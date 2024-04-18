Boston Dynamics показала новую модель двуногого робота

Компания Boston Dynamics прекратила 11-летнюю разработку роботов Atlas на гидравлических приводах, и представила новое электрическое поколение роботизированных гуманоидов, которые будут более сильными и маневренными. Так же компания опубликовала прощальное видео различных испытаний старой версии робота.
Компания напомнила, что её клиенты уже добились определённых успехов с роботом-манипулятором Stretch и робопсом Spot, поэтому полностью электрический вариант человекоподобного Atlas также будет переведён в разряд коммерческих продуктов. Первым клиентом Boston Dynamics станет владеющая ею Hyundai, которая сейчас работает над новым поколением автомобильных производственных мощностей — они послужат оптимальным полигоном для испытаний нового Atlas. Boston Dynamics планирует наладить плотное сотрудничество с клиентами, испытывающими потребность в инновационных решениях — робот будет интенсивно тестироваться и обновляться.
Гидравлический Atlas последнего поколения — HD Atlas — упёрся в предел своих возможностей и не мог управляться с тяжёлыми объектами неправильной формы. Электрическая версия машины будет сильнее и получит более широкий диапазон движений. Располагающий передовой механикой робот, отмечают в Boston Dynamics, является лишь одним из элементов, необходимых для успешного коммерческого внедрения — требуется создание целостной экосистемы с инфраструктурой, участием сотрудников, внедрением машин в рабочие процессы и стандарты безопасности. Робопёс Spot прошёл уже более 1500 проектов внедрения, и разработчик сейчас обучает сотни компаний совместной работе с мобильными роботами.
Полностью электрический робот-гуманоид Atlas, созданный для решения «самых сложных задач в промышленности». Вторая часть видео - прощание со старой версией.
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Некоторые из наиболее впечатляющих своих достижений Boston Dynamics связывает не с аппаратной частью, а с программными технологиями. Компания добилась успехов в областях моделирования, оснастила роботов современными средствами искусственного интеллекта, механизмами машинного обучения с подкреплением и компьютерного зрения — это помогает роботам трудиться более эффективно и адаптироваться с сложным реальным ситуациям. Впрочем, и аппаратная часть продолжит активно развиваться: Boston Dynamics традиционно проектировала человекоподобных роботов с ногами и намеревается продолжать двигаться в том же направлении. Новый Atlas будет напоминать человека, но двигаться он сможет, не ограничиваясь человеческим диапазоном движений.
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