Кошка работает в парикмахерской, помогая мастеру стричь детей

Далеко не все дети спокойно воспринимают поход в парикмахерскую. Малыши либо боятся стрижки, либо не могут спокойно посидеть и дать мастеру сделать свою работу.
Впрочем, в парикмахерской на острове Банги (Малайзия) такой проблемы нет, и это благодаря трюку, который сотрудники назвали «трюк с мяуканьем».
Всё просто. Маленьким посетителям показывают кошку, и дети, рассматривая животное, забывают о том, что их стригут.
Кроме того, кошку кладут рядом с детишками, чтобы они могли погладить симпатичную зверушку.
«Трюк с мяуканьем» очень понравился пользователям интернета, хотя некоторые из них и отметили, что сама кошка порой не выглядит радостной. Что ж, рабочие будни — это довольно тяжело. Однако, кошке не стоит жаловаться — по окончании каждой рабочей смены она получает вдосталь вкусных кошачьих консервов.
Источник:
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