Где переночевать в Питере, если приехал на ПМЭФ-2024

И еще немного о Петербургском международном экономическом форуме. Вернее, о традициях. Ведь задолго до того, как он распахнул свои стеклянные двери, в центре Северной столицы было разобрано буквально все "приличное" жилье в аренду.
ПМЭФ ежегодно вызывает ажиотаж на гостиничном рынке, - пишет MORGUN.
Стоимость проживания в отелях в преддверии форума выросла в три раза, а спрос на номера в отелях премиум-сегмента поднялся почти на четверть. И во многих, даже за хуллиард по выросшей цене забронировать жилье не всегда возможно. (Более того, забронировать место в период ПМЭФ в пятизвездочном отделе можно только через специальное обращение и после дополнительной проверки клиентов)
Ценник адекватным не назовешь:
Сложнее всего найти места в отелях 4 и 5* в центре. Например, в «Гельвеции» за стандартный номер в дни ПМЭФ просят уже почти 500 000 вместо 60 000 рублей в соседние даты.
Люкс пятизвездочном бутике-отеле Cosmos Selection за три ночи в даты форума обойдется в 1 000 000 вместо 100 000 рублей.
Российских гостей и большие иностранные делегации обычно принимает официальная гостиница ПМЭФ «Гранд Отель Европа». Номера в ней забронировать, конечно же, не получится. По слухам, отель полностю выкупила под сотрудников и партнеров одна крупная компания 😉
Источник:
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