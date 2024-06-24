"Значит, слушай сюда, утконос!": владелица ПВЗ отказалась отдавать экс-сотруднице заработанные деньги

Работница пункта выдачи заказов маркетлпейсов обратилась к владелице ПВЗ с просьбой выдать ей зарплату. Та устроила девушке дичайший разнос.
Девушка отработала 2,5 смены - и никак не может получить свою зарплату. Она решила побеспокоить владелицу ПВЗ, и сделала огромную ошибку, написав ей рано утром. За эту оплошность экс-работница получила суровую отповедь.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Постепенно поток мата и оскорблений стал беспрерывным. Работодательница никак не могла понять, как можно так беспокоиться за какие-то "копейки".
Т.к. владелица ПВЗ, похоже, решила не выплачивать девушке заработанные деньги, та припугнула её обнародованием этой истории.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Осторожно! Нецензурная лексика!
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После того как история стала достоянием соцсетей, рейтинг ПВЗ Елены в 2ГИС пользователи сокрушили до 1/5.
Кстати, девушка не была устроена официально, так что у неё есть возможность наказать работодательницу по полной программе - благо, подтверждения её работы на этом ПВЗ всё-таки есть.
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В итоге эта Елена осталась у "разбитого корыта" или нет? Во что всё вылилось? Где торжество добра над злом?
Обвал рейтинга - это ещё не победа. Где извинения на камеру и слёзы раскаяния негодяйки? Где привлечение к ответственности и наказание с возмещением ущерба и моральной компенсации?