«Коля из Пещеры». К 65-летию Ника Кейва

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Ник Кейв — один из самых самобытных музыкантов нашего времени, рок-поэт, чьё творчество славится мрачной атмосферой, лиризмом и уникальным, вечно меняющимся звучанием.
Австралийский музыкант, композитор, певец и автор текстов Николас Эдвард Кейв родился 22 сентября 1957 года в г. Уорракнабил (Виктория, Австралия), в семье учителя английского языка Колина Франка Кейва и работницы библиотеки Доун (Тредуэлл) Кейв. У него есть 2 старших брата — Тим (1952 г.р.) и Питер (1954 г.р.), а также младшая сестра Джули (1959 г.р.).
Музыкальные способности обнаружились у Ника рано и свою музыкальную карьеру он начал в конце 1970-х гг. в Австралии. Вот только в юности Кейв мечтал стать художником, изучал живопись в художественном колледже Caulfield Institute of Technology, но так и не окончил его, предпочтя музыку, о чём потом ни разу не пожалел. Там он встретил единомышленника Мика Харви, без которого в дальнейшем не обходился ни один его последующий музыкальный проект.
Музыкальные способности обнаружились у Ника рано и свою музыкальную карьеру он начал в конце 1970-х гг. в Австралии. Вот только в юности Кейв мечтал стать художником, изучал живопись в художественном колледже Caulfield Institute of Technology, но так и не окончил его, предпочтя музыку, о чём потом ни разу не пожалел. Там он встретил единомышленника Мика Харви, без которого в дальнейшем не обходился ни один его последующий музыкальный проект.
Первым стала в конце 1970-х гг. группа Boys Next Door, которая была организована Ником, Миком и ещё несколькими их сокурсниками. В колледже ребята играли только каверы, а после его окончания стали писать музыку сами.
Под таким названием коллектив просуществовал несколько лет и был популярен в Австралии. Но после того как участники группы покинули её границы, гастролируя в Лондоне и Берлине, название изменилось на The Birthday Party, в память одной из сцен из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», а именно о поминках Мармеладова. Группа стала одной из первых готик-рок-команд в истории.
Под таким названием коллектив просуществовал несколько лет и был популярен в Австралии. Но после того как участники группы покинули её границы, гастролируя в Лондоне и Берлине, название изменилось на The Birthday Party, в память одной из сцен из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», а именно о поминках Мармеладова. Группа стала одной из первых готик-рок-команд в истории.
Тексты были гротескными и основывались на миксе религиозных образов с развратом и насилием. Своеобразный юмор и стиль Кейва помогли коллективу создать собственное направление и обзавестись поклонниками в разных странах. Голубоглазый, с копной чёрных как смоль волос, густым баритоном и бледным, истощённым внешним видом исполнитель моментально был признан образцовым представителем нового жанра. Но, тем не менее, в 1983 году The Birthday Party прекратила существование.
Однако, незадолго до того Ник познакомился с Бликсой Баргельдом — лидером немецкой группы Einstürzende Neubauten, которому предложил играть с ним. Бликса соглашается и участвует затем во всех проектах Кейва на протяжении почти 20 лет.
Однако, незадолго до того Ник познакомился с Бликсой Баргельдом — лидером немецкой группы Einstürzende Neubauten, которому предложил играть с ним. Бликса соглашается и участвует затем во всех проектах Кейва на протяжении почти 20 лет.
Впрочем, музыкант неоднократно менял как собственный музыкальный стиль, так и стиль групп, в которых играл.
Наибольшую известность он получил как лидер и вокалист коллектива Nick Cave and the Bad Seeds, образованного в 1983 году. Группа, за более чем 30-летнюю карьеру неоднократно менявшая состав, выпустила под руководством Кейва 17 альбомов. Их песни не только стали обладателями многочисленных музыкальных наград и добились профессионального признания, но и были перепеты многими знаменитыми исполнителями: от Джонни Кэша до Metallica .
Наибольшую известность он получил как лидер и вокалист коллектива Nick Cave and the Bad Seeds, образованного в 1983 году. Группа, за более чем 30-летнюю карьеру неоднократно менявшая состав, выпустила под руководством Кейва 17 альбомов. Их песни не только стали обладателями многочисленных музыкальных наград и добились профессионального признания, но и были перепеты многими знаменитыми исполнителями: от Джонни Кэша до Metallica .
