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"Значит, слушай сюда, утконос!": владелица ПВЗ отказалась отдавать экс-сотруднице заработанные деньги

"Значит, слушай сюда, утконос!": владелица ПВЗ отказалась отдавать экс-сотруднице заработанные деньги

Автор:
24 июня 2024 17:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ПВЗ   зарплата   конфликт   пункт выдачи заказов   работник ПВЗ   работодатель   рейтинг   
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3

Работница пункта выдачи заказов маркетлпейсов обратилась к владелице ПВЗ с просьбой выдать ей зарплату. Та устроила девушке дичайший разнос.

Девушка отработала 2,5 смены - и никак не может получить свою зарплату. Она решила побеспокоить владелицу ПВЗ, и сделала огромную ошибку, написав ей рано утром. За эту оплошность экс-работница получила суровую отповедь.



Постепенно поток мата и оскорблений стал беспрерывным. Работодательница никак не могла понять, как можно так беспокоиться за какие-то "копейки".

Т.к. владелица ПВЗ, похоже, решила не выплачивать девушке заработанные деньги, та припугнула её обнародованием этой истории.


После того как история стала достоянием соцсетей, рейтинг ПВЗ Елены в 2ГИС пользователи сокрушили до 1/5.


Кстати, девушка не была устроена официально, так что у неё есть возможность наказать работодательницу по полной программе - благо, подтверждения её работы на этом ПВЗ всё-таки есть.



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Метки: Видео   ПВЗ   зарплата   конфликт   пункт выдачи заказов   работник ПВЗ   работодатель   рейтинг   
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9  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник 39 минут назад
шесть утра конечно жёстко, но так разговаривать конечно нельзя. башку б ей подлечить или мужика нормального найти
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1k
Koshak Минуту назад
Мелкая ИП возомнила себя воротилой большого бизнеса хамло. Жаль ребёнка (если конечно он есть). С такой мамкой трудно придётся
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8k
Echo 6 минут назад
Заказать на адрес этого ПВЗ пару мешков навоза и не забирать
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4k
Звёздный странник 8 минут назад
Конец истории где?
В итоге эта Елена осталась у "разбитого корыта" или нет? Во что всё вылилось? Где торжество добра над злом?
Обвал рейтинга - это ещё не победа. Где извинения на камеру и слёзы раскаяния негодяйки? Где привлечение к ответственности и наказание с возмещением ущерба и моральной компенсации?
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5k
Горожанин 23 минуты назад
Предпринимателей нужно наказывать по полной. У них в башке философия конкуренции. Потому без жесткого конкурентного даыленм во взаимоотношениях со стороны работников и общесвенности эти конкурентофильные идиоты ничего не понимают. Они с этим живут, с этой идеей - всё хорошее в жизни это только потому, что тебя конкурент может сожрать. Вот и нужно применять к этим идиотам их философию и чем жёстче и конкурентнее - тем лучше. Без этого они превращаюся в хапуг, свиней и зверей. Это такой социальный класс личностей - все человечное они видят только через призму конкуренции, наживы и прибыли. Просто так быть человеком, без личной выгоды - они это не понимают. Большинство из них такие. Такова их социальная идея. Они с этим живут. Потому с ними жёстче нужно. Иначе просто сядут на голову.
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19k
ron 39 минут назад
Вместо слов "подойди за деньгами в 12:00" - и ВСЁ!!!! - она раздула это на полчаса истерики, да еще и выставила свой ПВЗ как филиал дурки, куда больше никто не пойдет. Это лечить надо, а не насмехаться )))
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2251 пост (2238 в горячем)

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