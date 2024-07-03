Учительница года!

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Учительница из Индии использовала нейросети, чтобы сгенерировать изображения со взрослыми и успешными учениками, и раздала эти картинки своим подопечным ради мотивации к учебе
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