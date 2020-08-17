Жалкое зрелище: страны-вассалы США пытаются подняться за счёт нападок на Белоруссию

Они пытаются привлечь внимание западных коллег, но те предпочитают держаться от белорусской ситуации в стороне. Они, конечно, комментируют происходящее там, но без особого энтузиазма. Общие фразы, увиливания, недоугрозы — не более того.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, например, назвала выборы в Белоруссии «несвободными и недемократичными», пообещав, что ЕС примет меры.



Ну это совершенно стандартная история. Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель нелепо пригрозил всем «ответственным за насилие». Другими словами — угрожал белорусскому ОМОНу, и это уже смешно.



Госсекретарь США Майк Помпео даже не смог сказать, будет ли его страна вводить санкции против Белоруссии. Он заявил лишь, что «эти вещи ещё не определены». Зато как активизировались поляки и прибалты!



Прямо будто ждали часа, чтобы выступить экспертами. В Польше заявили, что в Белоруссию нужно ввести войска НАТО, обосновав это необходимостью «сильного европейского ответа».



«Мы не можем называть Лукашенко законным президентом, потому что в Белоруссии не прошли демократические выборы. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом», — заявил литовский президент Гитанас Науседа.



В ЕС и НАТО страны Прибалтики и Польша — слабые звенья, а ведь и им хочется кого-то пнуть и показать свою значимость. Вот они и ухватились за возможность показать себя успешными в сравнении с белорусским соседом.



Да вот только в западных структурах даже с трудом отличают Литву от Латвии. Зато там готовы выполнить любой приказ — увеличить контингент НАТО, отдать свои границы солдатам альянса, да что угодно.



Войдя в ЕС и альянс, Прибалтика стала вассалом Запада. Так что не Литве, Латвии и Эстонии учить белорусских политиков, как жить. Положение Прибалтики и Польши похуже Белоруссии будет. Там, хочется верить, всё наладится, а вот в вышеупомянутых европейских государствах — уже нет, ибо их политики продались Западу с потрохами.