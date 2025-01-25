Трамп распорядился перевести трансгендерных* женщин-заключённых в мужские тюрьмы

Эпоха власти лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, похоже, подошла к концу. С приходом к власти Д.Трампа представителям ЛГБТ* стало крайне некомфортно заявлять о своих правах.

Буквально в первый же день президентства республиканец подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. В этом документе, который называется «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве» сообщается, что в США на государственном уровне будут закреплены следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). И лишь они. В анкетах ведомств упразднят вопрос о гендерной идентичности.

Затем новоизбранный президент запретил вывешивать радужные и прочие срамные флаги на государственных зданиях (теперь на флагштоках может красоваться только символ США или военные стяги). А теперь осуждённые "боевые вертолёты", которые идентифицируют себя дамами, но являются биологическими мужчинами, не попадут в женские отделения тюрьмы.



