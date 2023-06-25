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12 фотографий болотных монстров, которые поселились на топях Франции

12 фотографий болотных монстров, которые поселились на топях Франции

Автор:
25 июня 2023 10:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: болотные монстры   болото   в мире   монстры   мурашки по коже   фото   франция   
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Французские болотные монстры, от которых мурашки по коже.

Это художественное направление словно устанавливает напрямую отношения между человеком и природой. Именно такой напряженный диалог уже много лет ведет скульптор Софи Престижакомо (Sophie Prestigiacomo): она создает невероятные статуи, вписанные в окружающий ландшафт. Самые известные ее работы — болотные монстры, которые несколько раз появлялись в природном заповеднике Marais de Séné во Франции.


Marais de Séné или Сенские болота представляет собой комплекс топей, лугов и болот

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Здесь проложены 10 километров троп для наблюдения за природой

На территории заповедника гнездятся десятки видов птиц, которых отлично видно с троп

Именно тут впервые в 2012 появились два болотных монстра от Софи Престижакомо

Им дали название Homo algus, но спустя какое-то время они исчезли

Как оказалось, на болотах им очень понравилось, и они просто ходили за своими друзьями

Несколько раз в заповеднике появлялись эти необычные скульптуры

Все они созданы из грязи и морских водорослей и медленно высыхают на солнце

Цвета, текстура и «кожа» этих фантастических существ со временем меняются

Впрочем, в зависимости от времени года меняется и сам парк, в котором они поселились

Софи говорит, что именно природа вдохновила ее на создание Homo algus

Эти существа чудесно вписались в окружающую среду, будто жили тут всегда

Источник:

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Метки: болотные монстры   болото   в мире   монстры   мурашки по коже   фото   франция   
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1  комментарий
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Misanthrop 11 минут назад
Вот так вот забредёшь в глубинку в сумерках, увидишь и...больше уже ничего не увидишь...
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