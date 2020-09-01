1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин

Писатель умер в реанимации Свердловской областной больницы.
По словам невестки писателя, Владислава Петровича с 15 июля дважды госпитализировали. Инсульт, инфаркт не подтвердили, тест на коронавирус был отрицательным, но у Владислава Крапивина оказалось 25% поражение лёгких. После того, как он первый раз был выписан из больницы – писателю стало ещё хуже. Невестка Крапивина рассказала, что он не мог передвигаться без посторонней помощи.
По последним данным причиной смерти 81-летнего писателя стал сепсис.
Похороны Владислава Крапивина состоятся 3 сентября на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
За свою долгую жизнь писатель написал множество рассказов и повестей. Наиболее известные из них: "Мальчик со шпагой", "Тень Каравеллы", "Та сторона, где ветер", "Болтик", "Журавлёнок и молнии", "Трое с площади Карронад".
По последним данным причиной смерти 81-летнего писателя стал сепсис.
Похороны Владислава Крапивина состоятся 3 сентября на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
За свою долгую жизнь писатель написал множество рассказов и повестей. Наиболее известные из них: "Мальчик со шпагой", "Тень Каравеллы", "Та сторона, где ветер", "Болтик", "Журавлёнок и молнии", "Трое с площади Карронад".
В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", который существует до сих пор. Его девиз: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". Сейчас ребята в отряде занимаются фехтованием, изучают историю флота, строят шхуны и делают стенгазеты.
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Любимые произведения Владислава Крапивина: Гуси, гуси, га-га-га; Сказки о рыбаках и рыбках; Лоцман; Взрыв генерального штаба. Очень много еще не успел прочитать (или прослушать в начитке на айфе), мне будет 16 в октябре и этого гениального писателя открыл для себя совсем недавно.
СПАСИБО, что Вы были, что творили для нас!
Величайший писатель. Вечная память.
С детства прочитал много его книг.
Первая, лет в 9-10 "Бегство рогатых викингов".
Но самая любимая - "Голубятня на жёлтой поляне" (Фантастика+фэнтези).
"Хроники Нарнии" рядом не стоят.
Я даже сейчас, периодически, читаю "Голубятню...".
А мне 50.
ЗЫ
В 12-ть лет ходил в библиотеку, чтобы почитать "Уральский следопыт".
Там часто его повести/романы печатались.
Даже, помню, специально крепко-крепко зажмуривал глаза и пытался, подражая Владику, дойти до школы, до магазина, просто задевая ногой бордюр дороги. Никогда не получалось пройти весь путь.
Самый интересный возраст.