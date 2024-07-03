Более трёх тонн кокаина обнаружили эквадорские полицейские в коробках с бананами для России

Национальная полиция Эквадора в рамках антинаркотического рейда обнаружила в порту города Пуэрто Боливар 3 тонны и 183 килограмма кокаина. Отмечается, что наркотик был спрятан внутри партии с бананами, которая была отгружена для отправки в порт Санкт-Петербурга.





Всего в контейнере с бананами полицейские обнаружил 3190 упаковок с кокаином. Как отмечают правоохранительные органы, в Эквадоре такое количество наркотика стоит примерно 6,3 млн долларов, а в России цена на эту же партию взлетала примерно до 254,6 млн долларов.