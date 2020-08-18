Что убило Ленина? Покушение, сифилис и гены

Смерть Ленина буквально сразу же обросла кучей фантастических версий. Якобы перед покушением на него Фанни Каплан на пули нанесли яд кураре. Потом из недомолвок и противоречий во время вскрытия его тела родилась версия, что он умер от сифилиса. А может, всё дело в семье и предрасположенности к инсульту?
26 мая 1922 года Владимира Ленина рвало. Это случалось и раньше, но на этот раз он с трудом мог говорить и резко разучился писать. На следующий день Ленин уже ничего не мог говорить и у него отнялись конечности. К сентябрю 1922 года он полностью восстановился, но дальше удача кончилась. Началось непрерывное ухудшение состояния, болезнь наносила удары один за другим: Ленина разбил паралич, он перестал говорить, не мог писать, с трудом узнавал близких. Двадцать первого января 1924 года у вождя начался очередной приступ, который закончился его смертью.
Умершего, как водится, вскрыли и составили об этом отчёт. С этого-то всё и началось. Забегая вперёд, отметим, что американская статья 2011 года ближе всего подошла к тому, чтобы поставить точку в этом вопросе. Но мы рассмотрим все версии, ведь окончательные доказательства ещё не получены.
Умершего, как водится, вскрыли и составили об этом отчёт. С этого-то всё и началось. Забегая вперёд, отметим, что американская статья 2011 года ближе всего подошла к тому, чтобы поставить точку в этом вопросе. Но мы рассмотрим все версии, ведь окончательные доказательства ещё не получены.
Официально Ленин умер от инсульта и нарушения кровоснабжения мозга. Его артерии были изношены, повсюду царил сплошной атеросклероз. Но есть и вторая версия, вроде бы довольно неплохо обоснованная — настоящей причиной болезни и последующей смерти вождя мирового пролетариата стал сифилис.
Каким именно путём он был передан, не суть важно. В Российской империи начала XX века ситуация с ним была аховая. Конференции земских врачей говорили о миллионах сифилитиков, свободно рассекающих по пространству империи. Бытовой сифилис встречался везде: от крестьянских изб до городских окраин, с непременным заездом в правительственное присутствие.
В отдельных регионах сифилисом болело до 40 процентов населения. В Москве болен был каждый двадцатый, а в среднем по России — 15-16 процентов населения. Страшнее был только туберкулёз, но им-то Ленин как раз и не болел.
В пользу этой версии говорит то, что известный врач, специалист по сифилису Григорий Россолимо считал, что Ленин мог болеть сифилисом. Так что совсем уж сбрасывать эту версию со счетов не стоит. К тому же Ленину давали препараты на основе ртути и йод в большом количестве, — ими обычно лечили сифилис. В какой-то момент даже пригласили из Германии одного из крупнейших специалистов по сифилису Макса Нонне.
И последнее, что говорит в пользу этой версии: ряд врачей не подписали итоговый отчёт по вскрытию — и в первую очередь начинавший лечить Ленина Фёдор Гетье.
НЕ СИФИЛИТИК, А ФИЛАТЕЛИСТ
Однако у версии с сифилисом есть куча нестыковок. Помимо советских, к лечению привлекли девять иностранных врачей, но они в массе своей диагноз «сифилис» так и не подтвердили.
Конечно, можно сказать, что их всех подкупили, а потом они до жути боялись ОГПУ, даже находясь за границей. Но звучит это тупо. Никто бы им не помешал вбрасывать версии о «кремлёвском сифилитике» во время светских разговоров или обмена мнений с ассистентами, лаборантами и своими коллегами-врачами. А ОГПУ, в свою очередь, задолбалось бы отстреливать сотни человек из немецкой или европейской верхушки. Не говоря о том, что это идеальный путь для массового утверждения версии о сифилисе вождя. Как же — за это даже убивают!
В 1924 году известный немецкий невролог Оскар Фогт написал письмо советскому правительству с просьбой допустить его до мозга Ленина. Фогт — хардкорный социалист и мировое научное светило. Настолько крупное, что после прихода нацистов к власти его лично взял под опеку Крупп. В 1938 году нацистский магнат построил для Фогта клинику, в которой тот пережил крах рейха.
Каким именно путём он был передан, не суть важно. В Российской империи начала XX века ситуация с ним была аховая. Конференции земских врачей говорили о миллионах сифилитиков, свободно рассекающих по пространству империи. Бытовой сифилис встречался везде: от крестьянских изб до городских окраин, с непременным заездом в правительственное присутствие.
В отдельных регионах сифилисом болело до 40 процентов населения. В Москве болен был каждый двадцатый, а в среднем по России — 15-16 процентов населения. Страшнее был только туберкулёз, но им-то Ленин как раз и не болел.
