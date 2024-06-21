FISHKINET
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по... "Чему тебя научила твоя взрослая жизнь?": вчерашние дети делятся своим опытом "Чему тебя научила твоя взрослая жизнь?": вчерашние дети делятся... 17 компаний, у которых есть отличные идеи для клиентов 17 компаний, у которых есть отличные идеи для клиентов Ностальгия в глаз попала: в сети появились фотографии со съёмок нового "Простоквашино" Ностальгия в глаз попала: в сети появились фотографии со съёмок... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Полицейские открыли огонь по вооруженному мужчине Полицейские открыли огонь по вооруженному мужчине «Твой ишак никуда не поедет»: в Питере прохожий вступился за женщину, которую сбил курьер «Твой ишак никуда не поедет»: в Питере прохожий вступился за... Автомобилист пытается выехать из леса во время урагана Автомобилист пытается выехать из леса во время урагана В Таджикистане официально запретили паранджу и хиджаб В Таджикистане официально запретили паранджу и хиджаб «Вас это колышет?»: в Крыму две пьяные дамы заехали на внедорожнике на пляж и устроили скандал «Вас это колышет?»: в Крыму две пьяные дамы заехали на... Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских... В Саратове мужчина проехал на Porsche по тротуару В Саратове мужчина проехал на Porsche по тротуару Доступное жилье Доступное жилье Пушистый комок ярости Пушистый комок ярости Звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд умер после продолжительной болезни Звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд умер после продолжительной... "Я вышла ругаться на него в подъезд": девушки рассказали, как и где встретили будущих мужей "Я вышла ругаться на него в подъезд": девушки рассказали, как и... Миссия невыполнима по-кошачьи Миссия невыполнима по-кошачьи Отравившаяся салатом женщина показала последствия ботулизма Отравившаяся салатом женщина показала последствия ботулизма
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
21 июня 2024 21:40
Метки: СССР   история   фото   
335
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
sibull Полминуты назад
Фото 4. В детстве с удовольствием смотрел про Омлета и Макарона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кондратий Собакин 3 часа назад
13. Можно было бы автобус как-то понаряднее разукрасить. А то смотрится уж больно уныло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
Taras Kozalupko 8 часов назад
Трохи СССР вам, с личного архива

Хай теперь гуляет по интернетам

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Viktor 9 часов назад
А девчонка с карбюратором на собчачку похожа (не к ночи будь сказано), не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5568 постов (5563 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1142070



Другие посты автора
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Популярные теги
#фото#животные#Прикол#фильм#кот#факты#собака#Россия#Еда#конфликт
#люди#интересно#кино#США#новости#полиция#кошка#милота#СССР#криминал
#в мире#Юмор#интересное#история#улыбнуло#позитив#забавно#Китай#машина#Девушка
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться