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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
27 мая 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
298
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Метки: СССР   история   фото   
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АнтонПолднев 4 часа назад
Чуть слезу не пустил

У меня была шестиструнка не самая плохая, а у друга была привезённая дядькой из штатов 12-струнная Yamaha. И мы вот так частенько в два ствола фигачили. Девушки соответствующего возраста укладывались штабелями

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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5472 поста (5464 в горячем)

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