А первый альбом новой группы — «From Her To Eternity» вышел в 1984 году.
Жизнь артиста неизменно сопровождалось встречами с женщинами, которые оказывали прямое влияние на творческий процесс музыканта. Первой была австралийская певица Анита Лэйн, которая приняла участие в создании таких песен группы, как «From Her To Eternity» и «Stranger Than Kindness».
Жизнь артиста неизменно сопровождалось встречами с женщинами, которые оказывали прямое влияние на творческий процесс музыканта. Первой была австралийская певица Анита Лэйн, которая приняла участие в создании таких песен группы, как «From Her To Eternity» и «Stranger Than Kindness».
БОльшую часть своей творческой жизни Ник и Bad Seeds путешествовали по миру. В зависимости от этих перемещений, совершавшихся раз в несколько лет, менялся и материал, который создавала группа.
Ранний этап, длившийся с 1983-го по 1989-й гг., коллектив провёл в Западном Берлине. Музыка этого периода характеризуется сырым, практически неприлизанным звучанием в готическо-блюзовом стиле. В эти годы почти все участники группы, как и сам Ник, активно боролись с алкогольной и героиновой зависимостями, что придавало их музыке особенно тревожный оттенок.
Ранний этап, длившийся с 1983-го по 1989-й гг., коллектив провёл в Западном Берлине. Музыка этого периода характеризуется сырым, практически неприлизанным звучанием в готическо-блюзовом стиле. В эти годы почти все участники группы, как и сам Ник, активно боролись с алкогольной и героиновой зависимостями, что придавало их музыке особенно тревожный оттенок.
А начиная с 1989 года Кейв отправляется в Бразилию, где закручивает роман с местной журналисткой Вивиан Карнейро, которая родила ему в 1991 году сына Люка, и в браке с которой он прожил 6 лет и целиком посвятил ей альбом «The Good Son» (1990) с одной из самых романтических песен в своей дискографии – «The Ship Song».
Так мрачный стиль группы на время сменяется лирическими балладами с преобладанием клавишных инструментов. Однако постепенно музыка становится более многоплановой и экспериментальной, а число участников коллектива неизменно растёт (появляется 2-ой барабанщик).
Так мрачный стиль группы на время сменяется лирическими балладами с преобладанием клавишных инструментов. Однако постепенно музыка становится более многоплановой и экспериментальной, а число участников коллектива неизменно растёт (появляется 2-ой барабанщик).
В 1992 году группа записывает звёздный диск, названный «Henry’s Dream». Авторитетный британский таблоид «Melody Maker» признал этот альбом лучшим в творчестве Кейва и даже отвёл ему 7-е место в списке лучших дисков года.
Наиболее же признанными альбомами группы считаются: «Murder Ballads» (1996), «The Boatman’s Call» (1997) и «Push the Sky Away» (2013).
Название первого из них дословно переводится как «Баллады об убийствах». Диск можно назвать концептуальным: каждая из его 10 песен рассказывает жестокую и мрачную историю, неизменно заканчивающуюся кровавой расправой.
Для участия в записи альбома Ник пригласил своих знакомых артистов: британскую рок-певицу Пи Джей Харви (с которой он некоторое время встречался, песни «West Country Girl», «Black Hair» и «Green Eyes» из 10-го альбома «The Boatman’s Call» посвящены именно ей), ирландского музыканта и автора песен Шейна МакГоуэна (The Pogues) и австралийскую поп-звезду Кайли Миноуг. С последней музыкант исполнил «Where the Wild Roses Grow» — бесспорный романтический хит, который до сих пор остаётся самым успешным синглом группы. За этот альбом Кейв был номинирован на популярную американскую премию MTV, но попросил организаторов убрать своё имя из списка номинантов.
Наиболее же признанными альбомами группы считаются: «Murder Ballads» (1996), «The Boatman’s Call» (1997) и «Push the Sky Away» (2013).
Название первого из них дословно переводится как «Баллады об убийствах». Диск можно назвать концептуальным: каждая из его 10 песен рассказывает жестокую и мрачную историю, неизменно заканчивающуюся кровавой расправой.
