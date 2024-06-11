Долгий полёт Ариэля

Валерий с детства увлекался музыкой. Его отец играл на хромке, дед на балалайке, а мама хорошо пела народные песни. Поэтому, уже в раннем детстве он был замечен с гармошкой в руках. Как следствие — поступил в музыкальную школу №2 Челябинска. А в 1964 году перешёл в музыкальное училище по классу баяна, которое окончил в 1968 году.

Параллельно, с 1967 по 1968 гг. Валерий являлся бас-гитаристом группы Поющие Сердца (г. Копейск, Челябинская обл.).

В том же году Ярушин становится студентом оркестрового отделения Челябинского госинститута культуры/ЧГИК (ныне — Челябинская государственная академия культуры и искусств/ЧГАКИ), по продолжительности обучения в котором он близок к книге рекордов — диплом получил лишь в 1980 году.