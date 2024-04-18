Boston Dynamics показала новую модель двуногого робота

FISHKINET
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 16 изображений, которые легко проверят нервы на прочность 16 изображений, которые легко проверят нервы на прочность От Матрицы до Гэндальфа: потрясающие двери От Матрицы до Гэндальфа: потрясающие двери Wildberries запустит продажу автомобилей Wildberries запустит продажу автомобилей Не переходи дорогу как ТП из Владивостока! Не переходи дорогу как ТП из Владивостока! Встреча с финальным боссом Встреча с финальным боссом Игрок недооценил своего соперника Игрок недооценил своего соперника В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную... «В нашей жизни так много сексуализации женщин»: феминистку возмутила буква «В» в логотипе российского магазина «В нашей жизни так много сексуализации женщин»: феминистку... Когда чешутся руки: двое парней изрисовали чистенькие стены, двери и сиденья в вагоне метро Когда чешутся руки: двое парней изрисовали чистенькие стены, двери... В Оренбурге мужчина «нашёл виноватого» в разрушении дамбы и порче дороги В Оренбурге мужчина «нашёл виноватого» в разрушении дамбы и порче... У кота сели батарейки У кота сели батарейки Скорость была небольшой, но этого оказалось достаточно для трагедии Скорость была небольшой, но этого оказалось достаточно для трагедии Глава АВТОВАЗа всё никак не успокоится и предлагает радикально поднять утильсбор в России Глава АВТОВАЗа всё никак не успокоится и предлагает радикально... На камеру попала наглядная разница в поведении собак и кошек друг с другом На камеру попала наглядная разница в поведении собак и кошек друг... "Я тороплюсь домой к бабуле" "Я тороплюсь домой к бабуле" Энтузиасты нашли и отреставрировали все выпуски передачи «Денди — Новая реальность» Энтузиасты нашли и отреставрировали все выпуски передачи «Денди —... 25 снимков от признанного мастера пейзажной фотографии 25 снимков от признанного мастера пейзажной фотографии
Главная > Видео
Boston Dynamics показала новую модель двуногого робота

Boston Dynamics показала новую модель двуногого робота

Автор:
18 апреля 2024 08:55
Метки: Boston Dynamics   Видео   США   в мире   интересно   робот   технологии   
974
1
1

Компания Boston Dynamics прекратила 11-летнюю разработку роботов Atlas на гидравлических приводах, и представила новое электрическое поколение роботизированных гуманоидов, которые будут более сильными и маневренными. Так же компания опубликовала прощальное видео различных испытаний старой версии робота.

Компания напомнила, что её клиенты уже добились определённых успехов с роботом-манипулятором Stretch и робопсом Spot, поэтому полностью электрический вариант человекоподобного Atlas также будет переведён в разряд коммерческих продуктов. Первым клиентом Boston Dynamics станет владеющая ею Hyundai, которая сейчас работает над новым поколением автомобильных производственных мощностей — они послужат оптимальным полигоном для испытаний нового Atlas. Boston Dynamics планирует наладить плотное сотрудничество с клиентами, испытывающими потребность в инновационных решениях — робот будет интенсивно тестироваться и обновляться.

Гидравлический Atlas последнего поколения — HD Atlas — упёрся в предел своих возможностей и не мог управляться с тяжёлыми объектами неправильной формы. Электрическая версия машины будет сильнее и получит более широкий диапазон движений. Располагающий передовой механикой робот, отмечают в Boston Dynamics, является лишь одним из элементов, необходимых для успешного коммерческого внедрения — требуется создание целостной экосистемы с инфраструктурой, участием сотрудников, внедрением машин в рабочие процессы и стандарты безопасности. Робопёс Spot прошёл уже более 1500 проектов внедрения, и разработчик сейчас обучает сотни компаний совместной работе с мобильными роботами.

Полностью электрический робот-гуманоид Atlas, созданный для решения «самых сложных задач в промышленности». Вторая часть видео - прощание со старой версией.

Некоторые из наиболее впечатляющих своих достижений Boston Dynamics связывает не с аппаратной частью, а с программными технологиями. Компания добилась успехов в областях моделирования, оснастила роботов современными средствами искусственного интеллекта, механизмами машинного обучения с подкреплением и компьютерного зрения — это помогает роботам трудиться более эффективно и адаптироваться с сложным реальным ситуациям. Впрочем, и аппаратная часть продолжит активно развиваться: Boston Dynamics традиционно проектировала человекоподобных роботов с ногами и намеревается продолжать двигаться в том же направлении. Новый Atlas будет напоминать человека, но двигаться он сможет, не ограничиваясь человеческим диапазоном движений.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Boston Dynamics   Видео   США   в мире   интересно   робот   технологии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
сеньор Леонсио 49 минут назад
Автономность всё равно близкая к нулю. Делайте секс роботов уже, чтобы бабы с ними за мужиков и ресурсы конкурировали! Чисто поржать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
doker 39 минут назад
Пока источник питания не придумали - можно не опасаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 48 минут назад
такого ночью увидишь-кирпечей наложишь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
61k
dima423 Час назад
Молодцы, учитывая что это только первые шаги, потенциал у этой темы есть, и прогресс у них есть)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3571 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

664369



Другие посты автора
Популярное
"Там тоже не мёд". У семьи мэра затопленного Орска нашли квартиру в Дубае
"Там тоже не мёд". У семьи мэра затопленного Орска нашли квартиру в Дубае
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
Набирающие популярность
Люди из стали. Мария Байда
Люди из стали. Мария Байда
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 апреля
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересное#авто аварии#собака#Автовсячина#милота#Пёс#США
#животные#автомир#история#аварии#в мире#кот#Реакция#позитив#дети#улыбнуло
#автомобили#Юмор#интересно#ДТП#люди#забавно#кошка#фильм#кино#Россия
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью Мужчина сделал в своём саду необычное травяное кресло Мужчина сделал в своём саду необычное травяное кресло Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии

На что жалуетесь?

Вернуться