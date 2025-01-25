Трамп распорядился перевести трансгендерных* женщин-заключённых в мужские тюрьмы

Раньше эти преступники сидели в женских отделениях и проявляли активный интерес к сокамерницам. Теперь этому беспределу придёт конец.
Эпоха власти лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, похоже, подошла к концу. С приходом к власти Д.Трампа представителям ЛГБТ* стало крайне некомфортно заявлять о своих правах.
Буквально в первый же день президентства республиканец подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. В этом документе, который называется «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве» сообщается, что в США на государственном уровне будут закреплены следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). И лишь они. В анкетах ведомств упразднят вопрос о гендерной идентичности.
Затем новоизбранный президент запретил вывешивать радужные и прочие срамные флаги на государственных зданиях (теперь на флагштоках может красоваться только символ США или военные стяги). А теперь осуждённые "боевые вертолёты", которые идентифицируют себя дамами, но являются биологическими мужчинами, не попадут в женские отделения тюрьмы.
Отбывать наказание им придётся среди мускулистых и не очень сидельцев, не менявших пол. Федеральные тюрьмы получили от главы государства соответствующее распоряжение - сообщает The New York Times.
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Разумеется, этот приказ был раскритикован защитниками прав трансгендерных людей и заключенных, которые заявили, что он подвергнет их опасности. Адвокаты уверены, что трансы станут лёгкой добычей сидельцев-насильников. Однако никто из них не вспоминает о чудовищных историях домогательств и изнасилований, учинённых трансгендерами в женских тюрьмах.
В Британии мужчину-трансгендера Карен Уайт, ранее известного как Дэвид Томпсон, перевели из мужской колонии в женскую, где он изнасиловал нескольких заключенных.
Не лучше обстоят дела и в США. Правозащитная организация WoLF сообщала, что как минимум одна заключённая забеременела, после того, как в Калифорнии приняли закон, позволяющий переводить в женские тюрьмы преступников, которые внезапно стали идентифицировать себя женщинами.
Еще одна история произошла в Нью-Джерси, где вместе с 800 биологическими женщинами содержатся 27 мужчин, считающих себя леди. При этом эти самые дамы с сюрпризом вовсю пользуются данными им природой половыми органами. В итоге сразу две сокамерницы забеременели от третьей, которая назвалась женщиной и обрюхатила подружек. Просто так сидеть скучно - отчего бы не скрасить длинные вечера приятным занятием.
Судить Деми за изнасилование не будут, потому что секс произошёл по обоюдному желанию - только на фоне этой истории Американский союз гражданских свобод (ACLU), топивший за права трансгендеров, выглядит как-то жалко.
Впрочем, теперь всех недомужчин-недоженщин этапируют по биологическому принципу. Родился мужчиной - отбывать наказание будешь на мужской зоне. Даже если красишь глаза и носишь длинные волосы.
- запрещены в РФ
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Вечер в хату! Ну что петухи есть? Отзовитесь! Мыыы тут, у параши. Ну двигайтесь, вместе сидеть будем.
Или, раз заявил, что женщина, то отчекрыжить принудительно, а потом и в женскую тюрьму посадить.