Для участия в записи альбома Ник пригласил своих знакомых артистов: британскую рок-певицу Пи Джей Харви (с которой он некоторое время встречался, песни «West Country Girl», «Black Hair» и «Green Eyes» из 10-го альбома «The Boatman’s Call» посвящены именно ей), ирландского музыканта и автора песен Шейна МакГоуэна (The Pogues) и австралийскую поп-звезду Кайли Миноуг. С последней музыкант исполнил «Where the Wild Roses Grow» — бесспорный романтический хит, который до сих пор остаётся самым успешным синглом группы. За этот альбом Кейв был номинирован на популярную американскую премию MTV, но попросил организаторов убрать своё имя из списка номинантов.
В отличие от жёсткого «Murder Ballads», записанный год спустя «The Boatman’s Call» кажется абсолютной противоположностью: гармоничные фортепианные аккорды, ласковый баритон Ника, все тексты — сплошь о любви. Может даже показаться, что играет совершенно другой коллектив. А песня «Into My Arms» с альбома считается одним из лучших любовных треков в истории блюз-рока. Сам же диск был включён в авторитетный альманах «1000 и 1 музыкальный альбом, который стоит прослушать, прежде чем вы умрёте».
С выходом в 2013 году, альбома «Push the Sky Away», группа приходит к новому звучанию и лирически обращается к глобальной теме стремительно меняющегося мира. Благодаря талантливым аранжировкам мультиинструменталиста Уоррена Эллиса становится более минималистичной, приобретает интимный оттенок. Кейв уже практически не поёт о насилии и любовных переживаниях, а активно переосмысливает пройденный жизненный путь.
С выходом в 2013 году, альбома «Push the Sky Away», группа приходит к новому звучанию и лирически обращается к глобальной теме стремительно меняющегося мира. Благодаря талантливым аранжировкам мультиинструменталиста Уоррена Эллиса становится более минималистичной, приобретает интимный оттенок. Кейв уже практически не поёт о насилии и любовных переживаниях, а активно переосмысливает пройденный жизненный путь.
В середине 1990-х гг. Кейв переезжает в Англию, где встречает свою 2-ю жену — британскую модель Сьюзи Бик, на которой он женился в 1999 году, и оседает в Брайтоне. В этом браке у музыканта родились мальчики-близнецы Артур и Эрл.
С этого момента начинается новый этап в творчестве группы: Bad Seeds уже не так сильно зациклены на фигуре самого Ника и демонстрируют виртуозное владение инструментами и внушительный жанровый диапазон.
С этого момента начинается новый этап в творчестве группы: Bad Seeds уже не так сильно зациклены на фигуре самого Ника и демонстрируют виртуозное владение инструментами и внушительный жанровый диапазон.
Конец столетия ознаменовался в творческой карьере записью еще 2 альбомов: «The Boatman’s Call», который занял 26-е место в списке «100 лучших австралийских альбомов», и концертного альбома «Live at the Royal Albert Hall».
А в 2001 году Кейв после 2-х лет творческих поисков выпустил 11-й альбом, посвящённый жене, с красноречивым названием «No More Shall We Part», которое можно перевести как «Мы больше не расстанемся».
А в 2001 году Кейв после 2-х лет творческих поисков выпустил 11-й альбом, посвящённый жене, с красноречивым названием «No More Shall We Part», которое можно перевести как «Мы больше не расстанемся».
В 2003 году большой популярностью пользовался клип на песню Ника «Bring It On».
В 2013 году поклонники творчества музыканта приветствовали 15-й альбом — «Push the Sky Away», незадолго до выхода которого коллектив покинул Харви, с которым Кейв шёл рука об руку 30 лет.
В 2016 году вместе с музыкантами группы Ник выпустил очередной альбом — «Skeleton Tree». Концерт, в котором прозвучали новые музыкальные композиции со сцены датского Royal Arena, был записан в виде документального музыкального фильма режиссером Дэвидом Барнардом.
В 2013 году поклонники творчества музыканта приветствовали 15-й альбом — «Push the Sky Away», незадолго до выхода которого коллектив покинул Харви, с которым Кейв шёл рука об руку 30 лет.
В 2016 году вместе с музыкантами группы Ник выпустил очередной альбом — «Skeleton Tree». Концерт, в котором прозвучали новые музыкальные композиции со сцены датского Royal Arena, был записан в виде документального музыкального фильма режиссером Дэвидом Барнардом.
