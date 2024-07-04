«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит...

На Урале спасли 14-летнюю девочку, которую пытался затащить в...

В Ленинградской области полиция навестила цыган - и попала на свадьбу

Приглашённые на Олимпиаду российские борцы отказались от участия в...

Просто гифки, всякие и разные

Скандал в школе Нальчика дошел до Госдумы

Идеальный косплей на «GTA: San Andreas» показал мастеров актерской...

Мужики оценят

20 невероятных мест на Земле, которые выглядят как сказка

Актёр Дэнни Трехо устроил потасовку на праздновании Дня...

В Испании вводят штраф за мочеиспускание в море

Депутатам хотят запретить иметь недвижимость за границей

В Дагестане вновь задержали бывшего главу Сергокалинского района

"Мы помогаем людям": блогер построил 100 домов и раздал их...

Три сестры и результаты их ринопластики⁠⁠

Подростки устроили погром на частной парковке и разбили 4 автомобиля

8 крышесносных проектов из СССР, которые так и не были построены

Китайских котов уже ни чем не удивишь