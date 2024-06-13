Дофлейния: ядовитые «мины» на пляже Австралии

Во время отлива актиния сокращает щупальца и становится практически невидимой, но от этого не менее кусачей. Поэтому по пляжам Австралии, Филиппин и Индонезии гуляйте только в тапочках. А во время занятий дайвингом — не гладьте тех прикольных змей, что кучкуются в одной точке.