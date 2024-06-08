Иван Кожедуб

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Иван Никитович Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка Черниговской губернии. После окончания школы в 1934 году он поступил в химико-технологический техникум в городе Шостка. Тогда же Иван увлекся авиацией, занимаясь в Шосткинском аэроклубе, куда пришел в 1938 году. Здесь он совершил свой первый полет, окончил курсы прыжков с парашютом и летные курсы, отлетав на самолетах ПО-2 и У-2.
2.
В 1940 году Кожедуб был призван в Красную Армию и вскоре определен на обучение в Чугуевское военное авиационное училище. Как один из лучших курсантов, после окончания курса в 1941 году Иван был оставлен в училище на должности инструктора.
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3.
С началом Великой Отечественной войны вместе с авиашколой сержант Кожедуб был эвакуирован в Среднюю Азию. В этот период он упорно изучал вопросы тактики и описания воздушных боев. Осенью 1942 года, после многочисленных рапортов с просьбой отправить его на фронт, Кожедуб был откомандирован в 240-й истребительный авиационный полк. Свой первый боевой вылет он совершил в марте 1943 года, но неудачно – его самолет Ла-5 получил повреждения в бою. Боевой счет Кожедуб открыл в 1943 году на Курской дуге, сбив немецкий «Юнкерс-87». Боевое мастерство летчика постоянно совершенствовалось, а количество сбитых самолетов противника увеличивалось буквально с каждым днем.
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В августе 1944 года Кожедуб был назначен заместителем командира 176-го Гвардейского авиаполка, который был перевооружен на новые истребители Ла-7. Кожедубу достался самолет с бортовым номером «27», на котором он воевал до конца войны, а сейчас эта машина является украшением Монинского музея авиации.
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За всю войну Иван Никитович ни разу не был сбит. Он умел мгновенно ориентироваться в любой боевой ситуации и виртуозно владел машиной. За годы войны Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях лично сбил 64 самолета противника. За высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу он был трижды награжден «Золотой Звездой» Героя Советского Союза.
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Иван Кожедуб в Корее
После войны гвардии майор продолжил службу в ВВС, в 1949 году окончил Краснознаменную Военно-воздушную академию, а в 1956 году – Академию Генштаба. В то же время он оставался действующим пилотом-истребителем, осваивая реактивные МиГи-15. Во время войны в Корее (1951-1952) Кожедуб командовал там дивизией, летчики которой одержали 216 воздушных побед. Кожедуб не только осуществлял оперативное руководство дивизией, но и принимал активное участие в организации и подготовке ВВС КНР.
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Иван Никитович с супругой Вероникой Николаевной
С 1958 года он занимал должность Первого заместителя командующего ВВС Ленинградского, а затем Московского военных округов. Части, которыми руководил Кожедуб, всегда отличались высокой подготовкой и низким уровнем аварийности. С летной работы он ушел в 1970 году и в последующие годы служил в центральном аппарате ВВС и в Группе генеральных инспекторов Министерства Обороны. В 1985 году Кожедубу было присвоено высшее воинское звание Маршал авиации.
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Все это время Кожедуб также вел большую общественную работу. Он был депутатом Верховного Совета СССР, Членом Президиума ЦК ДОСААФ, председателем или президентом десятков различных обществ, комитетов и федераций, много выступал, проводил встречи, давал интервью... Он автор книг «Служу Родине», «Верность Отчизне» и других.
10.
Скончался талантливый летчик Иван Никитович Кожедуб 8 августа 1991 года в Москве от сердечного приступа, был похоронен на Новодевичьем кладбище. На родине летчика установлен бронзовый бюст Героя, а также памятный знак на месте дома, в котором он родился, в городах Сумы и Киев – памятники. В городе Шостка был открыт музей И.Н. Кожедуба. Его именем названы Харьковский университет ВВС, Шосткинский химико-технологический колледж, улицы и парки в российских городах.
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Метки: Иван Никитович Кожедуб СССР история фото
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