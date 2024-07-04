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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
04 июля 2024 21:37
Метки: СССР   история   фото   
1737
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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15  комментариев
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2k
Елизавета 2 дня назад
У меня муж служил в Гвардейском учебном мотострелковом полку имени Красных латышских стрелков в Адажах, Латвия. Так в 1991 году наши все были на казарменном положении. Только ждали команду на уничтожение всех этих сепаратистов на так называемых "баррикадах". Помню, как он пришёл через день со службы..., и мы поняли, что Страны у нас больше нет...
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5k
sibull 2 дня назад
Из матрёшек дымовухи не хуже, чем и теннисных шариков получались.
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32k
Сталкер 2 дня назад
Последняя: пацан крут! Вертушка (не самая плохая!), наушники (тоже не самые дешёвые), цветомузыка!
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32k
Сталкер 2 дня назад
Предбанник?
Или отстойник?
)))

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32k
Сталкер 2 дня назад
На "Весну-211" аж 8 штук нужно было!!!


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124
Andrei Сталкер День назад
Между прочим, самый дифситный формат. Легче всего можно было купить 373.
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32k
Сталкер 2 дня назад
Разлив.

Школота не поймёт. )

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32k
Сталкер 2 дня назад
Фольгу на карандаш, одна сторона глухая. Внутрь – этого топлива.
Из второй стороны – сопло. Греем спичкой... И-и – полетели!


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593
Самуил Маршак 2 дня назад
7. Шарики для пинг-понга замечательно дымили !
11. Мальчик точит сразу 2 мороженых. Мороженое реально вкусное. В полупрозрачном вафельном стаканчике.
13. Все 9 девушек - 100% натурель! Вот были времена!
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2k
Елизавета 2 дня назад
Вопрос о том, что такое - Родина? Разметало нас всех, как семена того одуванчика...
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14k
MPEG-8 2 дня назад
Комментарий к фото
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5629 постов (5620 в горячем)

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