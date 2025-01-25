3 факта о фальшивых проявлениях Японии

Япония – одна из самых уединённых и загадочных стран планеты. Её жители с честью хранят древнее наследие своих предков.
Но у жителей Страны восходящего солнца в современных реалиях есть и немало заморочек, которые кажутся нелепыми и странными.
Многие пожилые люди в Японии одиноки и испытывают трудности. Некоторые для их решения даже предпочитают… сесть в тюрьму.
Представьте себе комнаты, заполненные пожилыми людьми. Они медленно шаркают по коридорам, некоторые пользуются ходунками. Работники помогают им осуществлять гигиенические процедуры, принимать пищу, передвигаться и принимать препараты.
Но это не дом престарелых - это крупнейшая в Японии женская тюрьма. Население здесь отражает стареющее общество и проблему одиночества.
Такайоши Ширанага, сотрудник женской тюрьмы Точиги, расположенной к северу от Токио, рассказал что есть даже люди, которые говорят, что готовы платить 20 000 или 30 000 иен (13-20 тыс. рублей) в месяц, если смогут остаться здесь навсегда.
Женщины в Точиги живут за решёткой и вынуждены трудиться на тюремных фабриках. Но многих это вполне устраивает. Ведь они получают пищу, помощь, медицинский уход и, конечно, общение, которого им не хватает по ту сторону стен.
Есть люди, которые приходят сюда, потому что им холодно или они голодны. Те, кто заболевает, могут получать бесплатное медицинское обслуживание, пока они находятся в тюрьме, но как только они выходят, им приходится платить за это самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше.
По всей Японии с 2003 по 2022 год число заключённых в возрасте 65 лет и старше увеличилось почти в четыре раза, и это изменило характер тюремного заключения. Ширанага рассказал, что охранники теперь должны менять заключённым подгузники, помогать мыться, есть.
На данный момент это больше похоже на дом престарелых, чем на тюрьму, полную преступников.
Конечно, власти рассматривают предложения по обеспечению доступности жилья и льгот для максимального количества пожилых, и 10 муниципалитетов по всей стране уже тестируют инициативы по поддержке стариков, у которых нет близких родственников.
Но будет ли этого достаточно в стране с одним из самых высоких в мире показателей продолжительности жизни и самым низким уровнем рождаемости?
«Кафе, управляемое вашим другом» или «Кафе, управляемое вашими друзьями» - как вам такое название? Очень говорящее и буквальное. Такое место существует токийском районе Харадзюку, который всегда находится в авангарде молодёжных культурных тенденций.
Здесь работают актёры, модели и творческие работники индустрии развлечений, которые за деньги притворяются друзьями посетителей.
Этот уникальный подход к обслуживанию клиентов особенно ярко проявляется в Японии.
Кафе работает всего пару лет. Но пользуется популярностью как среди взрослых, так и среди молодёжи. Пожалуй, главная причина – потеря социальных навыков. Ведь у многих японцев нет реальных друзей, с которыми можно было бы сходить в кафешку и просто поболтать. Всё оттягивает на себя виртуальный мир и гаджеты.
А такое заведение – отличный, хотя и заставляющий задуматься способ ощутить себя живым и, возможно, создать новые или восстановить старые дружеские связи.
Мужчина предлагает «страстные хвалебные услуги» на улице, чтобы расплатиться с долгами, и зарабатывает 60 долларов в день.
Японец, задолжавший по карточным играм шесть миллионов иен (более 3,7 млн рублей), осуществил свою детскую мечту стать уличным артистом. Предлагая прохожим «услугу страстного восхваления», он вдохновляет многих людей в Интернете.
По сообщению японской газеты Asahi, человек, известный как «Хвалящий дядюшка», был обнаружен на улицах Японии.
Его видели с плакатом, на котором написано «Я буду горячо хвалить тебя». Мужчина зарабатывает чаевые, делая комплименты прохожим.
43-летний даритель комплиментов рассказал, что в возрасте 18 лет он пристрастился к азартным играм и накопил огромные долги.
После того, как его отец перенёс инсульт, он больше не мог оплачивать ипотеку и остался без крова.
В 2021 году он уволился с работы, чтобы осуществить свою детскую мечту - стать уличным артистом.
Не обладая традиционными талантами, такими как пение или фокусы, он придумал предложить услугу восхваления.
«Хвалящий дядюшка» подчеркнул, что делать искренние комплименты незнакомым людям непросто:
Восхваление чьих-то внутренних качеств при первой встрече может показаться неискренним, поэтому я часто начинаю с их внешности. Когда другие радуются, я тоже чувствую себя счастливым. Вот почему я продолжаю это делать в течение трёх лет.
Он также подбирает свои комплименты в зависимости от личных ситуаций. Хвалитель посетил 31 префектуру Японии и намерен распространить свой бизнес на все 47.
Несмотря на то, что ему приходится жить в интернет-кафе и недорогих отелях, он не выражает сожалений, считая, что важнее всего жить настоящим и наслаждаться жизнью.
Пользователи выразили ему восхищение, а некоторые даже надеются попробовать это сами.
Источник:
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