12 фотографий болотных монстров, которые поселились на топях Франции

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Французские болотные монстры, от которых мурашки по коже.
Это художественное направление словно устанавливает напрямую отношения между человеком и природой. Именно такой напряженный диалог уже много лет ведет скульптор Софи Престижакомо (Sophie Prestigiacomo): она создает невероятные статуи, вписанные в окружающий ландшафт. Самые известные ее работы — болотные монстры, которые несколько раз появлялись в природном заповеднике Marais de Séné во Франции.
Marais de Séné или Сенские болота представляет собой комплекс топей, лугов и болот
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Здесь проложены 10 километров троп для наблюдения за природой
На территории заповедника гнездятся десятки видов птиц, которых отлично видно с троп
Именно тут впервые в 2012 появились два болотных монстра от Софи Престижакомо
Им дали название Homo algus, но спустя какое-то время они исчезли
Как оказалось, на болотах им очень понравилось, и они просто ходили за своими друзьями
Несколько раз в заповеднике появлялись эти необычные скульптуры
Все они созданы из грязи и морских водорослей и медленно высыхают на солнце
Цвета, текстура и «кожа» этих фантастических существ со временем меняются
Впрочем, в зависимости от времени года меняется и сам парк, в котором они поселились
Софи говорит, что именно природа вдохновила ее на создание Homo algus
Эти существа чудесно вписались в окружающую среду, будто жили тут всегда
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