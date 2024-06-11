Долгий полёт Ариэля

Сегодня своё 75-летие отмечает Валерий Ярушин
Советский и российский певец, музыкант, композитор, один из основателей ВИА Ариэль Валерий Иванович Ярушин родился 12 июня 1949 года в Челябинске.
Валерий с детства увлекался музыкой. Его отец играл на хромке, дед на балалайке, а мама хорошо пела народные песни. Поэтому, уже в раннем детстве он был замечен с гармошкой в руках. Как следствие — поступил в музыкальную школу №2 Челябинска. А в 1964 году перешёл в музыкальное училище по классу баяна, которое окончил в 1968 году.
Параллельно, с 1967 по 1968 гг. Валерий являлся бас-гитаристом группы Поющие Сердца (г. Копейск, Челябинская обл.).
В том же году Ярушин становится студентом оркестрового отделения Челябинского госинститута культуры/ЧГИК (ныне — Челябинская государственная академия культуры и искусств/ЧГАКИ), по продолжительности обучения в котором он близок к книге рекордов — диплом получил лишь в 1980 году.
В годы учёбы Валерий создал молодёжный джаз-коллектив Джаз-балалайка, затем руководил ВИА Аллегро при ДК Челябинского завода дорожных машин им. Д.В. Колющенко.
А в 1970 году он был выбран руководителем ВИА Ариэль. Ансамбль, в составе: Лев Фидельман (бас-гитара, вокал), Лев Гуров (ритм-гитара, вокал), Лев Ратнер (клавишные), Валерий Слепухин (соло-гитара), Виктор Колесников (барабаны), Валерий Паршуков (гитара, администратор, тексты) был создан ещё в 1968 году на базе челябинской областной больницы, руководил им Ратнер.
Сначала группу хотели назвать Эра, но во время обсуждения кто-то вспомнил, что такое название носит стиральный порошок. В результате Паршуков предложил название Ариэль, что и было принято. Изначально оно подразумевало только одно: Ариэль — повелитель воздушных стихий, властелин эфира. Но, понимая, что название с таким смыслом не пропустит цензура, музыканты придумали легенду о том, что группа названа так в честь угнетаемого английскими капиталистами летающего мальчика Ариэля, героя одноимённого романа 1941 года советского писателя-фантаста Александра Беляева (подробнее — здесь: Трагическая судьба «Русского Жюля Верна»). Правда, позже, впервые выехав за границу, они узнали, что «Ариэль» — это тоже стиральный порошок!
В 1970 году несколько музыкантов решили из коллектива уйти, и Ярушину предлагают стать руководителем обновлённого состава. Вместе с Валерием в Ариэль из Аллегро перешёл и барабанщик Борис Каплун. В дальнейшем, днём рождения этого состава, который затем назовут «золотой» (Ярушин — бас, Гуров — ритм-гитара, Каплун — барабаны, Ростислав Гепп — фортепиано, Сергей Шариков — орган и Сергей Антонов — соло-гитара), музыканты назовут 7 ноября 1970 года.
«Легенда Уральской музыки», «Гордость Челябинска», «Легендарное советское ВИА» — каких только эпитетов не собрал за всю свою долгую историю Ариэль. Стоит отметить, что этот уникальный, считающийся «классическим ВИА», коллектив ВИА никогда, по сути, и не был.
Стабильный состав музыкантов, инструментарий сугубо рОковый (отсутствовала почти обязательная тогда в СССР духовая секция и прочие излишества), даже внешний вид участников соответствовал определённым роковым канонам, хотя, конечно же, наряду с серьёзным фолк-роковым и арт-роковым репертуаром в числе песен Ариэля были и эстрадные шлягеры, ставшие всенародно любимыми хитами
Уже через год после прихода Ярушина Ариэль получает Первую премию на Всесоюзном конкурсе ВИА «Серебряные струны» в г. Горьком (ныне — Нижний Новгород), которую жюри, правда, поделило между ними и московскими Скоморохами Александра Градского.
Ещё через год — август 1972 — Всесоюзный конкурс артистов эстрады «Liepājas dzintars»/«Янтарь Лиепаи» (Лиепая, ЛатССР). И вновь Первая премия, на этот раз уже единоличная (кстати, вручал её лично Маэстро Раймонд Паулс).
А в следующем году на Рижской студии грамзаписи состоялась запись дебютной пластинки Ариэля (вот только фонограмма была затем размагничена по приказу чиновников из Минкульта СССР — в том году ансамбль, работавший тогда при Челябинском ДК Железнодорожников, стал «опальным» и был расформирован).
