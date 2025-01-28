Кристиан Бейл строит 12 домов для осиротевших детей

«Я был ошеломлён и взбешён, узнав, что у нас здесь больше сирот, чем где-либо ещё в стране», — делился актёр.

Замысел Бэйла — создать благоприятную среду, в которой братья и сёстры смогут оставаться вместе. Он сказал: «Представьте всепоглощающую боль и травму от потери родителей или разлуки с ними, а потом ещё и потерю братьев и сестёр. Так нельзя обращаться с детьми».