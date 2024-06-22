Неразрывная связь: страны, города и их знаменитые псы

Большинство историй о знаменитых собаках относятся к двум категориям. Первая – это истории типа Хатико, когда собака отличается невероятной преданностью хозяину, особенно если она длится до самой смерти. Вторая – когда личность пса настолько обаятельна, что целый коллектив или любая другая большая группа людей берёт животное под свою защиту и делает всё возможное, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь.
Собаки-знаменитости из городов-побратимов Эдинбурга (Шотландия) и Сан-Диего (Калифорния) прекрасно демонстрируют обе этих категории.
В Эдинбурге обитает Грейфрайерс Бобби, который прославился тем, что спал на могиле своего хозяина после его смерти. Когда служащего городской полиции Джона Грея, который был ночным обходчиком, не стало (он умер от туберкулёза), Бобби невероятно тяжело перенёс удар судьбы и проводил на могиле Джона на кладбище Грейфрайерс дни и ночи, лишь пару раз в день отлучаясь в ближайший ресторан перекусить. Владелец, узнав о трогательной истории преданности, взял шефство над псом и подкармливал его.
Поражённый верностью Бобби, мэр города Уильям Чэмберс заказал для пса специальный ошейник, где выгравировал своё имя и слово «разрешено». Это было выполнено для того, чтобы бездомную собаку не убили как бродячую.
Памятник Бобби был изготовлен в 1871 году, но поставлен лишь в 1873, спустя год после смерти скай-терьера. Свою вахту на могиле покойного хозяина Бобби нёс 14 лет.
В Сан-Диего живёт Бам – бродячий пёс, известный тем, что прибыл в город как безбилетник и бродяга и полюбился многим местным жителям, которые кормили симпатягу и ухаживали за ним. В то время как Бобби был идеализирован викторианской культурой за его преданность, история Бама о том, как из нищего он превратился практически в принца, нашла отклик в Соединённых Штатах конца XIX века.
История Бама начинается с того, что он, вероятно, родился в Сан-Франциско и прибыл в Сан-Диего, сев на корабль. Считавшийся дворнягой, Бам был предоставлен самому себе и был отъявленным бродягой. Местные обожали его, дети любили играть с обаятельным милягой. Когда он подрался с другой собакой, в результате чего их обоих сбил поезд, местный ветеринар ампутировал Баму часть передней лапы. После этого инцидента его характер изменился.
Похоже, несчастный случай обеспечил Баму веру в себя: он стал игнорировать большую часть еды, употребляя только изысканные лакомства на правах инвалида.
Пёс также появлялся на светских вечеринках и приобрёл такую известность, что его изображение украшало все лицензии на содержание домашних животных, выдаваемые в Сан-Диего. В конце концов, Бам умер в 1898 году в возрасте 20 лет, и в 2006 году был удостоен скульптуры в полный рост в культовом районе Гасламп.
В 2008 году в честь побратимских отношений Эдинбург получил в подарок скульптуру Бама, а Сан-Диего - Бобби. Бобби из Сан-Диего теперь стоит рядом с оригинальным Бамом в районе Гасламп. При этом эдинбургский Бам находится немного дальше от Бобби – рядом с одним из входов в парк Эдингбурга Принцесс-стрит. В мае 2021 год статуя была перенесена на территорию церкви Святого Катберта.
Сама идея таких подарков – достойный пример для подражания. Ведь людям есть чему поучиться у четвероногих друзей, прославившихся глубокой преданностью и невероятным обаянием.
Источник:
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