В 1973 году музыканты даже решают переехать в Латвию, где им пообещал помощь с устройством Маэстро Паулс. Ариэль буквально уже «сидел на чемоданах». Но, находившийся тогда на гастролях в Челябинске руководитель белорусского ансамбля Песняры Владимир Мулявин, посоветовал им всё же остаться. Он как в воду глядел — благодаря популярной в то время всесоюзной радиопередаче «Запишите на ваш магнитофон» несколько записей группы уже звучали по стране, и одну из них услышал известный композитор Никита Богословский. Он был в восторге от «ариэлевских» обработок народных песен, о чём и поведал в «Литературной газете». Этого было достаточно, чтобы судьба группы решилась.
Уже в 1974 году Ариэль получил статус профессионального музыкального коллектива, поступив в штат Челябинской областной филармонии, а вместе с ним — возможность «легально» выступать и гастролировать.
И почти сразу же, на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, Ариэль был удостоен 1-ой премии!
«Мне предстоит сейчас рассказать об одном явлении искусства, к которому я с чистым сердцем могу применить все превосходные степени. Речь идет о вокально-инструментальном ансамбле Челябинской филармонии Ариэль. Созданный 5 лет назад, этот коллектив в 6 человек прочно встал на ноги и превратился под руководством молодого музыканта Валерия Ярушина в профессиональный молодёжный ансамбль высокого класса и вкуса и, что главное, с отчётливо выраженной индивидуальностью.
Будучи членом жюри конкурса, я был свидетелем и участником многих горячих споров по поводу присуждения премий тому или иному артисту или коллективу. И только в отношении Ариэля спора не было — все голосовали единодушно за Первую премию» (из интервью Народного артиста РСФСР Н.В. Богословского, 1975).
В том же году Валерий женился, на педагоге музыкальной школы по фортепиано Ольге.
А в 1975 году ВФГЗ «Мелодия» наконец-то выпускает диск-гигант Ариэля, на который вошли и некоторые песни из несостоявшейся «рижской» пластинки. Одновременно начинаются и зарубежные гастроли теперь уже известной в Союзе команды: ГДР, ЧССР, ПНР, Куба, Вьетнам, Лаос… А так же бесконечные гастроли по СССР.
В 1977 году выходит следующая пластинка Ариэля — «Русские картинки», которая, по словам многих почитателей творчества, является до сих пор лучшим альбомом группы.
А следующий год был ознаменован созданием 1-ой «крупной формы» — Ярушин выпустил в свет рок-оперу «Емельян Пугачёв». Автором идеи и продюсером выступил музыкант ансамбля Песняры Валерий Яшкин, он же написал либретто, переработав поэму Сергея Есенина «Пугачёв».
Премьера состоялась 8 мая в Челябинске, в ДК «Автомобилист». Позже ансамбль показал оперу и московским зрителям — в помещении клуба МГУ, куда Ярушин и администратор ансамбля Юрий Белишкин (позже работал с группой Кино) собрали весь бомонд: чиновников из Союз- и Госконцерта, композиторов Богословского и Александра Журбина (автора 1-ой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» (1975), подробнее — здесь: Первая советская), авторитетных журналистов. Пришла и давняя подруга Ариэля Алла Пугачёва. Противостоя суевериям, «звезде» предоставили 13-е место в 13-м ряду. А само действо происходило 13 декабря в 13:00 час., и «чёртова дюжина в квадрате» принесла успех.
« — Яшкин предложил мне сочинить для всего этого мелодии, и чем больше я вчитывался в поэму, тем сильнее ощущал какую-то беспомощность перед потрясающим есенинским стихом. Несколько месяцев я просто не мог приступить к написанию музыки — всё обдумывал, писал на бумажных клочках неожиданно возникающие темы. Потом подсчитал, на работу над «Пугачёвым» у меня ушло ровно 9 месяцев!» (из воспоминаний В. Ярушина).
Из более 20 действующих лиц поэмы, Яшкин выбрал 6 главных персонажей и сделал под них либретто. Емельяна Пугачёва сразу прописали под вокалиста группы Гурова. Образ Сторожа подошёл поющему барабанщику Каплуну. А Ярушин взял себе скромную роль Кирпичникова. Но совершенно звёздный час наступил для вокалиста и клавишника Геппа, сыгравшего и спевшего партии мятежника Хлопуши, того самого, знаменитый монолог которого в те же годы читал со сцены Театра на Таганке Владимир Высоцкий. От сравнений было никуда не деться, но умеющий когда надо включать отменный баритон, а когда надо просто рычать по львиному, челябинец сыграл без малейшего заимствования.
