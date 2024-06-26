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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 июня 2024 21:36
Метки: СССР   история   фото   
341
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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17k
Ёшкин кот 3 часа назад
Что я думаю об этом? На последней фотке мучаюсь в сомнениях: там только девочки или нет?
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Falke Ёшкин кот 3 часа назад
Парень там стоит. Широченная штанина брюк видна по моде начала 70х :))
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417
Самуил Маршак Полчаса назад
24 - кто подскажет, что они дорогу перегородили?
Карантин какой?
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417
Самуил Маршак Полчаса назад
У меня на даче и дома в общей сложности 5 штук мясорубок классических.
У кого больше?
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5581 пост (5590 в горячем)

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