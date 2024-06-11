Лапопожатия и лапопожатели

Постепенно ритуал перешёл в другие сферы жизни и стал использоваться при приветствии и прощании, как знак одобрения или закрепления соглашения и не только.

Братья наши меньшие тоже жмут друг другу лапы. С разными намерениями – играют, дерутся, выясняют, кто прав и кто главный. И лапопожатия у них получаются не менее (а порой и более) основательными, выразительными, а ещё забавными.