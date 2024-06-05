Где переночевать в Питере, если приехал на ПМЭФ-2024

ПМЭФ ежегодно вызывает ажиотаж на гостиничном рынке, - пишет MORGUN.

Стоимость проживания в отелях в преддверии форума выросла в три раза, а спрос на номера в отелях премиум-сегмента поднялся почти на четверть. И во многих, даже за хуллиард по выросшей цене забронировать жилье не всегда возможно. (Более того, забронировать место в период ПМЭФ в пятизвездочном отделе можно только через специальное обращение и после дополнительной проверки клиентов)