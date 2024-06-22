Неразрывная связь: страны, города и их знаменитые псы

В Эдинбурге обитает Грейфрайерс Бобби, который прославился тем, что спал на могиле своего хозяина после его смерти. Когда служащего городской полиции Джона Грея, который был ночным обходчиком, не стало (он умер от туберкулёза), Бобби невероятно тяжело перенёс удар судьбы и проводил на могиле Джона на кладбище Грейфрайерс дни и ночи, лишь пару раз в день отлучаясь в ближайший ресторан перекусить. Владелец, узнав о трогательной истории преданности, взял шефство над псом и подкармливал его.