С «Пугачёвым» Ариэль объехал практически весь Союз, дав 274 представления. И везде челябинскую рок-оперу принимали отлично. Вот только до записи на «Мелодии» дело так и не дошло…
«Потом, на студии «Мелодия» узнаём подробности. Оказывается незадолго до нашей премьеры, состоялся худсовет по поводу принятия музыкального материала рок-оперы «Алые паруса» на музыку сына Богословского — Андрея для пластинки-гиганта. Несмотря на безупречный авторитет Никиты, материал не приняли! Ни одна из рок-опер тогда не была издана, и «Емельян» попал под те же «ножницы»!» (В. Ярушин, из книги «Судьба по имени Ариэль», 2006).
А в 1979 году родился шедевр «Порушка-Параня», который был задуман музыкантами как… пародия на западногерманскую диско-группу Boney M и сам стиль «диско». «Порушка-Параня» была положена на танцевальный бит, дополнена диско-скрипками, «квакающим» басом и «кислотным» синтезаторным звуком во вступлении. А Гепп спародировал басок, который в Boney M изображал Бобби Фаррел: «Уж как ты меня, сударушка, высушила…». Это было этаким «музыкальным хулиганством» Ариэля, но старая свадебная песня сёл Белгородской губернии Афанасьевка, Фощеватово и др. в обработке Ярушина мгновенно стала всенародным хитом, а так же и своеобразной визитной карточкой группы.
Когда песня стала хитом, на неё под Москвой был снят клип, часто мелькавший затем на ТВ: на природе участницы ансамбля Русская Песня стирают в реке бельё, но тут появляются музыканты Ариэля с электрогитарами, подключают инструменты прямо к линии электропередач и устраивают деревенский рок-н-ролл! Коронный эпизод клипа: из-под воды выходит Ярушин, не прекращая играть на басу! Эпизод получился незабываемым. Вот только зрители не знали, что вода в реке была довольно холодная, а артисту пришлось сделать несколько дублей, чтобы добиться желаемого эффекта...
«Видимо, я пошёл на камеру, как на фашистов, потому что режиссёр сразу закричала: «Стоп!». Они хохотали минут 10, а я уже «кончался» — зуб на зуб не попадал!» (из воспоминаний В. Ярушина).
Продолжая работу над «крупной формой», в 1981 году Валерий сочинил рок-ораторию «Мастера» на стихи Андрея Вознесенского. Это было очень смелое решение — ещё совсем недавно Первый секретарь ЦК КПСС на съезде Союза писателей в лицо поэту выкрикнул с трибуны: «Господин Вознесенский, вон из страны!». Но Ариэль продолжал гнуть тему русской народной рок-музыки, а эти стихи подходили для этого как никогда.
«Мастера» — это положенный на музыку рассказ о строительстве храма Василия Блаженного и о противостоянии русских зодчих и государственной бюрократии, о творческом русском восстании против боярской элиты, преклоняющейся перед Западом.
Поэма о Средневековой Руси, написанная современным языком, дала возможность Ариэлю раскрыть её современными же музыкальными средствами — мелодии Ярушина и профессиональная игра музыкантов, знающих толк в арт-роке. А ещё, во время премьеры — видеоряд слайдов, изображающих работы иконописца Андрея Рублёва.
« — Это был шок! 40 минут рок-оратории ввели меня в какой-то столбняк, так что в перерыве я мог только молча курить, стоя у стены, не в силах что-либо сказать. Подобное состояние было почти у всех присутствующих. Это было откровение, открытие, прозрение и катарсис! Я, разбирающийся в рок-музыке как в своём доме, побывавший на «Тбилиси-80», читающий лекции по музыке и поэзии, был оглушен и раздавлен. Это был РУССКИЙ РОК! Нет, не тот рок, который поют на русском языке с английским акцентом. Это была рок-музыка, созданная на основе русских народных гармоний, входящая прямо в душу и выворачивающая её наизнанку» (из воспоминаний одного из зрителей на премьере).
