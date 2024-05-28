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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
28 мая 2024 21:40
Метки: СССР   история   фото   
318
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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1k
Шпиц 3 часа назад
Там детство осталось моё...
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17k
Александр Н. 2 часа назад
Комментарий к фото
В одесском порту его видел в 1981-м. Каким же огромным он мне показался, учитывая то, что до этого, самое большое, что я видел - "Волго-дон" проект 507 и "Волго-нефть" 558.
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6k
TirAn 2 часа назад
ВВКУРЭ ПВО. 1983-1987
ВВКУРЭ ПВО. 1983-1987
ВВКУРЭ ПВО. 1983-1987
ВВКУРЭ ПВО. 1983-1987
ВВКУРЭ ПВО. 1983-1987
ВВКУРЭ ПВО. 1983-1987
ВВКУРЭ ПВО. 1983-1987
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5495 постов (5469 в горячем)

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