1737
25
Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
×
Источник:
Еще крутые истории!
- "Вёл себя пафосно и хамил": люди рассказали, как прошли их встречи с нашими звёздами
- "Фура впечаталась в метре от нас": люди рассказали, как чудом избежали трагедии
- "За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в подростковом возрасте
- Жизнь без вранья. Алексей Макарович Смирнов
- Бодибилдерша Викторианской эпохи
Новости партнёров
реклама
Или отстойник?
)))
Школота не поймёт. )
11. Мальчик точит сразу 2 мороженых. Мороженое реально вкусное. В полупрозрачном вафельном стаканчике.
13. Все 9 девушек - 100% натурель! Вот были времена!