Да, это был арт-рок, сочиненный согласно стандартам мирового уровня, с яркими аранжировками и инструментальными находками. Сложная, разносторонняя, интеллектуальная музыка. В «Мастерах» чувствовалось влияние и Yes, и Genesis, и King Crimson: минимум фирменной «ариэлевской» фолк-составляющей — максимум самой продвинутой на тот момент музыки Запада. К тому же, Ариэль в те годы уже был экипирован отличными инструментами, которых не было ни у Весёлых Ребят, ни у Голубых Гитар или Самоцветов, игравших примитивный ВИА-репертуар, что позволяло выдавать настоящий драйв.
«Мастера» произвели фурор среди экспертов, но практически не затронули массовую аудиторию — слишком сложно… А ещё, музыканты допустили продюсерский просчёт, построив программу из 2-х отделений: в 1-ом давали «Мастеров», а во 2-ом шли эстрадные «В краю магнолий», «На острове Буяне» и прочая «Баба Яга». И необычное впечатление от завёрнутого арт-рока и стихов Вознесенского смазывалось общедоступными танцевальными хитами. И на «Мелодии» охотнее издавали их развлекательный репертуар, чем более серьёзную музыку.
Но, несмотря на это, в 1985 году Ариэль выпускает ещё одну «крупную форму» — рок-думу «За землю русскую!» на тему «Слова о полку Игореве».
« — В 1985 году исполнялось 800 лет знаменитому славянскому писанию, и я по предложению всё того же Яшкина опять окунулся в серьёзную атмосферу. Челябинская филармония раскошелилась на дорогие костюмы и даже холодное оружие — мечи, копья, кинжалы, а в мастерских оперного театра делались отличные декорации. Особенно эффектным у Стаса Геппа, сыгравшего хана Кончака, был головной убор, — балахон с рыжей лисицей. Увы, премьера в Москве в кинотеатре «Новороссийск» прошла не так, как бы я хотел, — скромновато. Собрался бомонд, но кайфа, какой был в «Пугачёве», не случилось. Отсутствовал трепет — самая важная составляющая успеха» (из воспоминаний В. Ярушина).
Тем не менее, зрители приняли рок-оперу тепло, собрав на премьеру аншлаг в ДС «Юность». В «За землю русскую» было уже больше фолка, и оттого произведение выглядело очень цельным. У Ярушина получился практически идеальный синтез западного арт- и прогрессив-рока с русской пентатоникой. В наибольшей степени работа стала самой «ариэлевской» из 3-х. Талант Валерия как аранжировщика проявился в ней в высшей степени. Обидно, что она не была записана в нормальной студии — в провинциальном, не имевшем своей студии Челябинске, Ариэлю не удалось тогда зафиксировать «За землю русскую» ни на виниле, ни даже в виде магнитоальбома.
В 1988 году Валерию Ивановичу присваивают звание Заслуженный артист РСФСР.
А в 1989 году, в связи с возникшими разногласиями с участниками «золотого состава», Ярушин коллектив покинул, собрав собственный коллектив — группу Иваныч: Александр Немцев (клавишные), Геннадий Давыдочкин (гитара), Валерий Секретов (бас), Владимир Свищев (клавишные), Виктор Риккер (барабаны) и сам Валерий (вокал).
В 1990 году Иваныч в качестве почётного гостя участвует в 1-ом Международном конкурсе популярной музыки и песни «Азия Дауысы»/«Голос Азии» (Алма-Ата, КазССР).
В следующем году в Челябинске создают «Музыкальный центр Валерия Ярушина», который дал городу фестиваль «Арт-Старт», ставший колыбелью для талантливых исполнителей. А Иваныч становится дипломантом международного конкурса «Шлягер-91» (Ленинград). После чего из группы уходят Свищев и Давыдочкин, на место которых приходят Рафаил Максумов (гитара) и Леонард Спадавеки (клавишные, флейта). А в 1994 году на место бас-гитариста приходит Марат Сахабутдинов.
В 1998 году выходит 1-й сольный аудиоальбом Ярушина с детскими песнями «Аквариум детства» на стихи челябинской поэтессы Аси Горской.
И в следующем году группа Иваныч своё существование временно прекращает. Её место занимает трио Челяба, в котором кроме Ярушина участвуют музыканты из прежнего состава — Максумов и Немцев.
9 октября 2000 года — в день рождения Джона Леннона — в челябинском Драмтеатре состоялся 1-й фестиваль «Битловские посиделки», организованный Валерием. А уже 10 октября, после ходатайства Ярушина и журналиста Сергея Смирнова назвать одну из улиц именем Леннона, местные власти постановили: такой улице быть! Началась разработка проекта, сделали уже даже и табличку… К сожалению, через 9 лет новый мэр приказ дезавуировал, и вопрос подвис.
