SpaceX запустили очередной экипаж к МКС

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Американская компания Spacex, провела успешный запуск миссии CREW - 2, которая доставит к МКС международный экипаж из двух астронавтов NASA, одного астронавта ESA и одного астронавта JAXA.
Запуск
Сегодня, 23 апреля, в 5:49 по местному времени (12:49 МСК)с площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, была запущена ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon Endeavour. На борту корабля находятся астронавты Кэтрин Меган Макартур и Шейн Кимбро (NASA), астронавт Европейского космического агентства (ESA), француз Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. На борту МКС они будут работать следующие 6 месяцев.
Для запуска использовалась первая ступень, уже летавшая в миссии CREW-1, а так же корабль, ранее возивший астронавтов в миссии Demo-2, и это был первый случай, когда SpaceX для запуска использовали б/у ракету и корабль. Первая ступень, так же успешно села на платформу OCISLY в океане.
NASA и SpaceX вели прямую трансляцию всего процесса подготовки экипажа, вплоть до выхода корабля на орбиту. SpaceX на своём канале продолжают вести трансляцию из ЦУП, и будут вести стрим вплоть до стыковки корабля с МКС.
После выхода на орбиту, экипаж провёл прямое включение, и провёл не большую экскурсию по капсуле Crew Dragon, показав просторный интерьер и приборную панель корабля.
Стыковка должна произойти в субботу, 24 апреля в 12:09 мск. Тем самым, экипаж МКС не на долго увеличится до 11 человек.
Стыковка должна произойти в субботу, 24 апреля в 12:09 мск. Тем самым, экипаж МКС не на долго увеличится до 11 человек.
Авторский пост
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