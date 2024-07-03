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Более трёх тонн кокаина обнаружили эквадорские полицейские в коробках с бананами для России

Более трёх тонн кокаина обнаружили эквадорские полицейские в коробках с бананами для России

Автор:
03 июля 2024 18:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Россия   Эквадор   кокаин   контрабанда   полиция   порт   
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Контейнер с наркотиками должен был попасть в порт Санкт-Петербурга.

Национальная полиция Эквадора в рамках антинаркотического рейда обнаружила в порту города Пуэрто Боливар 3 тонны и 183 килограмма кокаина. Отмечается, что наркотик был спрятан внутри партии с бананами, которая была отгружена для отправки в порт Санкт-Петербурга.


Всего в контейнере с бананами полицейские обнаружил 3190 упаковок с кокаином. Как отмечают правоохранительные органы, в Эквадоре такое количество наркотика стоит примерно 6,3 млн долларов, а в России цена на эту же партию взлетала примерно до 254,6 млн долларов.

По делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере местные правоохранители арестовали двух человек, включая президента торговой компании, которая, предположительно, стоит за экспортом кокаина. Задержанным грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.

В полиции Эквадора отметили, что только в этом году правоохранители изъяли свыше 140 тонн кокаина и арестовали более 6 тысяч человек.

Напомним, что в марте нынешнего года в Большом порту Санкт-Петербурга российские таможенники в контейнере с бананами из Бельгии обнаружили 11 килограмм кокаина. Стоимость наркотика в ФТС оценили в более чем 165 млн рублей.

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Метки: Видео   Россия   Эквадор   кокаин   контрабанда   полиция   порт   
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5  комментариев
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Веселый Пук 21 минуту назад
Так наши вроде через посольство отправляют диппочтой.
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Fishki_surfer 13 минут назад
Более трёх тонн кокаина обнаружили эквадорские полицейские в коробках с бананами для РоссииПосмотреть
Более трёх тонн кокаина обнаружили эквадорские полицейские в коробках с бананами для России
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18k
Nikita 15 минут назад
Обычно пролистываю твои посты... А тут прятм УХ! Хорошая новость
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Алексей 53 минуты назад
Ура ура! Скудоблеева и Помет соловьиный наконец то на недельку отдохнут... (политический мониторинг)
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9k
rutt Час назад
Кучно кокс изымать начали, по всем фронтам зелибобика обложили. Скоро сам с капитуляцией приползёт, сдаст останки хохлянда за пару дорожек
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Burzum
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