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Лапопожатия и лапопожатели

Лапопожатия и лапопожатели

Автор:
11 июня 2024 16:12
Сообщество : Животные
Метки: Животное   жесты   значение   лапа   лапопожатие   пожимать   рукопожатие   символ   фото   эмоция   
807
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В большинстве культур считается, что традиция жать друг другу руки изначально появилась у воинов. Так они демонстрировали отсутствие оружия и мирные намерения.

Постепенно ритуал перешёл в другие сферы жизни и стал использоваться при приветствии и прощании, как знак одобрения или закрепления соглашения и не только.

Братья наши меньшие тоже жмут друг другу лапы. С разными намерениями – играют, дерутся, выясняют, кто прав и кто главный. И лапопожатия у них получаются не менее (а порой и более) основательными, выразительными, а ещё забавными.

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Метки: Животное   жесты   значение   лапа   лапопожатие   пожимать   рукопожатие   символ   фото   эмоция   
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