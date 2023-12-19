Женщина нашла свою дочь в вентиляции

К счастью, малышка не испугалась. Вот только её сестра, кажется, была озадачена. А раз никто не пострадал, то можно и посмеяться над шалостью, и комментаторы этого ролика посчитали так же.

"Итак, вы увидели это. Вышли из комнаты, взяли телефон и засняли происходящее. Спасибо. Мне нравится это видео", - написал один из зрителей.

"В их комнате практически нет ничего, кроме кроватей, и они всё равно находят, куда залезть", - добавил другой комментатор.