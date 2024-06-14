В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и её дочь из-за вытоптанной клумбы

75-летний пенсионер с хутора Степной Волгодонского района Ростовской области здорово раздражался, когда видел, как соседская собака прибегает к нему на клумбу через дырку в заборе. Псина копала ямы и портила насаждения. Он попытался поговорить с соседкой, но та лишь отмахнулась. Наконец, терпению деда пришёл конец, он сходил за охотничьим ружьём и отправился восстанавливать справедливость.

Соседке пенсионер выстрелил в голову, и та погибла на месте. Дочь погибшей, 42-летняя Алёна пыталось было отобрать ружьё у обезумевшего деда, но тот застрелил и её. В доме находилась еще 13-летняя девочка, которой, к счастью, удалось убежать от творившегося кошмара.