SpaceX запустили очередной экипаж к МКС

Для запуска использовалась первая ступень, уже летавшая в миссии CREW-1, а так же корабль, ранее возивший астронавтов в миссии Demo-2, и это был первый случай, когда SpaceX для запуска использовали б/у ракету и корабль. Первая ступень, так же успешно села на платформу OCISLY в океане.