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Иван Кожедуб

Иван Кожедуб

Автор:
08 июня 2024 20:45
Метки: Иван Никитович Кожедуб   СССР   история   фото   
225
10

Иван Никитович Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка Черниговской губернии. После окончания школы в 1934 году он поступил в химико-технологический техникум в городе Шостка. Тогда же Иван увлекся авиацией, занимаясь в Шосткинском аэроклубе, куда пришел в 1938 году. Здесь он совершил свой первый полет, окончил курсы прыжков с парашютом и летные курсы, отлетав на самолетах ПО-2 и У-2.

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Метки: Иван Никитович Кожедуб   СССР   история   фото   
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2  комментария
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ЦСКА 38 минут назад
Мощный человечище! Но, к сожалению в/на Украине, нынче почитаются иные "герои"....

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886
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 3 минуты назад
Иван КожедубПосмотреть
Иван Кожедуб
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5510 постов (5503 в горячем)

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