Фильм-концерт начал своё шествие по миру, и в апреле 2018 года видео транслировалось на Украине и в России. В то же время начался полномасштабный гастрольный тур в поддержку альбома. В России Кейв с коллективом выступил в июле 2018 года. Концерты состоялись 25 июля в Санкт-Петербурге и 27 июля в Москве.
Темами 17-го альбома Nick Cave and the Bad Seeds под названием «Ghosteen» стали смерть и переосмысление жизни. Виной тому — потеря сына Артура: в 2015 году 15-летний Артур погиб от многочисленных травм, упав с обрыва.
Непростая запись «Skeleton Tree» и гибель сына нашли отражение и в документальном фильме австралийского режиссёра Эндрю Доминика «Ещё раз с чувством»/One More Time with Feeling (2016), премьера которого прошла одновременно с выходом нового диска.
В это же время Кейв порадовал поклонников и клипами на композиции «Jesus Alone» и «Red Right Hand (Angel Heart)».
Непростая запись «Skeleton Tree» и гибель сына нашли отражение и в документальном фильме австралийского режиссёра Эндрю Доминика «Ещё раз с чувством»/One More Time with Feeling (2016), премьера которого прошла одновременно с выходом нового диска.
В это же время Кейв порадовал поклонников и клипами на композиции «Jesus Alone» и «Red Right Hand (Angel Heart)».
Уже на пике своей карьеры Кейв несколько лет своей жизни посвятил сайд-проекту Grinderman. Изначально фигурировавший под названием Mini-Seeds, коллектив состоял из 4 музыкантов Bad Seeds и отличался более тяжёлой манерой игры, уходящей корнями в гаражный рок. В период с 2006 по 2013 год Grinderman выпустили 2 одноимённых альбома и несколько лет успешно гастролировали по миру, после чего объявили о роспуске.
Кейв известен не только как автор песен, но и как писатель, сценарист, создатель саундтреков и даже актёр. Так, в 1989 году он выпустил свой первый крайне провокационный роман «И узре ослица Ангела Божия»/And the Ass Saw the Angel. В нём музыкант, известный своим сложным отношением с религией, препарировал Ветхий Завет в брутальную повесть о немом юноше, выросшем в фанатичной религиозной общине, с врождённым желанием отмщения за свою никчёмную жизнь.
В 2009 году Ник выпустил не менее нашумевшую вторую книгу — «Смерть Банни Манро»/The Death of Bunny Munro. Она посвящена жизни бабника и алкоголика по имени Банни, пускающегося во все тяжкие после самоубийства жены.
Также музыкант выпустил и ещё 2 тома стихов под общим названием «Король Чернило»/King Ink (1988).
В 2009 году Ник выпустил не менее нашумевшую вторую книгу — «Смерть Банни Манро»/The Death of Bunny Munro. Она посвящена жизни бабника и алкоголика по имени Банни, пускающегося во все тяжкие после самоубийства жены.
Также музыкант выпустил и ещё 2 тома стихов под общим названием «Король Чернило»/King Ink (1988).
Кейв, как сценарист, приложил руку и к нескольким важным австралийским фильмам XXI века. Это вестерны режиссёра Джона Хиллкоута «Предложение»/The Proposition (2005) и «Самый пьяный округ в мире»/Lawless (2012). Но гораздо больше музыкант известен своими тягучими, гипнотическими саундтреками, которые он создал вместе с коллегой по Bad Seeds Уорреном Эллисом — ко всё тем же «Предложениею» и «Округу», а также к фильмам «Дорога»/The Road (2009) с Вигго Мортенсеном того же Хиллкоута, «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»/The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford (2007) режиссёра Эндрю Доминика с Брэдом Питтом, а также к не очень давно вышедшим «Любой ценой»/Hell of High Water (2016) режиссёра Дэвида Маккензи и «Ветреная река»/Wind River (2017) Тейлора Шеридана.
А трек «Red Right Hand» стал основной темой культового сериала «Острые козырьки»/Peaky Blinders (2013-22).
Режиссёр Дэвид Йейтс, снявший фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти»/Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010), выбрал в качестве саундтрека композицию Nick Cave and the Bad Seeds под названием «O Children».
