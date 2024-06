Долгий полёт Ариэля

В августе 2005 года, отвечая на приглашение организаторов, Валерий и Алёна Ярушины выезжают на очередной «Битлфест», но уже в другом составе — с музыкантами нового Ариэля, обозначив себя, как группа Back From The USSR. Приём им был оказан очень хороший, а Алёну даже признали лучшей вокалисткой фестиваля. Валерия же прозвали Russian John, за исполнение хитов The Beatles на балалайке. Впоследствии, группа с неизменным успехом выступает на фесте ещё 6 раз, вплоть до 2017 года.