20 пёселей, ставших фотобомбами и взорвавших сознание

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Прелесть фотобомбы в спонтанности снимка. И хотя они оказываются испорченными, зачастую такие фотки становятся любимыми и популярными, в отличие от прилизанных студийных.
Втройне весело, когда фотобомбы взрывают братья наши меньшие. Ведь у них это выходит с огоньком, искренне и очень позитивно.
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