Что убило Ленина? Покушение, сифилис и гены

Официально Ленин умер от инсульта и нарушения кровоснабжения мозга. Его артерии были изношены, повсюду царил сплошной атеросклероз. Но есть и вторая версия, вроде бы довольно неплохо обоснованная — настоящей причиной болезни и последующей смерти вождя мирового пролетариата стал сифилис.



Каким именно путём он был передан, не суть важно. В Российской империи начала XX века ситуация с ним была аховая. Конференции земских врачей говорили о миллионах сифилитиков, свободно рассекающих по пространству империи. Бытовой сифилис встречался везде: от крестьянских изб до городских окраин, с непременным заездом в правительственное присутствие.



В отдельных регионах сифилисом болело до 40 процентов населения. В Москве болен был каждый двадцатый, а в среднем по России — 15-16 процентов населения. Страшнее был только туберкулёз, но им-то Ленин как раз и не болел.



В пользу этой версии говорит то, что известный врач, специалист по сифилису Григорий Россолимо считал, что Ленин мог болеть сифилисом. Так что совсем уж сбрасывать эту версию со счетов не стоит. К тому же Ленину давали препараты на основе ртути и йод в большом количестве, — ими обычно лечили сифилис. В какой-то момент даже пригласили из Германии одного из крупнейших специалистов по сифилису Макса Нонне.



И последнее, что говорит в пользу этой версии: ряд врачей не подписали итоговый отчёт по вскрытию — и в первую очередь начинавший лечить Ленина Фёдор Гетье.





НЕ СИФИЛИТИК, А ФИЛАТЕЛИСТ



Однако у версии с сифилисом есть куча нестыковок. Помимо советских, к лечению привлекли девять иностранных врачей, но они в массе своей диагноз «сифилис» так и не подтвердили.



Конечно, можно сказать, что их всех подкупили, а потом они до жути боялись ОГПУ, даже находясь за границей. Но звучит это тупо. Никто бы им не помешал вбрасывать версии о «кремлёвском сифилитике» во время светских разговоров или обмена мнений с ассистентами, лаборантами и своими коллегами-врачами. А ОГПУ, в свою очередь, задолбалось бы отстреливать сотни человек из немецкой или европейской верхушки. Не говоря о том, что это идеальный путь для массового утверждения версии о сифилисе вождя. Как же — за это даже убивают!



В 1924 году известный немецкий невролог Оскар Фогт написал письмо советскому правительству с просьбой допустить его до мозга Ленина. Фогт — хардкорный социалист и мировое научное светило. Настолько крупное, что после прихода нацистов к власти его лично взял под опеку Крупп. В 1938 году нацистский магнат построил для Фогта клинику, в которой тот пережил крах рейха.