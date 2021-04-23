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SpaceX запустили очередной экипаж к МКС

SpaceX запустили очередной экипаж к МКС (7 фото + 2 видео)

Автор:
23 апреля 2021 22:46
Сообщество : Космос
Метки: Crew Dragon   Falcon 9   SpaceX   dragon   nasa   мкс   
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Американская компания Spacex, провела успешный запуск миссии CREW - 2, которая доставит к МКС международный экипаж из двух астронавтов NASA, одного астронавта ESA и одного астронавта JAXA.

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Метки: Crew Dragon   Falcon 9   SpaceX   dragon   nasa   мкс   
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5  комментариев
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30k
Дмитрий 2 часа назад
Честно говоря,билборды,которые вдоль дороги стоят с Гагариным и подписью: 2021 год науки и мы первые. На фоне закрытия всех космических программ и "доли" в мкс,как-то убийственно.
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2k
Frank Borman 18 минут назад
А где же батут? Илон, куда ты дел батут?
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3k
aleksander 2 часа назад
Какой-то не патриотичный пост. Однозначно минус
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46k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
а возвращать на этот раз как планируют людей?
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8k
Andrei 3 часа назад
Слишком много пробелов, в данном случае 2 раза "также", "небольшую" и "ненадолго".
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