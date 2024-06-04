Загадочные надписи на Дайтонском камне и их возможные авторы

Приветы из древности не слишком часто, но добираются до нас из глубин веков. И оказываются зубодробильными орешками, над которыми страдают лучшие умы своего времени.
В городке Беркли, штат Массачусетс, есть артефакт, подобного которому нет нигде. В русле реки Тонтон был найден большой камень, названный в честь города, который когда-то здесь стоял: Дайтон.
С XVII века этот странный предмет вызывал интерес, и по сей день он провоцирует споры. Но необычен не сам камень, а странные надписи, высеченные на его поверхности.
Никто не знает, кто высек эти странные знаки на скале. Петроглифы, состоящие в основном из прямых линий и геометрических фигур, сопровождаются очень примитивными рисунками людей. Похоже, что это смесь как древних, так и неизвестных языков.
Впервые Дайтон-Рок был обнаружен в 1963 году строителями близлежащей дамбы, а с 1971 года установлен в местном парке.
Сам камень представляет собой грубый шестигранный блок со скошенными гранями. Он довольно низкий, высотой 1,5 метра, шириной почти 3 метра и длиной 3,4 метра. Сформирован из кристаллического песчаника серо-коричневого цвета с крупно- и среднезернистой текстурой. По оценкам экспертов, камень весит около 40 тонн.
Одно из первых упоминаний о скале Дайтон, по-видимому, относится к 1680 году, когда английский колонист преподобный Джон Данфорт зарисовал её. Он вернулся домой с этим эскизом, который был сохранён и в настоящее время хранится в Британском музее.
Однако даже на таком раннем этапе история оказывается запутанной. Рисунок Данфорта противоречит другим сообщениям о камне, сделанным в то же время. В 1690 году другой местный житель по имени Коттон Мазер описал скалу так: «На перпендикулярной стороне, где протекает река, которая во время прилива покрывает её часть, очень глубоко выгравированы... странные символы».
Скала оставалась местной диковинкой вплоть до XIX века. Когда к ней пришла известность, поскольку о ней стали упоминать популярные общественные деятели и издания. Джеймс Рассел Лоуэлл, известный поэт, даже призвал кандидатов в президенты поддержать проект по расшифровке послания.
К сожалению, это так и не было сделано. Сегодня камень остаётся таким же загадочным, как и в момент его обнаружения.
Существует несколько различных теорий о происхождении знаков на камне. Одна из наиболее популярных состоит в том, что эти рисунки были сделаны коренными жителями Северной Америки. Петроглифы индейцев встречаются практически по всему континенту.
Известно, что для них резьба на камнях представляла собой способ запечатлеть духовный опыт, например, галлюциногенные видения. Кроме того, в культуре коренных американцев камни использовались для записи исторических событий, в память о смерти и для обозначения границ. Возможно, расположение скалы Дайтона посреди реки указывало на территориальный маркер определённого коренного американского племени.
Другое, возможно, более необычное предположение заключается в том, что надписи были сделаны древними финикийцами или норманнами. Обе эти версии были выдвинуты в конце XVIII и начале XIX веков, но отвергнуты археологами как требующие слишком большого пересмотра истории и очень непрактичные.
По другой, более поздней версии, надписи могли быть сделаны португальцами. Эта гипотеза была предложена в 1912 году Эдмундом Делебарром, который заметил на скале португальские письмена.
Делебарр утверждает, что на камне есть латынь в португальском стиле, которую можно перевести так: «Я, Мигель Кортереал, 1511 год. В этом месте, по воле Божьей, я стал вождём индейцев».
Благодаря этому артефакт пользуется особой популярностью в португальской культуре, где он известен как «Скала исследователей государства».
Одно из значений, предложенных Делебарром, заключается в том, что камень оказывает гипнотическое воздействие на тех, кто изучает его в течение длительного времени. Его сравнивают с тестом Роршаха или чернильной кляксой, используемой психологами для доступа к подсознанию. Он предположил, что тех, кто изучает скалу, часто смущают знаки, и поэтому они могут увидеть в резьбе то, что ищут.
Однако никто так и не пришёл к каким-либо конкретным выводам, и скала Дайтон остается загадкой для современной археологии. Её резьба исследовалась много раз, но единого мнения о создании или назначении так и не было достигнуто. Появляется всё больше и больше теорий, но без указания на то, к какой культуре принадлежит скала, ответ, скорее всего, так и останется не найденным.
Но это не исключает того, что путешественники видели рисунок на протяжении многих лет и сами дополняли его. Это не значит, что резьба поддельная. Но говорит о том, что, возможно, нет одной теории, которая бы всё объясняла, а есть несколько, которые должны соединиться воедино, чтобы раскрыть истину.
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