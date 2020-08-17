FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Где и как это происходит в первый раз Где и как это происходит в первый раз Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их... Немного о "новом президенте Беларуси": в сети по-доброму шутят о Коле Лукашенко Немного о "новом президенте Беларуси": в сети по-доброму шутят о... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19 Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против... Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину Когда кот любит хозяина больше хозяйки Когда кот любит хозяина больше хозяйки В Мурманской области рабочие поймали маленького рысенка В Мурманской области рабочие поймали маленького рысенка Самозапекание дикого кабанчика Самозапекание дикого кабанчика Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки Ссора в социальной сети закончилась убийством Ссора в социальной сети закончилась убийством Ретро фотографии Ретро фотографии Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками Фотоподборка Фотоподборка Интеллектуальная беседа двух кошек Интеллектуальная беседа двух кошек Молодой гонщик вытолкнул в кювет попутный автомобиль Молодой гонщик вытолкнул в кювет попутный автомобиль
Главная > Антифишки 
Жалкое зрелище: страны-вассалы США пытаются подняться за счёт нападок на Белоруссию

Жалкое зрелище: страны-вассалы США пытаются подняться за счёт нападок на Белоруссию (2 фото)

Автор:
17 августа 2020 08:58
Метки: белоруссия   прибалтика   сша   
346
2
Литовский президент Гитанас Науседа не перестаёт комментировать ситуацию в Белоруссии, как, впрочем, и другие его прибалтийские коллеги. Ребята очень хотят показать себя важными и нужными, не понимая, что западных партнёров их мнение не интересует.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: белоруссия   прибалтика   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Антон 2 дня назад
Главное что они не рабы, демократично лижут хозяйский зад. Белорусы идут по тем же граблям, Лукашенко хоть и дебил, но после него будет полный хаос. А если кто считает что если он уйдет пройдут честные и прозрачные выборы, тот дебил в кубе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Мэтью Ли вогнал в ступор представителя госдепа. 20.07.16 Мэтью Ли вогнал в ступор представителя госдепа. 20.07.16 Шесть новых женщин в американской власти Шесть новых женщин в американской власти "Они такие же, как мы". Периоды разрядки в отношениях США и СССР "Они такие же, как мы". Периоды разрядки в отношениях США и СССР Компромат недели: Трамп и Клинтон вместе веселятся с девушками! Компромат недели: Трамп и Клинтон вместе веселятся с девушками! Трампа исключили с позором из питерских казаков Трампа исключили с позором из питерских казаков
Людмила Корсунова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8235



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
1
134
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
3
40
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
﻿
Набирающие популярность
Причина инсульта у Михаила Ефремова
3
32
Причина инсульта у Михаила Ефремова
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
0
28
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото)
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
С невестой всё в порядке! Это она от счастья
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#белоруссия#авария#дтп#люди#дикие животные#собака#в мире
#факты#интересно#природа#интересное#звери#забавно#путешествия#москва#спасение#дети
#юмор#прикол#автомобили#картинки#россия#лукашенко#хищник#протесты#СССР#кино

На что жалуетесь?

Вернуться