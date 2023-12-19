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Женщина нашла свою дочь в вентиляции

Женщина нашла свою дочь в вентиляции

Автор:
19 декабря 2023 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вентиляция   дети   дом   ребёнок   шалость   
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Не зря говорят, что детей нельзя оставлять без присмотра. Буквально за минуту они способны натворить немыслимое. Мама, зайдя в комнату своих девочек-близняшек, обнаружила, что одна из них застряла в вентиляционном отверстии в полу.

К счастью, малышка не испугалась. Вот только её сестра, кажется, была озадачена. А раз никто не пострадал, то можно и посмеяться над шалостью, и комментаторы этого ролика посчитали так же.

"Итак, вы увидели это. Вышли из комнаты, взяли телефон и засняли происходящее. Спасибо. Мне нравится это видео", - написал один из зрителей.

"В их комнате практически нет ничего, кроме кроватей, и они всё равно находят, куда залезть", - добавил другой комментатор.


Правда, не всем эта ситуация показалась смешной: "Мама устроила это ради лайков? Простите, но я не могу не задаться этим вопросом. И я уверена, что я не одна такая!"

Несложно поверить, что девочка могла сорвать неплотно прилегающую к полу вентиляционную решётку.

"Такое вижу впервые!" - говорит Дэвид Муди, владелец компании Moody HVAC в Роме, штат Джорджия. У мужчины более 30 лет опыта работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования. Чего только он не находил в вентиляции: пепельницу с пулями, завёрнутыми в туалетную бумагу, запрещённые вещества.

Однако Муди говорит, что нет ничего удивительного в том, что малыш может попасть в такую опасную ситуацию. Когда речь идёт о вентиляционных решётках в полу, их удерживает только сила тяжести.

"Вентиляционные решётки просто лежат, - объясняет он. - Так что да, их можно поднять. Даже дети могут их поднять".

Мы можем предположить, что именно так и поступили 2-летние сёстры.

Специалист советует просверлить отверстие в каждом углу вентиляционной крышки и вкрутить её в пол. Также есть вентиляционные решётки вровень с полом, их не так просто вытащить.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   вентиляция   дети   дом   ребёнок   шалость   
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1  комментарий
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Pechenegiatakuyt Час назад
ну [мат]а...тая маманя?
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