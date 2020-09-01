1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин

По словам невестки писателя, Владислава Петровича с 15 июля дважды госпитализировали. Инсульт, инфаркт не подтвердили, тест на коронавирус был отрицательным, но у Владислава Крапивина оказалось 25% поражение лёгких. После того, как он первый раз был выписан из больницы – писателю стало ещё хуже. Невестка Крапивина рассказала, что он не мог передвигаться без посторонней помощи.

По последним данным причиной смерти 81-летнего писателя стал сепсис.



Похороны Владислава Крапивина состоятся 3 сентября на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.



За свою долгую жизнь писатель написал множество рассказов и повестей. Наиболее известные из них: "Мальчик со шпагой", "Тень Каравеллы", "Та сторона, где ветер", "Болтик", "Журавлёнок и молнии", "Трое с площади Карронад".