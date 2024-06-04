Загадочные надписи на Дайтонском камне и их возможные авторы

С XVII века этот странный предмет вызывал интерес, и по сей день он провоцирует споры. Но необычен не сам камень, а странные надписи, высеченные на его поверхности.

Никто не знает, кто высек эти странные знаки на скале. Петроглифы, состоящие в основном из прямых линий и геометрических фигур, сопровождаются очень примитивными рисунками людей. Похоже, что это смесь как древних, так и неизвестных языков.

Впервые Дайтон-Рок был обнаружен в 1963 году строителями близлежащей дамбы, а с 1971 года установлен в местном парке.