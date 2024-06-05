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Где переночевать в Питере, если приехал на ПМЭФ-2024

Где переночевать в Питере, если приехал на ПМЭФ-2024

Автор:
05 июня 2024 22:52
Сообщество : Жить в России
Метки: ПМЭФ-2024   Петербург   аренда   отели   форум   цены   
974
6

И еще немного о Петербургском международном экономическом форуме. Вернее, о традициях. Ведь задолго до того, как он распахнул свои стеклянные двери, в центре Северной столицы было разобрано буквально все "приличное" жилье в аренду.

ПМЭФ ежегодно вызывает ажиотаж на гостиничном рынке, - пишет MORGUN.

Стоимость проживания в отелях в преддверии форума выросла в три раза, а спрос на номера в отелях премиум-сегмента поднялся почти на четверть. И во многих, даже за хуллиард по выросшей цене забронировать жилье не всегда возможно. (Более того, забронировать место в период ПМЭФ в пятизвездочном отделе можно только через специальное обращение и после дополнительной проверки клиентов)

×

Ценник адекватным не назовешь:


Сложнее всего найти места в отелях 4 и 5* в центре. Например, в «Гельвеции» за стандартный номер в дни ПМЭФ просят уже почти 500 000 вместо 60 000 рублей в соседние даты.

Люкс пятизвездочном бутике-отеле Cosmos Selection за три ночи в даты форума обойдется в 1 000 000 вместо 100 000 рублей.

Российских гостей и большие иностранные делегации обычно принимает официальная гостиница ПМЭФ «Гранд Отель Европа». Номера в ней забронировать, конечно же, не получится. По слухам, отель полностю выкупила под сотрудников и партнеров одна крупная компания 😉

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Метки: ПМЭФ-2024   Петербург   аренда   отели   форум   цены   
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10  комментариев
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15k
Владимир 6 минут назад
Каждый курортный сезон отели рыгаловки, по всей России что +- у моря. Превращаются (по цене) в Шарм-эль-Шейх, или какой нибудь рэдисон на балли, а тут всех Питер удивил с кучкой мажоров. Меня это кстати всегда удивляло, а че мы ближе к мальдивам становимся? Или че происходит? Отель в третьей линии становится как будто он прям в море стоит и кормят там омарами? Че от сезона то поменялось?
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20k
Bill Полчаса назад
Значит полезный форум, если такие цены не отталкивают.
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8k
rutt Полчаса назад
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12k
Дмитрий 54 минуты назад
Я извиняюсь! За 3 ляма с небольшим, что они там клиенту делают? За три дня? Всем отелем, каждое яйцо по отдельности, по утрам, моют включая владельца отеля?
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14k
gavrosh Час назад
Ну так и не бедные люди в эти дни едут.
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11k
Billi_Bons Час назад
Вот хотел написать, что борделей в Питере достаточно и с ночевкой у участников проблем не будет, но не буду.
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12k
BarOb Час назад
Они просто охреневшие
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1511 постов (1440 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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