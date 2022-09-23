«Коля из Пещеры». К 65-летию Ника Кейва

Кейв, как сценарист, приложил руку и к нескольким важным австралийским фильмам XXI века. Это вестерны режиссёра Джона Хиллкоута «Предложение»/The Proposition (2005) и «Самый пьяный округ в мире»/Lawless (2012). Но гораздо больше музыкант известен своими тягучими, гипнотическими саундтреками, которые он создал вместе с коллегой по Bad Seeds Уорреном Эллисом — ко всё тем же «Предложениею» и «Округу», а также к фильмам «Дорога»/The Road (2009) с Вигго Мортенсеном того же Хиллкоута, «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»/The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford (2007) режиссёра Эндрю Доминика с Брэдом Питтом, а также к не очень давно вышедшим «Любой ценой»/Hell of High Water (2016) режиссёра Дэвида Маккензи и «Ветреная река»/Wind River (2017) Тейлора Шеридана.



А трек «Red Right Hand» стал основной темой культового сериала «Острые козырьки»/Peaky Blinders (2013-22).



Режиссёр Дэвид Йейтс, снявший фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти»/Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010), выбрал в качестве саундтрека композицию Nick Cave and the Bad Seeds под названием «O Children».

В 2015 году трек «All The Gold In California» вошёл в альбом саундтреков 2-го сезона американского сериала «True Detective». Помимо Кейва, в записи музыки участвовали Леонард Коэн, Боб Дилан, Лeра Линн.



Отметился музыкант и появлением на экране — в классическом фильме режиссёра Вима Вендерса «Небо над Берлином»/Der Himmel über Berlin (1987) — истории 2-х ангелов Дамиэля (Бруно Ганц) и Кассиэля (Отто Зандер), парящих над разделенным бетонной стеной Берлином, читающих мысли людей и наполняющих их жизни смыслом. В фильме Ник вместе с Bad Seeds исполнил 2 хита из своих ранних альбомов.