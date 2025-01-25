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В Анапе владельцы гостиниц массово распродают бизнес

В Анапе владельцы гостиниц массово распродают бизнес

Автор:
25 января 2025 23:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Анапа   Гостиницы   мазут   объявления   танкеры   турбизнес   экологическая катастрофа   
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По данным СМИ, за последние дни на различных ресурсах появилось около сотни объявлений о продаже гостиниц.


Владельцы гостиниц в Анапе начали массово избавляться от бизнеса. За последние несколько дней на различных интернет-ресурсах с объявлениями появилось около сотни новых предложений из города-курорта, чьи пляжи пострадали от разлива мазута.

Сообщается, что недвижимость в объявлениях представлена на любой вкус и карман — от небольших коттеджей стоимостью 15 млн рублей, до приличных отелей за четверть миллиарда рублей. Причина массового желания предпринимателей избавиться от недвижимости очевидна. Однако в беседе с журналистами они уверяют, что их бизнес прибыльный, заполняемость номеров стопроцентная, а их желание продать бизнес совершенно не связано с экологической обстановкой. Некоторые и вовсе всячески пытаются избежать вопросов о недавней катастрофе и ситуации с пляжами. Впрочем, есть и те, которые признают, что пляжи серьёзно пострадали, они боятся неопределённости и, конечно, потерять деньги.

Впрочем, «эпидемия» распродаж затронула не только гостиничный бизнес, но также рестораны, кафе, парикмахерские и другие заведения, чей доход серьёзно зависит от туристов.

Напомним, что вчера министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время онлайн-встречи с президентом пообещал полностью очистить пляжи к маю 2026 года. По словам министра, это связано с тем, что осевшие на дне моря сгустки мазута повторно загрязнят пляжи, как только станет теплее. Поэтому этим летом на большей части популярных пляжей российского черноморского побережья будут проходить работы, а отдыха, следовательно, не будет. Какой ущерб понесёт бизнес, а также флора и фауна, пока неизвестно. В Росприроднадзоре пообещали его подсчитать за три месяца. Затем счёт выставят виновникам загрязнения, взимать его намерены через суд.

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Метки: Анапа   Гостиницы   мазут   объявления   танкеры   турбизнес   экологическая катастрофа   
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11  комментариев
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25k
GROMOZEKA 3 часа назад
Неужели на трассах будет посвободнее?
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573
ya da Час назад
Армяшки вонючие побежали
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2k
Dema Час назад
Когда вместо танкера дырявое просроченное корыто,если бардак,то он повсюду.
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19k
Bill 2 часа назад
Любая гостиница - это бизнес. И он всегда продается.
В Анапу всё равно поедут. Не все же любят купаться. Некоторые вообще не выходят за границы отеля.
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45k
albedo 2 часа назад
Не знаю кто чего распродает, но бронировал квартиру в Геленджике на август.
Еле нашел и цена выросла на 20%!,,,
И это за 8 месяцев до поездки.
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233
Алексей Немо 2 часа назад
как мне жалько кубанойдов! НЕПЕРЕДАТЬ!))
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Burzum
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