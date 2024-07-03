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Учительница года!

Учительница года!

Автор:
03 июля 2024 09:30
Метки: Индия   учитель   
773
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1
Учительница из Индии использовала нейросети, чтобы сгенерировать изображения со взрослыми и успешными учениками, и раздала эти картинки своим подопечным ради мотивации к учебе

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Метки: Индия   учитель   
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dima423 Полчаса назад
Прикольно, у детей столько радости, и ведь реально такая мелочь может изменить жизнь человека, показать счастливое будущее, дать стимул к развитию) Я например с детства всегда верил что у меня все будет зашибись в будущем, поэтому по жизни шел легко и с удовольствием, и все так и произошло) А многие люди не умеют мечтать не умеют мыслить позитивно, и это большая проблема)
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Serg2001 14 минут назад
Напомнило, как Алиса так же рассказывала одноклассникам, какими знаменитыми и успешными они станут, когда вырастут.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 627 постов (646 в горячем)

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