В 2015 году трек «All The Gold In California» вошёл в альбом саундтреков 2-го сезона американского сериала «True Detective». Помимо Кейва, в записи музыки участвовали Леонард Коэн, Боб Дилан, Лeра Линн.
Отметился музыкант и появлением на экране — в классическом фильме режиссёра Вима Вендерса «Небо над Берлином»/Der Himmel über Berlin (1987) — истории 2-х ангелов Дамиэля (Бруно Ганц) и Кассиэля (Отто Зандер), парящих над разделенным бетонной стеной Берлином, читающих мысли людей и наполняющих их жизни смыслом. В фильме Ник вместе с Bad Seeds исполнил 2 хита из своих ранних альбомов.
А трек «Red Right Hand» стал основной темой культового сериала «Острые козырьки»/Peaky Blinders (2013-22).
Режиссёр Дэвид Йейтс, снявший фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти»/Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010), выбрал в качестве саундтрека композицию Nick Cave and the Bad Seeds под названием «O Children».
В 2015 году трек «All The Gold In California» вошёл в альбом саундтреков 2-го сезона американского сериала «True Detective». Помимо Кейва, в записи музыки участвовали Леонард Коэн, Боб Дилан, Лeра Линн.
Отметился музыкант и появлением на экране — в классическом фильме режиссёра Вима Вендерса «Небо над Берлином»/Der Himmel über Berlin (1987) — истории 2-х ангелов Дамиэля (Бруно Ганц) и Кассиэля (Отто Зандер), парящих над разделенным бетонной стеной Берлином, читающих мысли людей и наполняющих их жизни смыслом. В фильме Ник вместе с Bad Seeds исполнил 2 хита из своих ранних альбомов.
А в 2014 году о Кейве и его творческом процессе был снят документальный фильм «20 000 дней на Земле»/20,000 Days on Earth, к созданию которого сам Ник приложил руку и в качестве сценариста, написал музыку и сыграл в главной роли самого себя.
В биографическом фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна»/The Electrical Life of Louis Wain (2021) об известном британском художнике Л. Уэйне, блестяще воплощённом Бенедиктом Камбербэтчем, Кейву тоже досталась интересная роль. Его персонаж — Герберт Уэллс, фантаст, создавший неповторимые литературные шедевры.
В биографическом фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна»/The Electrical Life of Louis Wain (2021) об известном британском художнике Л. Уэйне, блестяще воплощённом Бенедиктом Камбербэтчем, Кейву тоже досталась интересная роль. Его персонаж — Герберт Уэллс, фантаст, создавший неповторимые литературные шедевры.
Лирика Кейва широко известна благодаря обращению музыканта к непростым темам смерти, насилия, религии. Однако лучшие свои песни он написал, разумеется, о любви.
В течение 1990-х и начала 2000-х гг. Bad Seeds неоднократно ругали за излишнюю сентиментальность и стремление вернуться к раннему стилю, который и сделал коллектив популярными. Упрёки были восприняты, и в новом альбоме вместо привычных баллад и резких рок-аккордов можно услышать лаконичные инструментальные аранжировки и тягучие неповторимые композиции, перемежающиеся философскими размышлениями Кейва о жизни в эпоху Google и «Википедии».
В течение 1990-х и начала 2000-х гг. Bad Seeds неоднократно ругали за излишнюю сентиментальность и стремление вернуться к раннему стилю, который и сделал коллектив популярными. Упрёки были восприняты, и в новом альбоме вместо привычных баллад и резких рок-аккордов можно услышать лаконичные инструментальные аранжировки и тягучие неповторимые композиции, перемежающиеся философскими размышлениями Кейва о жизни в эпоху Google и «Википедии».
В 2017 году музыкант стал кавалером ордена Австралии/Order of Australia — ордена, учреждённого королевой Великобритании Елизаветой II 14 февраля 1975 года «с целью соответствующего признания граждан Австралии и других лиц в их достижениях и похвальной службе».
Ник Кейв и сейчас остается легендой рок-музыки. В начале 2022 года на 72-м Берлинском международном кинофестивале был представлен документальный фильм «This Much I Know to Be True», посвященный сотрудничеству артиста с коллегой Эллисом. В ленте были показаны эпизоды создания альбомов и треков, а также мастерская Кейва.
