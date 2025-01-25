Кошка работает в парикмахерской, помогая мастеру стричь детей

Впрочем, в парикмахерской на острове Банги (Малайзия) такой проблемы нет, и это благодаря трюку, который сотрудники назвали «трюк с мяуканьем».



Всё просто. Маленьким посетителям показывают кошку, и дети, рассматривая животное, забывают о том, что их стригут.



