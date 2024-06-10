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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
10 июня 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
308
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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12  комментариев
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2k
Irena I. Час назад
Я не знаю как и где, но у нас в Латвии до прихода к власти нацистского отребья в 1991 году это было реально шикарное время...
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1k
Кондратий Собакин 17 минут назад
Фото 12. Надо же! И у нас с женой на свадьбе такое же шампанское было (бутылка перед невестой). Розовое, полусладкое. Когда делали заказ, другого не было, хотя ресторан был весьма и весьма. В башне гостиницы "Россия", на 21-м этаже. Нет уже теперь ни этой башни, ни гостиницы вообще.
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Вадим Игнатьев Час назад
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Вадим Игнатьев Час назад
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41k
albedo 2 часа назад
Вспомнились пистоны для этого пистолета.
Эх, хорошая игрушка была!!!
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5544 поста (5522 в горячем)

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