Ник Кейв и сейчас остается легендой рок-музыки. В начале 2022 года на 72-м Берлинском международном кинофестивале был представлен документальный фильм «This Much I Know to Be True», посвященный сотрудничеству артиста с коллегой Эллисом. В ленте были показаны эпизоды создания альбомов и треков, а также мастерская Кейва.
Среди увлечений Ника числится и создание авторских нарядов, которые сам музыкант называет «Soundsuits» — «звуковые костюмы». Необычные наряды создаются из различных материалов, при этом остаются удобными и полностью скрывают человека, находящегося внутри. В качестве материала музыкант использует любой мусор: ветки, крашеные человеческие волосы, искусственный мех, проволоку, блестки, пуговицы, перья.
А весной 2022 года стало известно о кончине внебрачного сына Кейва — Джетро Лэзенби, родившегося у австралийки Бо Лазенби в 1991 году, работавшего моделью. Ник попросил прессу и фанатов не беспокоить семью в столь сложное время.
А весной 2022 года стало известно о кончине внебрачного сына Кейва — Джетро Лэзенби, родившегося у австралийки Бо Лазенби в 1991 году, работавшего моделью. Ник попросил прессу и фанатов не беспокоить семью в столь сложное время.
Дискография Н. Кейва: «Door Door» (1979), «The Birthday Party» (1980), «Prayers On Fire» (1981), «Junkyard» (1982), «Mutiny!» (1983), «Kicking Against the Pricks» (1986), «Your Funeral… My Trial» (1986), «Tender Prey» (1988), «The Good Son» (1990), «Henry's Dream» (1992), «Live Seeds» (1993), «Let Love In» (1994), «B-Sides & Rarities» (2005), «Dig, Lazarus, Dig!!!» (2008), «Push the Sky Away» (2013), «Skeleton Tree» (2016), «Ghosteen» (2019).
Фильмография: «Небо над Берлином»/Der Himmel über Berlin (реж. В. Вендерс, 1987), «Денди»/Dandy (реж. П. Земпель, 1987), «Призраки гражданской смерти»/Ghosts... of the Civil Dead (реж. Дж. Хиллкоут, 1989), «Джонни Замша»/Johnny Suede (реж. Т. ДиЧилло, 1991), «Джонас в пустыне»/Jonas in the Desert (реж. П. Семпел, 1994), «Песни Сентября: музыка Курта Вайля»/ September Songs (The Music Of Kurt Weill) (1995), «Охота за носорогом в Будапеште»/Rhinoceros Hunting In Budapest (реж. М. Хауссман, 1997), «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»/The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford (реж. Э. Доминик, 2007), «20 000 дней на Земле»/20,000 Days on Earth (2014), «Кошачьи миры Луиса Уэйна»/The Electrical Life of Louis Wain (реж. У. Шарп, 2021).
Авторские сценарии: «Самый пьяный округ в мире»/Lowless (реж. Джон Хиллкоут, 2012), «Смерть Банни Манро»/Death of Bunny Munro (реж. Дж. Хиллкоут, 2011), «Ворон»/ The Crow (реж. Стивен Норрингтон, 2011), «Предложение»/The Proposition (реж. Дж. Хиллкоут, 2005), «Призраки гражданской смерти»/Ghosts… of the Civil Dead (реж. Дж. Хиллкоат, 1989).
Авторские сценарии: «Самый пьяный округ в мире»/Lowless (реж. Джон Хиллкоут, 2012), «Смерть Банни Манро»/Death of Bunny Munro (реж. Дж. Хиллкоут, 2011), «Ворон»/ The Crow (реж. Стивен Норрингтон, 2011), «Предложение»/The Proposition (реж. Дж. Хиллкоут, 2005), «Призраки гражданской смерти»/Ghosts… of the Civil Dead (реж. Дж. Хиллкоат, 1989).
* "Cave" — пещера (англ.)
Источники:
https://24smi.org/celebrity/3142-nik-keiv.html
https://lifehacker.ru/nik-kejv/
https://brodude.ru/nik-kejv-mezhdu-angelom-i-besom/
https://24smi.org/celebrity/3142-nik-keiv.html
https://lifehacker.ru/nik-kejv/
https://brodude.ru/nik-kejv-mezhdu-angelom-i-besom/
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