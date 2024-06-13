Дофлейния: ядовитые «мины» на пляже Австралии

У дайверов есть правило: не знаешь, что это — не трогай. Героиня этой статьи, дофлейния, — одна из причин, почему это правило вообще появилось. Каждый, кто касается её без защиты, навсегда запоминает месяцы боли, которая почти не глушится обезболивающими.
Дофлейния — актиния. Причём довольно крупная: длина её туловища достигает 20 сантиметров, а толстые змеевидные щупальца растягиваются на полметра в длину. Беспозвоночное закапываются в ил или песок, поэтому со стороны оно выглядит так, будто десятки морских змей сплелись воедино. Благодаря такой особенности животное получило второе имя — змеиный клубок.
Есть у дофлейнии и ещё одно имечко: вооружённая актиния. Каждое щупальце усеяно тысячами книдоцитов. Это специальные клетки со спрятанными внутри гарпунами. Их ещё называют стрекательные.
Книдоциты — отличное орудие охоты на планктон. Пойманные креветки, ветвистоусые рачки и мальки рыб отправляются в глотку животного. Кроме того, из книдоцитов получилось и отличное оружие самозащиты. Микроскопические гарпунчики соединены с ядовитыми капсулами, токсины которых можно закачать под кожу жертвы.
Яд этот нейротоксический. Он разрушает способность клетки передавать сигналы. В небольших количествах отрава вызывает отёк и сильную боль на месте укола. Если токсин проник глубже, человека ожидают судороги в поражённых мышцах. А если яд попадёт в кровоток, он вызывает нарушение дыхания и даже паралич.
Яд практически не разрушается, а из организма выводится крайне медленно. Поэтому пострадавшие мучаются от болей до 6 недель. Участь — врагу не пожелаешь. А самое неприятное: токсичная живность обитает у береговой зоны, на песчаных и илистых грунтах до 20 метров глубиной.
Во время отлива актиния сокращает щупальца и становится практически невидимой, но от этого не менее кусачей. Поэтому по пляжам Австралии, Филиппин и Индонезии гуляйте только в тапочках. А во время занятий дайвингом — не гладьте тех прикольных змей, что кучкуются в одной точке.
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