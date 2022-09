«Коля из Пещеры». К 65-летию Ника Кейва

Фильмография: «Небо над Берлином»/Der Himmel über Berlin (реж. В. Вендерс, 1987), «Денди»/Dandy (реж. П. Земпель, 1987), «Призраки гражданской смерти»/Ghosts... of the Civil Dead (реж. Дж. Хиллкоут, 1989), «Джонни Замша»/Johnny Suede (реж. Т. ДиЧилло, 1991), «Джонас в пустыне»/Jonas in the Desert (реж. П. Семпел, 1994), «Песни Сентября: музыка Курта Вайля»/ September Songs (The Music Of Kurt Weill) (1995), «Охота за носорогом в Будапеште»/Rhinoceros Hunting In Budapest (реж. М. Хауссман, 1997), «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»/The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford (реж. Э. Доминик, 2007), «20 000 дней на Земле»/20,000 Days on Earth (2014), «Кошачьи миры Луиса Уэйна»/The Electrical Life of Louis Wain (реж. У. Шарп, 2021).

Авторские сценарии: «Самый пьяный округ в мире»/Lowless (реж. Джон Хиллкоут, 2012), «Смерть Банни Манро»/Death of Bunny Munro (реж. Дж. Хиллкоут, 2011), «Ворон»/ The Crow (реж. Стивен Норрингтон, 2011), «Предложение»/The Proposition (реж. Дж. Хиллкоут, 2005), «Призраки гражданской смерти»/Ghosts… of the Civil Dead (реж. Дж. Хиллкоат, 1989).