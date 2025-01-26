В Европарламенте призвали запретить песню «Сигма Бой» из-за «продвижения патриархальных идей»

17 декабря в Европарламенте обсуждали «дезинформацию и историческая фальсификацию». Тогда выступила депутат Нела Риль, она из социально-либеральной партии Volt и представляет Германию.

Мадам заявила, что Россия продвигает свою культуру и взгляды на мир… через песню «Сигма Бой». Тогда её выступление никого не взволновало, но вчера она выложила фрагмент речи в соцсети и он разлетелся по интернету.