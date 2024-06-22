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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
22 июня 2024 21:51
Метки: СССР   история   фото   
295
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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369
Самуил Маршак 7 часов назад
Молодость!!!
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44
Петр 4 часа назад
Какие все таки душевные и теплые фотографии.
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1k
Дмитрий 5 часов назад
Умели работать, умели отдыхать, умели жить и ценили то что есть, была дисциплина.
Сейчас блогеры, дрочеры, олигархи, шуты.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5569 постов (5565 в горячем)

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