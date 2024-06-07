FISHKINET
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр... В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию" В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по... 17 идеальных изображений, которые порадуют внутреннего перфекциониста 17 идеальных изображений, которые порадуют внутреннего перфекциониста Строительные фэилы и другие провалы, которые выполнили ленивые работники Строительные фэилы и другие провалы, которые выполнили ленивые... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные С юмором о даче С юмором о даче "Мы зарабатывали лёгкие деньги": в Великом Новгороде задержали "банду Маги", вымогавшую деньги у детей "Мы зарабатывали лёгкие деньги": в Великом Новгороде задержали... 20 лет бунту Марвина Химейера, человека-бульдозера&nbsp; 20 лет бунту Марвина Химейера, человека-бульдозера  Молния ударила в самый подходящий момент Молния ударила в самый подходящий момент Невероятные по степени милоты объятия Невероятные по степени милоты объятия 25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле 25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле Любительнице электронных сигарет не понравилось, что её снимают Любительнице электронных сигарет не понравилось, что её снимают Торжество демократии: в Алабаме выбрали новую королеву красоты Торжество демократии: в Алабаме выбрали новую королеву красоты Два нарушителя встретились на пешеходном переходе Два нарушителя встретились на пешеходном переходе Камень, ножницы, бумага и бурятские буузы Камень, ножницы, бумага и бурятские буузы "На многие косяки закрывались глаза": в Кемерово после аварии с трамваями задержали руководство компании-перевозчика "На многие косяки закрывались глаза": в Кемерово после аварии с... "Да я этих русских...": цыганка, оскорбившая россиян, извинилась за свои слова и сказала, что любит свою страну "Да я этих русских...": цыганка, оскорбившая россиян, извинилась... Как снимали фильм "Весна на Заречной улице": 16 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Весна на Заречной улице": 16 интересных фактов... На Кубани выпускной в детском саду провели для единственного ребёнка - дочки заведующей На Кубани выпускной в детском саду провели для единственного...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
07 июня 2024 21:39
Метки: СССР   история   фото   
302
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Сталкер 3 часа назад
Куда хочешь и за вменяемые деньги.
А по студенческому вообще халява...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5505 постов (5503 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1136220



Другие посты автора
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Популярные теги
#в мире#машина#интересно#Юмор#аварии#США#забавно#факты#фильм#инцидент
#фото#автомир#Прикол#история#авто аварии#кино#Китай#Россия#конфликт#Япония
#люди#автомобили#животные#ДТП#Автовсячина#позитив#интересное#полиция#улыбнуло#Ynews
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов

На что жалуетесь?

Вернуться