В Анапе владельцы гостиниц массово распродают бизнес

По данным СМИ, за последние дни на различных ресурсах появилось около сотни объявлений о продаже гостиниц.
Владельцы гостиниц в Анапе начали массово избавляться от бизнеса. За последние несколько дней на различных интернет-ресурсах с объявлениями появилось около сотни новых предложений из города-курорта, чьи пляжи пострадали от разлива мазута.
Сообщается, что недвижимость в объявлениях представлена на любой вкус и карман — от небольших коттеджей стоимостью 15 млн рублей, до приличных отелей за четверть миллиарда рублей. Причина массового желания предпринимателей избавиться от недвижимости очевидна. Однако в беседе с журналистами они уверяют, что их бизнес прибыльный, заполняемость номеров стопроцентная, а их желание продать бизнес совершенно не связано с экологической обстановкой. Некоторые и вовсе всячески пытаются избежать вопросов о недавней катастрофе и ситуации с пляжами. Впрочем, есть и те, которые признают, что пляжи серьёзно пострадали, они боятся неопределённости и, конечно, потерять деньги.
Впрочем, «эпидемия» распродаж затронула не только гостиничный бизнес, но также рестораны, кафе, парикмахерские и другие заведения, чей доход серьёзно зависит от туристов.
Напомним, что вчера министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время онлайн-встречи с президентом пообещал полностью очистить пляжи к маю 2026 года. По словам министра, это связано с тем, что осевшие на дне моря сгустки мазута повторно загрязнят пляжи, как только станет теплее. Поэтому этим летом на большей части популярных пляжей российского черноморского побережья будут проходить работы, а отдыха, следовательно, не будет. Какой ущерб понесёт бизнес, а также флора и фауна, пока неизвестно. В Росприроднадзоре пообещали его подсчитать за три месяца. Затем счёт выставят виновникам загрязнения, взимать его намерены через суд.
Источник:
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Про какие танкеры речь?
В Анапу всё равно поедут. Не все же любят купаться. Некоторые вообще не выходят за границы отеля.
Еле нашел и цена выросла на 20%!,,,
И это за 8 месяцев до поездки.
Такая покупка никогда не окупится (почти каламбур)
Покупателей не будет.