3 факта о фальшивых проявлениях Японии

Многие пожилые люди в Японии одиноки и испытывают трудности. Некоторые для их решения даже предпочитают… сесть в тюрьму.

Представьте себе комнаты, заполненные пожилыми людьми. Они медленно шаркают по коридорам, некоторые пользуются ходунками. Работники помогают им осуществлять гигиенические процедуры, принимать пищу, передвигаться и принимать препараты.

Но это не дом престарелых - это крупнейшая в Японии женская тюрьма. Население здесь отражает стареющее общество и проблему одиночества.