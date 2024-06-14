В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и её дочь из-за вытоптанной клумбы

После расправы пожилой стрелок вернулся домой и выстрелил себе в голову.
75-летний пенсионер с хутора Степной Волгодонского района Ростовской области здорово раздражался, когда видел, как соседская собака прибегает к нему на клумбу через дырку в заборе. Псина копала ямы и портила насаждения. Он попытался поговорить с соседкой, но та лишь отмахнулась. Наконец, терпению деда пришёл конец, он сходил за охотничьим ружьём и отправился восстанавливать справедливость.
Соседке пенсионер выстрелил в голову, и та погибла на месте. Дочь погибшей, 42-летняя Алёна пыталось было отобрать ружьё у обезумевшего деда, но тот застрелил и её. В доме находилась еще 13-летняя девочка, которой, к счастью, удалось убежать от творившегося кошмара.
Расправившись с обидчицами, мужчина вернулся к себе домой, после чего зашёл в гараж и покончил с собой.
Как сообщают местные СМИ, дед был довольно скандальным. "Причины были разные: громкие гости во дворе, отвязавшаяся с привязи собака или еще что-то. Мужчина не раз угрожал соседкам и грозился, что убьет их собаку, а потом разберется с ними". В тот злополучный вечер он решил убить собаку, но та сбежала, и тогда пенсионер отправился к соседям. Кстати, по некоторой информации (неофициальной), ружьё, из которого стрелял убийца, не было зарегистрированным.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Ребёнок остался без матери и бабушки, а ведь можно было просто заделать дыру в заборе.
Источник:
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- Цветы у Маришки на клумбах
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Их уже не осталось, участковых этих….
Исчезают как вид….
Но есть нюанс, все это не про РФ, у нас личная собственность не в почете. Плевали все.
1. Заделать забор
2. Пристрелить пса
Или все вместе. Но убить людей и себя? Неужели клумба того стоила?