельные процедуры, и только потом переходят к Ильичу...
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1k
Ян Баян 2 часа назад
Весьма бредовая версия для желтой прессы.
Несколько покушений с тяжёлым ранением, инсультов тоже пара. Человек ссылки пережил и к 50+ годам, при тогдашней медицине просто умер.
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3k
hairov 4 часа назад
Что убило Ленина? Покушение, сифилис и гены
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