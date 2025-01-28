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20 пёселей, ставших фотобомбами и взорвавших сознание

20 пёселей, ставших фотобомбами и взорвавших сознание

Автор:
28 января 2025 12:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   Питомец   Пёс   Юмор   поза   смешно   снимок   собака   фото   фотобомба   
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Прелесть фотобомбы в спонтанности снимка. И хотя они оказываются испорченными, зачастую такие фотки становятся любимыми и популярными, в отличие от прилизанных студийных.

Втройне весело, когда фотобомбы взрывают братья наши меньшие. Ведь у них это выходит с огоньком, искренне и очень позитивно.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   Юмор   поза   смешно   снимок   собака   фото   фотобомба   
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