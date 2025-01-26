В Европарламенте призвали запретить песню «Сигма Бой» из-за «продвижения патриархальных идей»

По словам депутата из Германии, трек плохо влияет на молодёжь.
17 декабря в Европарламенте обсуждали «дезинформацию и историческая фальсификацию». Тогда выступила депутат Нела Риль, она из социально-либеральной партии Volt и представляет Германию.
Мадам заявила, что Россия продвигает свою культуру и взгляды на мир… через песню «Сигма Бой». Тогда её выступление никого не взволновало, но вчера она выложила фрагмент речи в соцсети и он разлетелся по интернету.
Сигма Бой» - это вирусная русская фраза, используемая в социальных сетях и передающая патриархальное и пророссийское мировоззрение. Она наиболее популярна среди подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения через социальные сети, - сообщила Риль.
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Евродепутат призвала бороться с такими «тонкими проникновениями и фальсификациями». И предложила запретить трек.
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Вот эта песня - можете оценить её «патриархальность».
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Песня «Сигма Бой» появилась в октябре 2024 года. Её исполняют Светлана Чертищева и Мария Яновская, первой 11 лет, второй - 12. Композиция стала очень популярной и набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров. Потом она разошлась по всему миру.
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Сигма бой…….русская фраза…..
Действительно!
Ну и на здоровье.
Это явный призыв к насилию над ЛГБТ+!
Разве придурки из европарламента могут что либо запретить?
Да и если бы смогли. как это сделать то?
А вообще, продюсер не просто так свой хлеб ест, если до ЕП добрался. Если бы не новость, я бы хрен узнал про этот треш.