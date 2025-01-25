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Сообщество Без кота и жизнь не та 3099 постов • 549 подписчиков подписаться
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Кошка работает в парикмахерской, помогая мастеру стричь детей

Кошка работает в парикмахерской, помогая мастеру стричь детей

Автор:
25 января 2025 09:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   парикмахерская   прическа   фото   
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Далеко не все дети спокойно воспринимают поход в парикмахерскую. Малыши либо боятся стрижки, либо не могут спокойно посидеть и дать мастеру сделать свою работу.


Впрочем, в парикмахерской на острове Банги (Малайзия) такой проблемы нет, и это благодаря трюку, который сотрудники назвали «трюк с мяуканьем».


Всё просто. Маленьким посетителям показывают кошку, и дети, рассматривая животное, забывают о том, что их стригут.


Кроме того, кошку кладут рядом с детишками, чтобы они могли погладить симпатичную зверушку.


«Трюк с мяуканьем» очень понравился пользователям интернета, хотя некоторые из них и отметили, что сама кошка порой не выглядит радостной. Что ж, рабочие будни — это довольно тяжело. Однако, кошке не стоит жаловаться — по окончании каждой рабочей смены она получает вдосталь вкусных кошачьих консервов.


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Метки: Видео   животные   кот   парикмахерская   прическа   фото   
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serega57_ 3 часа назад
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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