А в 2002 году Валерий решает перебраться ближе к центру, и уезжает из родного города, «осев» в подмосковных Люберцах (ныне — часть городской агломерации Москвы).
Там, уже на следующий год, он формирует московский состав Ариэля: к собственно Валерию добавились Анатолий и Виктор Литвиновы и Александр Трапезников. Но в связи с рядом судебных разбирательств с участниками челябинского ВИА, новый состав группы периодически выступает как под названием Ариэль, так и Новый Ариэль, а также Ариэль Валерия Ярушина.
В том же году Ярушину удаётся провести и в Москве фестиваль музыки The Beatles с «челябинским» названием «Битловские посиделки», где выступил в качестве режиссёра, а также и участника со своей новой группой. Фестиваль состоялся в Театре эстрады. В нем приняли участие Иосиф Кобзон, Владимир Кузьмин (подробнее — здесь: Влюблённый в музыку), Михаил Боярский, Вячеслав Малежик, Виктор Салтыков, а также ансамбль Белорусские Песняры. Это был настоящий парад звёзд 1980-х гг.
А в 2004 году Ярушина и его дочь Алёну, закончившую к тому времени Московский университет по классу эстрадного вокала, музыканты из Набережных Челнов приглашают участвовать вместе с ними в фестивале песен The Beatles в Ливерпуле (Англия). Так русская группа с названием Яр-бэнд впервые успешно выступила на «Битлфесте»/Beatlefest, получив приглашение на участие в следующем году.
В ноябре того же года Ярушин вместе с барабанщиком группы Карнавал Александром Аникиным запускает уникальное ретро-шоу «Легенды ВИА: Мы из СССР», приглашая музыкантов различных ВИА 1970-80-х гг. Шоу это существует по сегодняшний день, успешно проводя концерты в России и за рубежом. Валерий является основным фронтменом проекта.
В августе 2005 года, отвечая на приглашение организаторов, Валерий и Алёна Ярушины выезжают на очередной «Битлфест», но уже в другом составе — с музыкантами нового Ариэля, обозначив себя, как группа Back From The USSR. Приём им был оказан очень хороший, а Алёну даже признали лучшей вокалисткой фестиваля. Валерия же прозвали Russian John, за исполнение хитов The Beatles на балалайке. Впоследствии, группа с неизменным успехом выступает на фесте ещё 6 раз, вплоть до 2017 года.
2006 год стал очень «урожайным» для Ярушина. Сначала выходит 1-ое издание его автобиографической книги «Судьба по имени Ариэль» (тираж 1000 экз.). Затем группа принимает участие в очередном — юбилейном фестивале «Янтарь Лиепаи». И наконец, в марте происходит эпохальное событие — патентные поверенные компании «Интеллект Патент» добились принятия решения по торговой марке «Ариэль»: «С марта 2006 года заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин, 19 лет возглавлявший ансамбль Ариэль, может заниматься концертной деятельностью под брендом «Ариэль». «Роспатнет» закрепил за Валерием право использовать слово «Ариэль» во всех сферах музыкальной деятельности, и отныне слова «Ариэль», «Группа Ариэль» и «ВИА Ариэль» являются зарегистрированными торговыми марками, создаётся Автономная Некоммерческая Организация (АНО) — Группа Ариэль Валерия Ярушина.
И 17 ноября 2007 года Группа Ариэль Валерия Ярушина приняла участие в бенефисе Ярушина в концертном зале им. С.С. Прокофьева в Челябинске.
Летом 2011 года Ариэль выступает на фестивале The Beatles в Бельгии, и, по просьбе принимающий стороны, — под полюбившимся уже европейцам названием Back From The USSR. В состав группы приходит новый барабанщик — Дмитрий Крылов (ех-Рок-Острова).
1 июля 2012 года Ариэль участвует в молодёжном рок-фестивале «То ли ещё будет!», посвящённом Дню молодёжи в московских Вешняках. Выходит расширенное и дополненное переиздание книги Ярушина «Судьба по имени Ариэль».
В период 2013-18 гг. Ярушин пишет в студии несколько своих сольных альбомов.
С 2015 года Валерий Иванович является членом попечительского совета Международного центра Искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр», а также почётным членом жюри одноимённого Международного фестиваля искусств.
