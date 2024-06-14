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В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и её дочь из-за вытоптанной клумбы

В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и её дочь из-за вытоптанной клумбы

Автор:
14 июня 2024 11:54
Сообщество : Криминал
Метки: Ростовская область   бытовой конфликт   клумбы   полиция   соседи   суицид   убийство   
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После расправы пожилой стрелок вернулся домой и выстрелил себе в голову.


75-летний пенсионер с хутора Степной Волгодонского района Ростовской области здорово раздражался, когда видел, как соседская собака прибегает к нему на клумбу через дырку в заборе. Псина копала ямы и портила насаждения. Он попытался поговорить с соседкой, но та лишь отмахнулась. Наконец, терпению деда пришёл конец, он сходил за охотничьим ружьём и отправился восстанавливать справедливость.


Соседке пенсионер выстрелил в голову, и та погибла на месте. Дочь погибшей, 42-летняя Алёна пыталось было отобрать ружьё у обезумевшего деда, но тот застрелил и её. В доме находилась еще 13-летняя девочка, которой, к счастью, удалось убежать от творившегося кошмара.


Расправившись с обидчицами, мужчина вернулся к себе домой, после чего зашёл в гараж и покончил с собой.


Как сообщают местные СМИ, дед был довольно скандальным. "Причины были разные: громкие гости во дворе, отвязавшаяся с привязи собака или еще что-то. Мужчина не раз угрожал соседкам и грозился, что убьет их собаку, а потом разберется с ними". В тот злополучный вечер он решил убить собаку, но та сбежала, и тогда пенсионер отправился к соседям. Кстати, по некоторой информации (неофициальной), ружьё, из которого стрелял убийца, не было зарегистрированным.


Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Ребёнок остался без матери и бабушки, а ведь можно было просто заделать дыру в заборе.

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Метки: Ростовская область   бытовой конфликт   клумбы   полиция   соседи   суицид   убийство   
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32  комментария
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Крепко заепала деда эта бабья яма.
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35k
Korolev 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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9k
Александр 19 минут назад
чё-то дед длинным путём пошёл.
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−2
Leonid Romanov 20 минут назад
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления" - а по бездействию полиции ничего не возбуждено? Что,- участковому на "скандального деда" никто не жаловался?
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2k
ya_pavel 20 минут назад
Лучше бы дед бухал.
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64k
Hitokiri 22 минуты назад
Папы я так понимаю у ребенка опять нет по причине развелась и все отсудила.
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6k
Руслан Полчаса назад
Клумба - последняя капля. Конечно, убийцу это не оправдывает, просто объясняет мотивы. Есть прекрасный фильм с Дугласом (1993 года) "С меня хватит". Там прекрасно описана ситуация, когда человеку сносит башню из-за банальной ситуации.
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1k
DuckTales Полчаса назад
Идиот ...
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11k
SuperTroll 39 минут назад
Заипали куры деда, дед курей и застрелил...Печально конечно.
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2
Serg 47 минут назад
А псину пристрелить не вариант? Это при том, что мой дом-моя крепость?
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2
Serg ghor 20 минут назад
Нет-нет. Моя крепость совсем не означает забор в три метра с вышками и колючей проволокой. Забор может быть совсем номинальным по колено, важно чтобы обозначались границы владения. И если кто-то после моего предупреждения вонзает на мою территорию я вправе на свою защиту и защиту своего имущества, вплоть до...
Но есть нюанс, все это не про РФ, у нас личная собственность не в почете. Плевали все.
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15k
Владимир Час назад
Дачники со своими пионами и всякой лабуденью, такие дикие....
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13k
Б.Касторский Час назад
Вот лично я вижу два выхода:
1. Заделать забор
2. Пристрелить пса

Или все вместе. Но убить людей и себя? Неужели клумба того стоила?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2210 постов (2199 в горячем)

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