В пользу этой версии говорит то, что известный врач, специалист по сифилису Григорий Россолимо считал, что Ленин мог болеть сифилисом. Так что совсем уж сбрасывать эту версию со счетов не стоит. К тому же Ленину давали препараты на основе ртути и йод в большом количестве, — ими обычно лечили сифилис. В какой-то момент даже пригласили из Германии одного из крупнейших специалистов по сифилису Макса Нонне.
И последнее, что говорит в пользу этой версии: ряд врачей не подписали итоговый отчёт по вскрытию — и в первую очередь начинавший лечить Ленина Фёдор Гетье.
НЕ СИФИЛИТИК, А ФИЛАТЕЛИСТ
Однако у версии с сифилисом есть куча нестыковок. Помимо советских, к лечению привлекли девять иностранных врачей, но они в массе своей диагноз «сифилис» так и не подтвердили.
Конечно, можно сказать, что их всех подкупили, а потом они до жути боялись ОГПУ, даже находясь за границей. Но звучит это тупо. Никто бы им не помешал вбрасывать версии о «кремлёвском сифилитике» во время светских разговоров или обмена мнений с ассистентами, лаборантами и своими коллегами-врачами. А ОГПУ, в свою очередь, задолбалось бы отстреливать сотни человек из немецкой или европейской верхушки. Не говоря о том, что это идеальный путь для массового утверждения версии о сифилисе вождя. Как же — за это даже убивают!
В 1924 году известный немецкий невролог Оскар Фогт написал письмо советскому правительству с просьбой допустить его до мозга Ленина. Фогт — хардкорный социалист и мировое научное светило. Настолько крупное, что после прихода нацистов к власти его лично взял под опеку Крупп. В 1938 году нацистский магнат построил для Фогта клинику, в которой тот пережил крах рейха.
(Фото: Оскар Фогт)
Просьбу Фогта большевики удовлетворили — так в 1925 году в СССР на свет появился Институт мозга, в котором до 1930 года немецкий учёный изучал около 30 тысяч сверхтонких отрезов (слайсов) мозга Ленина. Изучал не один, а с кучей ассистентов. И опять никто не нашёл следов сифилиса.
Итого, картина пока выглядела так. В стране с эпидемией сифилиса логично в первую очередь было предполагать, что у человека сифилис, тем более что непонятно, чем ещё объяснить его симптомы. И неважно, что этот человек — глава государства. Прецеденты ведь уже были, — тот же Иван Грозный (*). Это, так сказать, стартовая версия.
Но при дальнейшем наблюдении врачи — в том числе западные и в том числе специалисты по сифилису — не подтвердили наличие сифилиса у вождя и склонились к другому диагнозу.
ПЛОХАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ?
В отчёте о посмертном вскрытии тела Ленина говорится об уплотнении артерий, о том, что просвета в них не видно.
«Внутренние сонные артерии, а также передние артерии мозга плотные, с неравномерным утолщением стенок; значительно сужен их просвет. Левая внутренняя сонная артерия в её внутричерепной части просвета не имеет и на разрезе представляется в виде сплошного, плотного, белесоватого тяжа», — написал в отчёте известный патологоанатом Абрикосов (прим.: Отец будущего лауреата Нобелевской премии по физике).
Присутствовавшие при вскрытии врачи утверждали, что артерии Ленина настолько затвердели, что при постукивании звучали как каменные. Крайняя степень обызвестления артерий — это неопровержимый медицинский факт; она и привела в итоге к смерти вождя. Вопрос лишь в том, что её вызвало.
Просьбу Фогта большевики удовлетворили — так в 1925 году в СССР на свет появился Институт мозга, в котором до 1930 года немецкий учёный изучал около 30 тысяч сверхтонких отрезов (слайсов) мозга Ленина. Изучал не один, а с кучей ассистентов. И опять никто не нашёл следов сифилиса.
Итого, картина пока выглядела так. В стране с эпидемией сифилиса логично в первую очередь было предполагать, что у человека сифилис, тем более что непонятно, чем ещё объяснить его симптомы. И неважно, что этот человек — глава государства. Прецеденты ведь уже были, — тот же Иван Грозный (*). Это, так сказать, стартовая версия.
Но при дальнейшем наблюдении врачи — в том числе западные и в том числе специалисты по сифилису — не подтвердили наличие сифилиса у вождя и склонились к другому диагнозу.
ПЛОХАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ?
В отчёте о посмертном вскрытии тела Ленина говорится об уплотнении артерий, о том, что просвета в них не видно.
«Внутренние сонные артерии, а также передние артерии мозга плотные, с неравномерным утолщением стенок; значительно сужен их просвет. Левая внутренняя сонная артерия в её внутричерепной части просвета не имеет и на разрезе представляется в виде сплошного, плотного, белесоватого тяжа», — написал в отчёте известный патологоанатом Абрикосов (прим.: Отец будущего лауреата Нобелевской премии по физике).
Присутствовавшие при вскрытии врачи утверждали, что артерии Ленина настолько затвердели, что при постукивании звучали как каменные. Крайняя степень обызвестления артерий — это неопровержимый медицинский факт; она и привела в итоге к смерти вождя. Вопрос лишь в том, что её вызвало.