24 октября 2018 году в Государственном Кремлёвском Дворце Ариэль отмечает свой 50-летний юбилей. Несмотря на разногласия с челябинским ВИА Ариэль, в которой из «золотого состава» остались лишь пианист Гепп и барабанщик Каплун, Валерию удаётся соединить оба коллектива под одним названием, и провести великолепный концерт. Гостями юбилея стали Лев Лещенко, Игорь Саруханов, ВИА Песняры, Сябры, Ялла и Поющие Гитары, бард Олег Митяев (подробнее — здесь: Изгиб гитары жёлтой он обнимет нежно). А в декабре группа Back From The USSR гастролирует с новогодней программой в Германии.
А 29 июня 2022 года случается трагедия — уходит из жизни супруга Валерия Ольга, с которой вместе они прожили почти 50 лет…
В 2023 году Ярушин в составе футбольной команды звёзд эстрады России «Старко» ездит с футболом-концертом по закрытым городам РОСАТОМа.
Как композитор Ярушин внёс существенный вклад в развитие поп- и рок-музыки, соединив русские народные мелодии с гармоничными и тембровыми возможностями современных музыкальных инструментов и до сих пор придерживается направления фолк-рок.
Кстати, музыканта Валерия Ярушина некоторые путают с актёром сериала «Универ» Стасом Ярушиным. Некоторые утверждали, что они отец и сын — ведь оба из Челябинска. А они долгое время считали друг друга лишь однофамильцами, но, изучив родословную, узнали об общих корнях! Об этом Валерий Иванович рассказал в программе Тимура Кизякова «Когда все дома» на телеканале «Россия 1» (эфир от 14.02.2021 г.):
«Оказалось, что наши предки жили в одной деревне, вся семья Ярушиных. Ярушины жили в Челябинской области, Еткульский район, село Селезян. Боже мой, оказывается, это мой какой-то троюродный-четвероюродный племянник! Поэтому спокойно можно говорить, что мы родственники».
Кроме дочери Алёны, у Ярушина есть сын Олег, он пианист, как была и мама. Делает аранжировки.
Сегодня, чтобы отметить знаменательную дату, Валерий Иванович Ярушин собирает друзей на «квартирник для своих». Встреча состоится 12 июня в 19:00 час. в клубе «Mezzo Forte» на 1-ой Останкинской, 53. Ожидаются звёздные гости. Валерий Иванович приглашает всех желающих пообщаться и поздравить юбиляра, услышать, как золотые хиты ВИА Ариэль, так и новые песни.
Дискография В. Ярушина:
ВИА Ариэль: «Зимы и вёсны» (1975), «Русские картинки» (LP, 1977), «Емельян Пугачёв» (рок-опера, 1978), «На Острове Буяне» (LP, 1980), ВИА «Ариэль» (LP, 1980), «Мастера» (LP, рок-оратория, 1981), «Каждый день твой» (LP, 1982), «Утро планеты» (рок-сюита, LP, 1983), «За землю русскую» (рок-опера, 1985), «Любимая, но чужая» (LP, 1991), «Любовное настроение» (2006), «Звезда Ариэль» (CD, 2009), «Шумел камыш» (LP, 2014).
В. Ярушин и группа Иваныч: «Иваныч» (LP, 1991), «Небесный фонарщик» (CD, 2003).
Соло: «Старый капитан» (МC, 1997), «Аквариум детства» (1998), «Доля» (CD, 2003), «Неформатные песни» (CD, 2007), «День и Ночь» (2009), «Дверь без ключа» (2009), «Песни на слова Анатолия Жукова. Ч.4» (CD, 2018).
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P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
https://www.yarushin.com/biografiya/
https://dict.susu.ru/personel/yarushin-valerij-ivanovich/
https://mbi74.ru/kalendar-znamenatelnykh-dat/2929-валерий-иванович-ярушин
https://paradzvezd80.ru/solist/yarushin
https://smotrim.ru/article/2523762
https://blatata.com/places/776-valerii-jarushin.html
https://dzen.ru/a/YgeLO25pz1QjXimX
https://flectone.ru/ariel-gruppa-slushat.html
https://dzen.ru/a/YrlfbFfCs1AWFq8A
https://dzen.ru/a/XLMoxwgv0QC0O_ly
- Из «Нирваны» в нирвану (часть 1)
- Из «Нирваны» в нирвану (часть 2)
- Кит мирового рока
- Тираннозавр-глэм
- «Коля из Пещеры». К 65-летию Ника Кейва
Спасибо!