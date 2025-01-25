В Анапе владельцы гостиниц массово распродают бизнес





Владельцы гостиниц в Анапе начали массово избавляться от бизнеса. За последние несколько дней на различных интернет-ресурсах с объявлениями появилось около сотни новых предложений из города-курорта, чьи пляжи пострадали от разлива мазута.





Сообщается, что недвижимость в объявлениях представлена на любой вкус и карман — от небольших коттеджей стоимостью 15 млн рублей, до приличных отелей за четверть миллиарда рублей. Причина массового желания предпринимателей избавиться от недвижимости очевидна. Однако в беседе с журналистами они уверяют, что их бизнес прибыльный, заполняемость номеров стопроцентная, а их желание продать бизнес совершенно не связано с экологической обстановкой. Некоторые и вовсе всячески пытаются избежать вопросов о недавней катастрофе и ситуации с пляжами. Впрочем, есть и те, которые признают, что пляжи серьёзно пострадали, они боятся неопределённости и, конечно, потерять деньги.