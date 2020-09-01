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1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин

1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин (4 фото)

Автор:
01 сентября 2020 18:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Крапивин   детская литература   детский писатель   екатеринбург   книги   похороны   
924
4
Писатель умер в реанимации Свердловской областной больницы.

Источник:

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Метки: Крапивин   детская литература   детский писатель   екатеринбург   книги   похороны   
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28  комментариев
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1k
alex5450 2 часа назад
Ему повезло, что он жил и творил в то время, когда интерес взрослого к загорелым, задорным мальчишкам у взрослых людей определяли как несомненно педагогическо-воспитательный.
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14k
Пронька Грезной 2 минуты назад
Жалко. В детстве зачитывался им. Вечная память.
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130
Alexa Bier 7 минут назад
"рыцари сорока островов "ваще огонь "крик петуха"первое что прочитал еще в журнале следопыт .Земля пухом прекрасному человеку такому как Владислав Крапивин
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14k
Пронька Грезной Alexa Bier 53 секунды назад
"Рыцари..." - Лукьяненко.
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37k
кот 58 минут назад
Плачу.... Один из двух моих любимых писателей ушел навсегда...
Любимые произведения Владислава Крапивина: Гуси, гуси, га-га-га; Сказки о рыбаках и рыбках; Лоцман; Взрыв генерального штаба. Очень много еще не успел прочитать (или прослушать в начитке на айфе), мне будет 16 в октябре и этого гениального писателя открыл для себя совсем недавно.
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1k
ых кот Полчаса назад
Везунчик, у тебя впереди еще очень много интересного!
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20k
Е-Лена Час назад
"Голубятня на Желтой Поляне" - какая ВЕЩЬ!!!
СПАСИБО, что Вы были, что творили для нас!
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1k
Константин Час назад
Тоже с Его Творчеством начал знакомится с "Бегство рогатых викингов"... а сейчас аудиокнинги слушаю"Голубятня...", "В глубине Великого кристалла". "Гуси-гуси", слушаю и так щемит в душе, но по хорошему...очень по хорошему... Пусть ему земля будет пухом...
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15k
Robin Hood 2 часа назад
Покойся с миром, Писатель. У меня до сих есть книга "Мальчик со шпагой" ... лет 40 наверно ... я не помню честно говоря
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Я в Пионере читал его Всадников на станции Роса и не мог оторваться. "Алые паруса", но куда более реальные. А потом уже читал все, что только мог найти.
Величайший писатель. Вечная память.
Я в Пионере читал его Всадников на станции Роса и не мог оторваться. "Алые паруса", но куда более реальные. А потом уже читал все, что только мог найти. Величайший писатель. Вечная память.
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7k
Волк русский - Президент США 2 часа назад
Один из моих любимейших русских писателей.
С детства прочитал много его книг.
Первая, лет в 9-10 "Бегство рогатых викингов".
Но самая любимая - "Голубятня на жёлтой поляне" (Фантастика+фэнтези).
"Хроники Нарнии" рядом не стоят.
Я даже сейчас, периодически, читаю "Голубятню...".
А мне 50.

ЗЫ
В 12-ть лет ходил в библиотеку, чтобы почитать "Уральский следопыт".
Там часто его повести/романы печатались.
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3k
Рома, просто Рома Волк русский - Президент США 2 часа назад
Моя первая книга, над страницами которой реально плакал: "Та сторона, где ветер."
Даже, помню, специально крепко-крепко зажмуривал глаза и пытался, подражая Владику, дойти до школы, до магазина, просто задевая ногой бордюр дороги. Никогда не получалось пройти весь путь.
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1k
ых Волк русский - Президент США Полчаса назад
Я и сейчас перечитываю многие его произведения, но мне не 50, мне еще 47.
Я и сейчас перечитываю многие его произведения, но мне не 50, мне еще 47.
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477
Stopbandera 2 часа назад
Вечная память!
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105
Aleksandr 2 часа назад
Эти книги все в детстве перечитал, некоторые по два раза. Да куда уходит детство, в какие города. Хороший писатель. Такие как Носов, Олеша, да многих можно перечислять. Вечная память. А я наверно перечитаю ещё пару книг.
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7k
Волк русский - Президент США 2 часа назад
У него, обычно, главные герои дети, лет 12-ти.
Самый интересный возраст.
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3k
Рома, просто Рома Волк русский - Президент США 2 часа назад
Самый прекрасный возраст мальчика. Жалко лишь, что длится год-полтора, если познакомились в его 12, но разве взрослая любовь длится дольше?
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3k
tamin 2 часа назад
Жалко что так мало мы про них знаем. Только из некрологов. Зато всякая либеральная шваль известна всем.
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4k
Сергей tamin 2 часа назад
Даже в комментариях к посту о смерти детского писателя найдется мудак, который приплетет политику. И да, если непонятно (а скорее всего ты тупой) объясню - этот мудак ты.
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3k
aleksander tamin 2 часа назад
Почему же вы, правильные патриоты (конечно же нисколько не шваль), так мало знаете про таких людей как Крапивин?
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