Теоретически сферический сифилис сердечно-сосудистой системы в вакууме мог бы привести к таким результатам. Однако такой случай пока что не описан в мировой медицинской литературе.
Зато вот что есть. В 2011 году в «Медицинском журнале Новой Англии» появилась статья о редкой мутации человеческого гена NT5E. Из-за неё у девяти отпрысков в трёх семьях была просто-таки ненормальная кальцификация артерий и сосудов в руках и ногах.
Через два года в журнале «Человеческая патология» вышла научная статья, в которой мутация NT5E прямо связывается с кальцификацией артерий и сосудов у Ленина. Эта версия очень удобно ложится в канву событий. Отец Владимира Ульянова умер от инсульта. Младшему брату Дмитрию ампутировали ноги из-за атеросклероза сосудов. Мутация, передавшаяся по отцовской линии, прекрасно этот факт объясняет. Сифилис — нет.
РАНО СТАВИТЬ ТОЧКУ
Как водится, статья вызвала шитшторм в узких кругах. Сторонники версии с сифилисом настаивали на своём. Их противники указывали, что из обследовавших тело Ленина врачей никто не нашёл характерный для менинговаскулярного сифилиса воспалительный процесс в артериях («артериит Хюбнера»). А ведь советские медики переписывались со своими иностранными коллегами. И нигде этот сифилис не всплыл. Прямо заговор какой‑то! Russians did it, уже даже в медицине!
Однако закрывать тему рано хотя бы потому, что NT5E — не единственное объяснение.
Современной медицине известно несколько генных мутаций, которые вызывают кальцификацию сосудов и артерий — ENPP1, ABCC6, NT5E и SLC20A2. Как определить, которая из них виновна в смерти Ленина? Только генетическими исследованиями тканей бывшего главы советского государства. Но именно этой возможности у современных исследователей и нет.
Так что окончательный ответ появится, когда можно будет беспристрастно исследовать тело Ленина — и положить конец конспирологии вокруг его смерти.
ФАРИД МАМЕДОВ
___________________________________________
* https://warhead.su/2020/08/12/smert-samoderzhtsa-byl-li-ivan-groznyy-otravlen
Зато вот что есть. В 2011 году в «Медицинском журнале Новой Англии» появилась статья о редкой мутации человеческого гена NT5E. Из-за неё у девяти отпрысков в трёх семьях была просто-таки ненормальная кальцификация артерий и сосудов в руках и ногах.
Через два года в журнале «Человеческая патология» вышла научная статья, в которой мутация NT5E прямо связывается с кальцификацией артерий и сосудов у Ленина. Эта версия очень удобно ложится в канву событий. Отец Владимира Ульянова умер от инсульта. Младшему брату Дмитрию ампутировали ноги из-за атеросклероза сосудов. Мутация, передавшаяся по отцовской линии, прекрасно этот факт объясняет. Сифилис — нет.
РАНО СТАВИТЬ ТОЧКУ
Как водится, статья вызвала шитшторм в узких кругах. Сторонники версии с сифилисом настаивали на своём. Их противники указывали, что из обследовавших тело Ленина врачей никто не нашёл характерный для менинговаскулярного сифилиса воспалительный процесс в артериях («артериит Хюбнера»). А ведь советские медики переписывались со своими иностранными коллегами. И нигде этот сифилис не всплыл. Прямо заговор какой‑то! Russians did it, уже даже в медицине!
Однако закрывать тему рано хотя бы потому, что NT5E — не единственное объяснение.
Современной медицине известно несколько генных мутаций, которые вызывают кальцификацию сосудов и артерий — ENPP1, ABCC6, NT5E и SLC20A2. Как определить, которая из них виновна в смерти Ленина? Только генетическими исследованиями тканей бывшего главы советского государства. Но именно этой возможности у современных исследователей и нет.
Так что окончательный ответ появится, когда можно будет беспристрастно исследовать тело Ленина — и положить конец конспирологии вокруг его смерти.
ФАРИД МАМЕДОВ
___________________________________________
* https://warhead.su/2020/08/12/smert-samoderzhtsa-byl-li-ivan-groznyy-otravlen
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Или там давно восковая кукла?
В 90-х был док.фильм, где рассказывалось и показывалось, как всё происходит. Сперва все замачивания, анализы кожных покровов, косметику, тестируют на безымянном дедке, по возрасту и комплекции схожему с Ильичём... В фильме мелькнули кадры с ним - в ванной с каким-то раствором, плешивенький, но седые волосы на затылке почти до плеч... И распорот от почти горла до почти паха... Внутри что-то присутствует, было похоже на какие-то тряпки... Вот с ним сперва делают чуть ли недельные процедуры, и только потом переходят к Ильичу...
Несколько покушений с тяжёлым ранением, инсультов тоже пара. Человек ссылки пережил и к 50+ годам, при тогдашней медицине просто умер.