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В Москве поднялась не только температура

В Москве поднялась не только температура

Автор:
04 июня 2024 06:05
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Москва   Россия   ветер   забавно   платье   погода   
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Сотрудница московского телеканала рассказывала о дожде, накрывшем город в начале первой недели лета. При этом девушка отметила, что температура воздуха поднялась до +26. Вместе с этим у зрителей мужского пола также поднялось настроение.

На улице дождливо и немного ветрено.

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Метки: Видео   Девушка   Москва   Россия   ветер   забавно   платье   погода   
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Андрей Иванов Полчаса назад
Давление поднялось, да
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3309 постов (3250 в горячем)

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