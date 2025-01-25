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Трамп распорядился перевести трансгендерных* женщин-заключённых в мужские тюрьмы

Трамп распорядился перевести трансгендерных* женщин-заключённых в мужские тюрьмы

Автор:
25 января 2025 21:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Дональд Трамп   заключенные   совместное содержание   трансгендеры   тюрьма   указ   
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Раньше эти преступники сидели в женских отделениях и проявляли активный интерес к сокамерницам. Теперь этому беспределу придёт конец.

Эпоха власти лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, похоже, подошла к концу. С приходом к власти Д.Трампа представителям ЛГБТ* стало крайне некомфортно заявлять о своих правах.


Буквально в первый же день президентства республиканец подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. В этом документе, который называется «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве» сообщается, что в США на государственном уровне будут закреплены следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). И лишь они. В анкетах ведомств упразднят вопрос о гендерной идентичности.


Затем новоизбранный президент запретил вывешивать радужные и прочие срамные флаги на государственных зданиях (теперь на флагштоках может красоваться только символ США или военные стяги). А теперь осуждённые "боевые вертолёты", которые идентифицируют себя дамами, но являются биологическими мужчинами, не попадут в женские отделения тюрьмы.


Отбывать наказание им придётся среди мускулистых и не очень сидельцев, не менявших пол. Федеральные тюрьмы получили от главы государства соответствующее распоряжение - сообщает The New York Times.


Разумеется, этот приказ был раскритикован защитниками прав трансгендерных людей и заключенных, которые заявили, что он подвергнет их опасности. Адвокаты уверены, что трансы станут лёгкой добычей сидельцев-насильников. Однако никто из них не вспоминает о чудовищных историях домогательств и изнасилований, учинённых трансгендерами в женских тюрьмах.


В Британии мужчину-трансгендера Карен Уайт, ранее известного как Дэвид Томпсон, перевели из мужской колонии в женскую, где он изнасиловал нескольких заключенных.


Не лучше обстоят дела и в США. Правозащитная организация WoLF сообщала, что как минимум одна заключённая забеременела, после того, как в Калифорнии приняли закон, позволяющий переводить в женские тюрьмы преступников, которые внезапно стали идентифицировать себя женщинами.


Еще одна история произошла в Нью-Джерси, где вместе с 800 биологическими женщинами содержатся 27 мужчин, считающих себя леди. При этом эти самые дамы с сюрпризом вовсю пользуются данными им природой половыми органами. В итоге сразу две сокамерницы забеременели от третьей, которая назвалась женщиной и обрюхатила подружек. Просто так сидеть скучно - отчего бы не скрасить длинные вечера приятным занятием.




Судить Деми за изнасилование не будут, потому что секс произошёл по обоюдному желанию - только на фоне этой истории Американский союз гражданских свобод (ACLU), топивший за права трансгендеров, выглядит как-то жалко.


Впрочем, теперь всех недомужчин-недоженщин этапируют по биологическому принципу. Родился мужчиной - отбывать наказание будешь на мужской зоне. Даже если красишь глаза и носишь длинные волосы.


  • запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Дональд Трамп   заключенные   совместное содержание   трансгендеры   тюрьма   указ   
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42  комментария
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25k
GROMOZEKA 5 часов назад
Что можно сказать с уверенностью, так это то, что с этим клоуном, скучно не будет никому
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1k
рулон обоев 49 минут назад
трамп наводит шороху,лишил иностранной помощи на 90 дней иностранные государства в том числе и украину
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19k
Григорий Бабкин Час назад
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vozmez_die Час назад
Во, веселуха!
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27k
Slawa49 2 часа назад
ну держитесь девочки)))))))))))))))
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2k
Alexandr 3 часа назад
А вазелин им выдали, или они его не заслужили?
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33k
Kladbische 3 часа назад
Скоро во всех тюрьмах США.

Вечер в хату! Ну что петухи есть? Отзовитесь! Мыыы тут, у параши. Ну двигайтесь, вместе сидеть будем.
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5k
Вольдемар 3 часа назад
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10k
alex9845 4 часа назад
Одно дело когда там полный переход, то есть пиписька,сиськи,гормоны, и другое дело когда рандомный мужик заявляет что он вдруг нашёл в себе женщину и хочет жить со всеми причиндалами дальше.В женской тюрьме,или ходить с девочками в душ. В этом смысле Трампу +. Кстати и Путин никого не гонит, но беспредела не допускает+
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4k
Daimos 4 часа назад
А женщины, которые под мужиков косили, до этого были в мужских зонах?
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11k
РАТНИК 4 часа назад
милости прошу к нашему шалашу
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8k
livaneth 4 часа назад
Последняя картинка хороша, но Трампу явно не хватает сигареты.
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−9
Валентин 4 часа назад
Не слабо петушатник подняли, я так понимаю теперь будет "влажная" зона
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13k
Летучий Мыш 4 часа назад
Это что ж, трансгендерам с членом в женском спорте не выступать? Безобразие! А как же рекорды?
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16k
Zhora 4 часа назад
Ну зато они там познают много мужской любви! О которой так мечтали
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5k
Rom 4 часа назад
Вот это нормально! Вообще не понятно, с какого такого х мужиков к бабам сажали. Правильно, даже если накрасился, ты все равно мужик. Так что это был беспредел полный....
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10k
Евгений 4 часа назад
ну теперь их точно переведут в женский разряд
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1k
Петр Петров 4 часа назад
Понеслась
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188k
parallax 5 часов назад
У кого-то скоро будет секс.
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128
Валерий Beerbelly 5 часов назад
Хороший подгон пацанам, теперь они самые преданные сторонники Трампа.
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73k
turyst 5 часов назад
Ну... Наверное, если органы отчекрыжили, то можно и к женщинам посадить.

Или, раз заявил, что женщина, то отчекрыжить принудительно, а потом и в женскую тюрьму посадить.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3021 пост (3013 в горячем)

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