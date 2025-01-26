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В Европарламенте призвали запретить песню «Сигма Бой» из-за «продвижения патриархальных идей»

В Европарламенте призвали запретить песню «Сигма Бой» из-за «продвижения патриархальных идей»

Автор:
26 января 2025 17:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   европарламент   запрет   композиция   песня   сигма бой   
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По словам депутата из Германии, трек плохо влияет на молодёжь.

17 декабря в Европарламенте обсуждали «дезинформацию и историческая фальсификацию». Тогда выступила депутат Нела Риль, она из социально-либеральной партии Volt и представляет Германию.

Мадам заявила, что Россия продвигает свою культуру и взгляды на мир… через песню «Сигма Бой». Тогда её выступление никого не взволновало, но вчера она выложила фрагмент речи в соцсети и он разлетелся по интернету.

Сигма Бой» - это вирусная русская фраза, используемая в социальных сетях и передающая патриархальное и пророссийское мировоззрение. Она наиболее популярна среди подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения через социальные сети, - сообщила Риль.

Евродепутат призвала бороться с такими «тонкими проникновениями и фальсификациями». И предложила запретить трек.

Вот эта песня - можете оценить её «патриархальность».

Песня «Сигма Бой» появилась в октябре 2024 года. Её исполняют Светлана Чертищева и Мария Яновская, первой 11 лет, второй - 12. Композиция стала очень популярной и  набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров. Потом она разошлась по всему миру.


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Метки: Видео   европарламент   запрет   композиция   песня   сигма бой   
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82  комментария
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25k
GROMOZEKA 3 часа назад
« Сигма Бой» - это вирусная русская фраза,»

Сигма бой…….русская фраза…..
Действительно!
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1k
Дед Мазай 8 минут назад
Есть выход проще - им нужно запретить европейцам рожать детей. Тогда и влиять не на кого будет. Вопрос закрыт.
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119
Олег Назаров 18 минут назад
Одна коричневая субстанция пытается запретить другую коричневую субстанцию.
Ну и на здоровье.
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4k
Daimos 22 минуты назад
Как вообще можно что либо запретить в самых свободных странах?
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63k
Aleksandr 39 минут назад
Предлагаю Европарламенту запретить песню крокодила Гены "Голубой вагон" из-за слов "катится, катится голубой вагон".
Это явный призыв к насилию над ЛГБТ+!
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3k
integral11 39 минут назад
Самое интересное, что против выступает какая - то полунегритянская коза!
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8k
Александр Час назад
А можно перевод? Ну, чтобы понимать о чём там "говорится"? А то, "сигма-бой, сигма-бой... Что эти нынешние дети понимают под словом" сигма"?
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335
Liberman Час назад
Дети: ух, это ещё и запрещенка? Ваще супер! Теперь это в сто раз круче!!!
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21k
Михаил Гривин Час назад
Их даже не смутило, что эта "песня" - бессмысленный набор звуков, изданный малолетками.
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26k
Валерий Час назад
пожалуйста, лесбухи и 3.14дорасы, не останавливайтесь!
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135
lwxx rl 2 часа назад
Я-я-я, дасиш фантастиш Нела Риль истинная немка.
Тема ее сисек и прочего рабочего инструмента в Германии не раскрыта.
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811
Виктор Сухов 2 часа назад
Меня тут заинтересовала сама процедура запрета.
Разве придурки из европарламента могут что либо запретить?
Да и если бы смогли. как это сделать то?
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3k
max 2 часа назад
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9k
grigorenko vladislav 2 часа назад
"Тогда выступила депутат Нела Риль, она из социально-либеральной партии Volt и представляет Германию." ??? В самой Германии вообще знают о существовании партии Volt? Какую Германию и вообще кого может представлять эта, судя по внешности, "коренная немка"? Или в Европарламенте цепляют всех таких вот Voltов, потому что у самих не все вОльты в колоде?
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1k
Игорь 2 часа назад
А нам то что тогда делать, когда ежесуточно не одна песенка, а тысячи западных льется из каждого утюга... ну какие то тупицы присутствуют в европарламенте, даже как то стыдно за них... школу то хоть она закончила или по партийному списку попала...? Тут пишут , что она из "зеленых" и если это так, то все понятно.... у них все больны на голову...
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15k
Доктор 2 часа назад
Поставьте им Тату - мальчик гей ))))
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8k
Slowly 2 часа назад
Хуже этой песни может быть только предложение европидаров запретить её.
А вообще, продюсер не просто так свой хлеб ест, если до ЕП добрался. Если бы не новость, я бы хрен узнал про этот треш.
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20k
Владимир 2 часа назад
Новопитушиный язык. Я и в РФ бы запретил!
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24k
BiZ 2 часа назад
ладно было бы альфа бой. но сигма!!! патриархальный сигма.. это у них небось там где-то. в заморских странах с баклажанной икрой..
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1k
Мист 2 часа назад
ес выродки они такие.....как говорится без шансов, только сжигать
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136
Валерий Beerbelly 2 часа назад
Да я бы тоже запретил,но по другим причинам.
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