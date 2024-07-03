Более трёх тонн кокаина обнаружили эквадорские полицейские в коробках с бананами для России

Контейнер с наркотиками должен был попасть в порт Санкт-Петербурга.
Национальная полиция Эквадора в рамках антинаркотического рейда обнаружила в порту города Пуэрто Боливар 3 тонны и 183 килограмма кокаина. Отмечается, что наркотик был спрятан внутри партии с бананами, которая была отгружена для отправки в порт Санкт-Петербурга.
Всего в контейнере с бананами полицейские обнаружил 3190 упаковок с кокаином. Как отмечают правоохранительные органы, в Эквадоре такое количество наркотика стоит примерно 6,3 млн долларов, а в России цена на эту же партию взлетала примерно до 254,6 млн долларов.
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По делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере местные правоохранители арестовали двух человек, включая президента торговой компании, которая, предположительно, стоит за экспортом кокаина. Задержанным грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.
В полиции Эквадора отметили, что только в этом году правоохранители изъяли свыше 140 тонн кокаина и арестовали более 6 тысяч человек.
Напомним, что в марте нынешнего года в Большом порту Санкт-Петербурга российские таможенники в контейнере с бананами из Бельгии обнаружили 11 килограмм кокаина. Стоимость наркотика в ФТС оценили в более чем 165 млн рублей.
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